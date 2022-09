Kilafait ? - Faits relatifs à l'attaque de sabotage sur les pipelines Nord Stream (MoA)

Kilafait ? - Faits relatifs à l'attaque de sabotage sur les pipelines Nord Stream

Article originel : Whodunnit? - Facts Related to The Sabotage Attack On The Nord Stream Pipelines

Moon of Alabama, 28.09.22

Pendant des décennies, les États-Unis se sont opposés aux projets européens visant à recevoir de l'énergie de la Russie. Ils veulent que l'Europe achète du pétrole et du gaz étatsunien plus cher.

the Lemniscat @theLemniscat - 15:56 UTC - Sep 27, 2022 Le plan américain a toujours été d'empêcher l'UE d'acheter le gaz russe.

2014

Rice : "Vous voulez changer la structure de la dépendance énergétique. Vous voulez dépendre davantage de la plateforme énergétique nord-américaine... pour avoir des pipelines qui ne passent pas par l'Ukraine et la Russie".

Condoleezza Rice: Gas und Ölkrieg gegen Putin/ Condoleezza Rice : guerre du gaz et du pétrole contre Poutine

L'industrie européenne, et notamment allemande, dépend de l'énergie bon marché fournie par la Russie. Sans elle, l'Europe sera désindustrialisée et fera faillite. Les États-Unis avaient menacé de désactiver les pipelines reliant l'Europe à la Russie. ABC News @ABC - 9:59pm - 7 Feb 2022 Président Biden : "Si la Russie nous envahit... alors il n'y aura plus de Nord Stream 2. Nous y mettrons fin".

Journaliste : "Mais comment allez-vous faire, exactement, puisque... le projet est sous le contrôle de l'Allemagne ?".

Biden : "Je vous promets que nous serons en mesure de le faire".

Actuellement, les États-Unis sont en train de gagner leur guerre contre les industries et les populations d'Europe, principalement d'Allemagne. Les sabotages d'hier sur les pipelines Nord Stream I et II, qui sont censés acheminer le gaz naturel russe vers l'Allemagne, signifient que la guerre contre l'Allemagne est entrée dans sa phase chaude.

Une question demeure : Qui est le coupable ? La Russie n'a aucune raison de détruire les pipelines qu'elle possède. Il s'agit d'actifs précieux à long terme et le gaz qui s'en est échappé hier valait à lui seul quelque 600 à 800 millions de dollars. Un gazoduc qui pouvait être fermé et rouvert constituait pour la Russie un moyen de pression qui lui donnait un certain pouvoir de négociation. Un gazoduc détruit ne donne aucun moyen de pression à la Russie. C'est vraiment élémentaire. On ne peut pas faire abstraction de cela. Pendant la guerre en Ukraine, la Russie n'a pas cessé de livrer du gaz à l'Europe comme convenu contractuellement. Au contraire, les pays européens, la Pologne, l'Ukraine et l'Allemagne ont bloqué les pipelines terrestres et sous-marins qui acheminaient le gaz vers l'Allemagne. La population allemande a protesté contre la fermeture du gazoduc Nord Stream II ordonnée par les États-Unis. (Nord Stream I était récemment hors ligne parce que Siemens était empêché par les sanctions d'entretenir ses turbines de compression).

RadioGenova @RadioGenova - 18:02 UTC - Sep 26, 2022 Des milliers de personnes à Gera en Allemagne contre la politique d'Olaf Scholz et l'explosion des prix de l'énergie et du gaz. Ils demandent la fin des sanctions contre la Russie et la réouverture du gazoduc Nord Stream 2. Des manifestations ont également lieu dans d'autres villes allemandes, mais les médias européens les censurent.

Un jour après les manifestations, les pipelines ont été sabotés : AZ @AZmilitary1 - 12:51 UTC - Sep 27, 2022 C'EST ICI

Des images du site d'une fuite de gaz sur la section sous-marine du Nord Stream.

La vidéo a été publiée par l'armée danoise.

Auparavant, le Kremlin avait déclaré qu'il s'agissait très probablement d'un sabotage.

Le gouvernement allemand a exprimé la même opinion.

L'attaque d'hier contre le système Nord Stream n'est pas sans précédent : toiletteur professionnel de porcs @bidetmarxman - 15:51 UTC - Sep 27, 2022 En 2015, l'enquête sous-marine annuelle de routine sur les pipelines Nord Stream 1 est tombée sur un véhicule télécommandé truffé d'explosifs juste à côté de l'une des lignes dans les eaux suédoises.

