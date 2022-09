Kiev dit gagner du terrain dans l'Est, le dernier réacteur de Zaporijjia à l'arrêt

AFP, 11.09.22

L'Ukraine a revendiqué dimanche de nouveaux gains territoriaux sur les forces russes dans l'Est, où Moscou a annoncé retirer ses troupes de certains secteurs pour "renforcer" plus au sud la région séparatiste prorusse de Donetsk.

Kiev a par ailleurs annoncé avoir mis à l'arrêt le dernier réacteur en activité à la centrale nucléaire de Zaporijjia, dans le sud du pays. Occupée par les forces russes, cette centrale de six réacteurs, la plus grosse d'Europe, suscite l'inquiétude, en Ukraine et au-delà, à cause de sa situation dans une zone de combats. Au début du mois, l'armée ukrainienne a d'abord annoncé une contre-offensive dans le Sud, avant de réaliser au cours de la semaine écoulée une percée surprise et éclair des lignes russes dans le Nord-Est, dans la région de Kharkiv.

Au total, "depuis début septembre, plus de 3.000 kilomètres carrés sont revenus sous contrôle ukrainien", a déclaré dans un communiqué le général Valeri Zaloujny, commandant en chef de l'armée ukrainienne, au 200e jour du conflit. "Autour de Kharkiv, nous avons commencé à avancer non seulement au sud et à l'est mais également vers le nord. Nous sommes à 50 kilomètres de la frontière", a-t-il ajouté...

Lire la suite