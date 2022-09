L'utilisation régulière d'Ivermectine comme prophylaxie pour la COVID-19 a conduit à une réduction de 92% du taux de mortalité de la COVID-19 dans un mode dose-réponse : Résultats d'une étude observationnelle prospective d'une population strictement contrôlée de 88 012 sujets (Curreus)

L'utilisation régulière d'Ivermectine comme prophylaxie pour la COVID-19 a conduit à une réduction de 92% du taux de mortalité de la COVID-19 dans un mode dose-réponse : Résultats d'une étude observationnelle prospective d'une population strictement contrôlée de 88 012 sujets

Article originel : Regular Use of Ivermectin as Prophylaxis for COVID-19 Led Up to a 92% Reduction in COVID-19 Mortality Rate in a Dose-Response Manner: Results of a Prospective Observational Study of a Strictly Controlled Population of 88,012 Subjects

Par Lucy Kerr, Fernando Baldi, Raysildo Lobo, Washington Luiz Assagra, Fernando Carlos Proença, Juan J. Chamie, Jennifer A. Hibberd, Pierre Kory, Flavio A. Cadegiani

Curreus, 31.08.22





Résumé



Contexte

Nous avons précédemment démontré que l'ivermectine utilisée comme prophylaxie de la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19), indépendamment de la régularité, dans un programme strictement contrôlé à l'échelle de la ville dans le sud du Brésil (Itajaí, Brésil), était associée à des réductions des taux d'infection, d'hospitalisation et de mortalité liés au COVID-19. Dans cette étude, notre objectif était de déterminer si l'utilisation régulière de l'ivermectine avait un impact sur le niveau de protection contre le COVID-19 et les résultats associés, renforçant l'efficacité de l'ivermectine par la démonstration d'un effet dose-réponse.



Méthodes

Cette analyse exploratoire d'une étude observationnelle prospective portait sur un programme qui utilisait l'ivermectine à une dose de 0,2 mg/kg/jour pendant deux jours consécutifs, tous les 15 jours, pendant 150 jours. Les définitions de la régularité étaient les suivantes : les utilisateurs réguliers ont reçu 180 mg ou plus d'ivermectine et les utilisateurs irréguliers ont reçu jusqu'à 60 mg, au total, pendant toute la durée du programme. Des comparaisons ont été faites entre les non-utilisateurs (sujets n'ayant pas utilisé d'ivermectine), et les utilisateurs réguliers et irréguliers après ajustements multivariés. La base de données complète de la ville a été utilisée pour calculer et comparer l'infection au COVID-19 et le risque de mourir du COVID-19. La base de données COVID-19 a été utilisée et l'appariement par score de propension (PSM) a été employé pour les taux d'hospitalisation et de mortalité.



Résultats

Parmi les 223 128 sujets de la ville d'Itajaí, 159 560 étaient âgés de 18 ans ou plus et n'étaient pas infectés par la COVID-19 jusqu'au 7 juillet 2020. Parmi eux, 45 716 (28,7 %) n'utilisaient pas d'ivermectine et 113 844 (71,3 %) en utilisaient. Parmi les utilisateurs d'ivermectine, 33 971 (29,8 %) l'utilisaient de manière irrégulière (jusqu'à 60 mg) et 8 325 (7,3 %) de manière régulière (plus de 180 mg). Les 71 548 participants restants n'ont pas été inclus dans l'analyse. Le taux d'infection par le COVID-19 était 49% moins élevé chez les utilisateurs réguliers (3,40%) que chez les non-utilisateurs (6,64%) (taux de risque (RR) : 0,51 ; IC 95 % : 0,45-0,58 ; p < 0,0001), et 25 % plus faible que chez les utilisateurs irréguliers (4,54 %) (RR : 0,75 ; IC 95 % : 0,66-0,85 ; p < 0,0001). Le taux d'infection était 32% moins élevé chez les utilisateurs irréguliers que chez les non-utilisateurs (RR : 0,68 ; IC 95% : 0,64-0,73 ; p < 0,0001). Parmi les participants à l'étude COVID-19, les utilisateurs réguliers étaient plus âgés et présentaient une prévalence plus élevée de diabète de type 2 et d'hypertension que les utilisateurs irréguliers et les non-utilisateurs. Après PSM, l'analyse appariée contenait 283 sujets dans chaque groupe de non-utilisateurs et d'utilisateurs réguliers, entre utilisateurs réguliers et utilisateurs irréguliers, et 1 542 sujets entre non-utilisateurs et utilisateurs irréguliers. Le taux d'hospitalisation a été réduit de 100% chez les utilisateurs réguliers par rapport aux utilisateurs irréguliers et aux non-utilisateurs (p < 0,0001), et de 29% chez les utilisateurs irréguliers par rapport aux non-utilisateurs (RR : 0,781 ; IC 95% : 0,49-1,05 ; p = 0,099). Le taux de mortalité était 92% moins élevé chez les utilisateurs réguliers que chez les non-utilisateurs (RR : 0,08 ; IC 95% : 0,02-0,35 ; p = 0,0008) et 84% moins élevé que chez les utilisateurs irréguliers (RR : 0,16 ; IC 95% : 0,04-0,71 ; p = 0,016), tandis que les utilisateurs irréguliers présentaient une réduction du taux de mortalité de 37% moins élevée que les non-utilisateurs (RR : 0,67 ; IC 95% : 0,40-0,99 ; p = 0,049). Le risque de mourir de COVID-19 était 86% plus faible chez les utilisateurs réguliers que chez les non-utilisateurs (RR : 0,14 ; 95% CI : 0,03-0,57 ; p = 0,006), et 72% plus faible que chez les utilisateurs irréguliers (RR : 0,28 ; 95% CI : 0,07-1,18 ; p = 0,083), tandis que les utilisateurs irréguliers avaient une réduction de 51% par rapport aux non-utilisateurs (RR : 0,49 ; 95% CI : 0,32-0,76 ; p = 0,001).



Conclusion

La non-utilisation de l'ivermectine a été associée à un taux de mortalité 12,5 fois plus élevé et à un risque sept fois plus élevé de mourir de la COVID-19 par rapport à l'utilisation régulière de l'ivermectine. Cette efficacité dose-réponse renforce les effets prophylactiques de l'ivermectine contre la COVID-19....