Le câble ombilical avait été coupé. L'origine nationale du drone n'a jamais été révélée. 🧵

En 2015, Pipeline Journal a rapporté : [L]es militaires suédois ont réussi à dégager un véhicule télécommandé (drone) équipé d'explosifs trouvé près de la ligne 2 du réseau de gazoducs offshore Nord Stream Natural Gas. Le véhicule a été découvert lors d'une opération d'enquête de routine dans le cadre de l'évaluation annuelle de l'intégrité du gazoduc Nord Stream. Comme il se trouvait dans la zone économique exclusive (ZEE) suédoise, à environ 120 km de l'île de Gotland, les Suédois ont fait appel à leurs forces armées pour enlever et finalement désarmer l'objet.

L'identité nationale du drone n'a pas été vérifiée jusqu'à présent, car de nombreux pays utilisent des véhicules sous-marins sans pilote (UUV) de construction similaire, a déclaré [Jesper Stolpe, porte-parole des forces armées suédoises].

Pour détruire un pipeline sous-marin, il faut plus qu'une charge creuse délivrée par un ROV ou un drone. Javier Blas @JavierBlas - 15:18 UTC - Sep 27, 2022 Quelle est la résistance d'un tuyau Nord Stream ? Très forte !

Le tuyau en acier lui-même a une paroi de 4,1 centimètres (1,6 pouce), et il est recouvert de 6 à 11 cm de béton armé. Chaque section du tuyau pèse 11 tonnes, et 24-25 tonnes après l'application du béton.

Ce ne sont pas les tremblements de terre qui ont détruit les pipelines. Il s'agissait de plusieurs explosions massives et bien ciblées : Un sismologue suédois a déclaré mardi qu'il était certain que l'activité sismique détectée sur le site des fuites de gaz du gazoduc Nord Stream en mer Baltique était due à des explosions et non à des tremblements de terre ou à des glissements de terrain. Bjorn Lund, sismologue au Réseau sismique national suédois de l'université d'Uppsala, a déclaré que les données sismiques recueillies par lui et ses collègues nordiques montraient que les explosions avaient eu lieu dans l'eau et non dans la roche située sous le fond marin.

Les explosions visées n'étaient pas petites : Dagny Taggart @DagnyTaggart963 - 15:56 UTC - Sep 27, 2022 Les sismologues suédois de l'université de Lund ont noté qu'"au moins 100 kg de TNT (peut-être plus) ont été utilisés pour détruire les pipelines."

Voici l'endroit où les pipelines ont été touchés :

La mer Baltique est contrôlée par l'OTAN. Ceci à partir de juin 2022 : "BALTOPS, avec son haut degré de complexité, a mis à l'épreuve notre préparation et notre adaptabilité collectives, tout en soulignant la force de notre Alliance et notre détermination à fournir un domaine maritime avec une liberté de navigation pour tous", a déclaré le vice-amiral Gene Black, commandant de la Sixième flotte américaine et des forces navales d'attaque et de soutien de l'OTAN (STRIKFORNATO). Dirigé par la Sixième flotte des États-Unis, BALTOPS 22 était commandé et contrôlé par STRIKFORNATO. Depuis le quartier général de l'état-major à Oeiras, au Portugal, le contre-amiral James Morley, commandant adjoint de STRIKFORNATO, était chargé de veiller à ce que les participants atteignent tous les objectifs de l'entraînement.

...

[Le contre-amiral John Menoni, commandant du deuxième groupe d'attaque expéditionnaire, a également noté plusieurs cas où les forces ont dépassé les méthodes de guerre connues pour repousser les limites avec les nouvelles technologies en mer et à terre. "Qu'il s'agisse de chasser les mines à l'aide d'UUV, d'effectuer des opérations de renseignement, de surveillance et de reconnaissance à partir d'un UAV observable, ou de démontrer la valeur du concept émergent du Corps des Marines d'opérations de base avancées expéditionnaires (EABO), nos hommes et nos femmes continuent de développer les tactiques, les techniques et les procédures qui, en fin de compte, contribuent de manière significative à la connaissance du domaine maritime et augmentent la létalité de nos forces." En mer, les navires ont affiné les manœuvres tactiques, la lutte anti-sous-marine, l'entraînement au tir réel, les opérations de lutte contre les mines et le ravitaillement en mer. Le sous-marin suédois participant à l'exercice, le destroyer de défense aérienne HMS Defender (D 36) de la classe Daring du Royaume-Uni et les aéronefs des autres nations participantes se sont entraînés à la guerre anti-sous-marine. Pendant ce temps, les opérations de déminage ont constitué un domaine idéal pour tester les nouvelles technologies. Des scientifiques de cinq nations ont apporté en mer Baltique les dernières avancées en matière de technologie de chasse aux mines des véhicules sous-marins sans pilote (UUV) afin de démontrer l'efficacité de ces véhicules dans des scénarios opérationnels. Le groupe opérationnel de lutte contre les mines BALTOPS s'est aventuré dans toute la région de la Baltique pour s'entraîner à la localisation, l'exploitation et le désarmement de munitions dans des points d'étranglement maritimes critiques.

Alors que la manœuvre Baltops 22 a déjà eu lieu en juin et juillet de cette année, la Sixième flotte étatsunienne a quitté la mer Baltique il y a seulement quelques jours (en allemand, ma traduction) : Un grand groupe de la flotte de la marine étatsunienne passe Fehmanbelt [passage d'île allemand]. Mercredi matin, le navire d'assaut amphibie USS Kearsarge, escorté par les navires de débarquement USS Arlington et USS Gunston Hall, était en route vers l'ouest. Auparavant, ces navires faisaient partie d'unités étatsuniennes qui participaient aux manœuvres de l'OTAN et faisaient escale dans de nombreux ports d'Allemagne, de Scandinavie et des États baltes. Le "USS Kearsarge", navire amiral de l'association et plus grand navire de guerre de l'US Navy, qui a été en action dans la mer Baltique au cours des 30 dernières années, a 40 hélicoptères et avions de chasse ainsi que plus de 2000 soldats à bord, les navires d'escorte environ 1000. Quant aux quelque 4 000 soldats, ils rentrent chez eux sur la côte est des États-Unis après leur déploiement de six mois.

Une partie des opérations Kearsange en mer Baltique a été consacrée à l'essai de technologies spéciales de destruction de mines sous-marines : Chaque année, BALTOPS met l'accent sur la démonstration des capacités de chasse aux mines de l'OTAN et, cette année, la marine étatsunienne continue de profiter de l'exercice pour tester les technologies émergentes, a déclaré le 14 juin le service des affaires publiques des forces navales américaines en Europe et en Afrique. En soutien à BALTOPS, la 6ème flotte de l'U.S. Navy s'est associée aux centres de recherche et de guerre de l'U.S. Navy pour apporter les dernières avancées technologiques en matière de chasse aux mines par véhicule sous-marin sans pilote en mer Baltique afin de démontrer l'efficacité du véhicule dans des scénarios opérationnels. L'expérimentation a été menée au large de Bornholm, au Danemark, avec des participants du Naval Information Warfare Center Pacific, du Naval Undersea Warfare Center Newport et du Mine Warfare Readiness and Effectiveness Measuring, tous sous la direction de l'U.S. 6th Fleet Task Force 68.

C'est au large des côtes de Bornholm, au Danemark, que les pipelines ont été touchés. Il y a quelques jours, l'USS Kearsarge se trouvait dans cette zone : AZ @AZmilitary1 - 13:52 UTC - Sep 27, 2022 Un détachement expéditionnaire de navires de la marine étatsunienne dirigé par le navire d'assaut amphibie universel USS Kearsarge il y a quelques jours se trouvait dans la mer Baltique.

Il se trouvait à 30 km du lieu du sabotage présumé du gazoduc Nord Stream-1 et à 50 km des fils du gazoduc Nord Stream-2.

AZ @AZmilitary1 - 14:12 UTC - Sep 27, 2022 Le 2 septembre, des manœuvres intéressantes ont été effectuées par un hélicoptère américain avec l'indicatif d'appel FFAB123. Ensuite, il a été supposé que cette planche était de l'aile aérienne USS Kearsarge, et aujourd'hui plus de détails ont été regardés. Selon le site ads-b.nl, cet indicatif a été utilisé par 6 planches ce jour-là, dont nous avons réussi à établir les numéros de côté de trois d'entre elles. Tous sont des Sikorsky MH-60S. En superposant l'itinéraire du FFAB123 au schéma de l'accident d'hier, on obtient un résultat plutôt intéressant : l'hélicoptère a volé soit le long de l'autoroute Nord Stream-2, soit entre les points où l'accident s'est produit. Sur Twitter, pendant ce temps, on pouvait voir des captures d'écran d'autres vols de l'aviation étatsunienne - la capture d'écran suivante a été prise le 13 septembre.

Le MH-60S est équipé de grands capteurs électromagnétiques qui lui permettent de détecter les sous-marins, les mines et, dans les eaux peu profondes de la mer Baltique, les pipelines sous-marins.

Cette photo superposée à deux autres photos affichées ci-dessus est particulièrement intéressante :

L'armée étatsunienne n'est pas la seule force qui se trouvait à proximité de la zone où le pipeline a été endommagé. À une centaine de kilomètres au sud se trouve la base navale polonaise de Kolobrzeg (l'ancienne Kolberg allemande) qui abrite des navires poseurs de mines et le 8e bataillon du génie de combat naval de Kołobrzeg. Les ingénieurs de combat naval sont des experts dans l'explosion de tout ce qui se trouve sous l'eau, que ce soit des mines ou des pipelines.

En 2021, alors que Nord Stream 2 était encore en construction, la marine polonaise était intervenue et avait mis en danger les navires poseurs de tuyaux au même endroit. Artifaktus @bzyqer - 7:49 UTC - 28 sept. 2022 Gdy Wy mycie zęby, przebieracie się w piżamy i szykujecie do snu, jeden niestrudzony Polak wyrusza w swoją łodzią w kierunku Bornholmu mając na sercu dobro Polski a może i Niemiec .... Traduit du polonais par Google

Alors que vous vous brossez les dents, mettez votre pyjama et vous apprêtez à dormir, un Polonais infatigable part dans son bateau vers Bornholm avec le bien de la Pologne et peut-être de l'Allemagne à cœur....

Pendant la récente crise ukrainienne, la Pologne a refusé de recevoir du gaz russe. Elle a fermé le gazoduc Yamal qui transporte le gaz naturel de la Russie vers l'Allemagne. La Pologne a continué à consommer le gaz russe. Elle l'a reçu de l'Allemagne qui l'avait reçu par le gazoduc Nord Stream I de la Russie. La Pologne et le Danemark ont construit un nouveau gazoduc sous-marin qui le relie au gazoduc qui achemine le gaz norvégien vers les Pays-Bas et l'Europe.

Le gazoduc a été ouvert hier, le jour même où le système Nord Stream a été saboté. Chancellerie du Premier ministre de la Pologne @PremierRP_fr - 11:25 UTC - 27 sept. 2022 🇵🇱🤝🇩🇰 Le #BalticPipe est un investissement conjoint polono-danois dans la sécurité énergétique de la région.

Image Chancellerie du Premier ministre de la Pologne @PremierRP_fr - 13:43 UTC - 27 sept. 2022 🎥La cérémonie de lancement du gazoduc #BalticPipe avec la participation du PM @MorawieckiM , du PM du Danemark Mette Frederiksen & @prezydentpl @AndrzejDuda.

Le Baltic Pipe est un projet d'infrastructure stratégique visant à créer un nouveau corridor d'approvisionnement en gaz sur le marché européen.

Le Baltic Pipe a une capacité de seulement 10 milliards de mètres cubes par an. Le système Nord Stream pourrait transporter jusqu'à 110 milliards de mètres cubes par an. Autant de ressources nécessaires au fonctionnement des industries européennes. Pour en savoir plus sur l'implication de la Pologne, probablement en coopération avec les États-Unis, lisez ces spéculations éclairées de John Helmer : Les explosions à Bornholm sont la nouvelle frappe polonaise pour la guerre en Europe contre le chancelier Olaf Scholz. Jusqu'à présent, la Chancellerie à Berlin est silencieuse, ce qui est révélateur.

Il faut rappeler aux Polonais que d'autres pays ont également la capacité de saboter les pipelines sous-marins. Radosław Sikorski est un ancien ministre de la défense et ministre des affaires étrangères de la Pologne. Il est aujourd'hui membre du Parlement européen. Hier, il a posté une photo du gaz s'échappant des pipelines Nord Stream endommagés et a remercié les États-Unis de les avoir fait sauter.