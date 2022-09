La BBC fait supprimer de Facebook un groupe de 250.000 personnes supportant les victimes des vaccins anti-Covid tandis qu'une responsable des CDC refuse de recevoir d'un ex-ingénieur du MIT les données sur la sécurité des vaccins recueillies par le ministère israélien de la Santé et lui envoie la police (Substack)

La responsable du comité externe des CDC sur la sécurité des vaccins ne veut pas voir les données sur la sécurité recueillies par le ministère israélien de la Santé.

Par Steve Kirsch

Substack, 16.09.22

J'ai enfin obtenu une réponse à ma question à la présidente de l'ACIP, Grace Lee, qui voulait savoir si elle voulait voir les données sur la sécurité du vaccin contre la COVID provenant d'Israël. Elle a appelé les flics et me les a envoyés. J'ai tout filmé.

Résumé exécutif J'ai pu établir, au-delà de tout doute raisonnable, que la présidente du comité ACIP, qui est sans doute la personne la plus importante au monde qui devrait vouloir voir les données de sécurité israéliennes qui ont été cachées depuis mars 2022 par le gouvernement israélien, ne veut pas voir ces données. Elle devrait être renvoyée. On ne peut tout simplement pas avoir une présidente d'un comité de sécurité critique sur lequel le monde entier s'appuie et qui n'est pas intéressée par les données de sécurité critiques qui montrent que les vaccins ne sont pas sûrs. Pourtant, personne ne s'exprime à ce sujet. Les règles de la science ont-elles changé ? Est-il maintenant acceptable d'ignorer toute donnée qui va à l'encontre de votre système de croyances ?





Addendum Lorsque vous lirez cet article, gardez à l'esprit ce qui suit : 1. Il est essentiel que la Dre Lee voie ces informations de sécurité. Il s'agit d'une question urgente de santé publique. Des millions de personnes sont blessées ou tuées par ces vaccins, souvent de façon permanente, comme dans ce cas. 2. Toutes mes tentatives précédentes pour l'amener à prêter attention à ces données ont échoué. 3. Après avoir échoué dans toutes les méthodes raisonnables, j'ai essayé une dernière méthode qui est utilisée par les huissiers pour signifier des documents juridiques. La Dre Lee ne travaille pas dans son bureau à Stanford, donc le seul endroit où il est possible de lui remettre des documents est son domicile, qui est en fait "son bureau". 4. Cela a fini par fonctionner et j'ai vu la réception du message. 5. Rien de ce que j'ai fait n'est allé au-delà de ce qu'un huissier de justice aurait fait. 6. J'ai simplement veillé à ce que la bonne personne soit informée des données essentielles et j'ai systématiquement fait appel aux méthodes utilisées jusqu'à ce que l'objectif soit atteint.

Introduction Depuis que j'ai écrit mon article sur les données de sécurité israéliennes le 2 septembre 2022, j'ai essayé de demander à la responsable du comité ACIP, la professeure Grace Lee de Stanford, si elle voulait voir ces données. Il semblait certain qu'elle voudrait voir ces données. Comment pourrait-elle ne pas vouloir voir les données ? Elle est sans doute la personne la plus compétente en matière de sécurité des vaccins dans le monde, en dehors des CDC. Le Dr Martin Kulldorff voulait voir les données israéliennes et il a des références similaires (professeur à Harvard, ancien membre des comités de la FDA et des CDC, très respecté dans la communauté des vaccins). Mais il ne joue aucun rôle actif dans la sécurité des vaccins. Ce n'est pas son travail. Pourtant, il voulait voir les données puisqu'il est dans le domaine des vaccins. Contrairement au Dr Kulldorff, c'est le travail de la Dre Lee d'être au courant des données de sécurité du vaccin. C'est sa plus importante responsabilité. S'il y a une seule personne au monde qui serait la plus intéressée à voir les données de sécurité du vaccin, c'est bien la Dre Lee. Juste pour vérifier ma logique, j'ai demandé à Martin pourquoi une personne occupant une position officielle de responsabilité sur la sécurité des vaccins NE voudrait PAS voir les données israéliennes ? Il a répondu : "Je ne sais pas." L'hypothèse par défaut est donc que la Dre Lee voudrait également voir les données, tout comme le Dr Kulldorff.

Curieusement, le Dr Lee n'a pas répondu à mes courriels respectueux lui demandant si elle voulait voir les données. Si elle avait répondu par oui ou par non, cela aurait été la fin de l'histoire. Mais je n'ai rien entendu. Je n'abandonne pas si facilement. J'ai donc envoyé un SMS sur son téléphone portable. Et ça n'a pas marché non plus ! Encore une fois, pas de réponse. Elle aurait pu simplement répondre "non" et ça aurait été la fin de l'histoire. C'est déconcertant ! Peut-être que ses SMS ne fonctionnaient pas ? C'est ce qui est arrivé récemment à mon téléphone AT&T. Les messages texte ne fonctionnaient pas jusqu'à ce que AT&T réinitialise ma messagerie. Je savais à quel point ces données étaient importantes pour le monde et qu'elle voudrait sûrement les voir, mais il est clair que mes messages doivent simplement être noyés dans tous les courriels et les messages texte qu'elle reçoit ou que quelque chose d'autre l'en empêche. Ma question mérite une réponse car des vies sont en jeu ! Il ne serait pas juste que j'abandonne à ce stade sans essayer toutes les options à ma disposition pour attirer son attention sur cette question. Comme elle habite à 10 minutes de chez moi, je me suis rendu devant sa porte et j'ai sonné. J'ai attendu et attendu qu'elle réponde à la porte, mais personne n'est venu à la porte. Alors je suis parti. J'ai essayé cela plusieurs fois. Je suppose que je continue à la manquer. Mince. Aujourd'hui, j'ai essayé à nouveau. Cette fois, j'ai attendu parce qu'il y avait une lumière allumée à l'intérieur de la maison. J'ai attendu environ 20 minutes qu'elle réponde à la porte. Après tout, elle pouvait être en train de téléphoner pour le zoom, de prendre une douche ou de faire quelque chose d'important comme nourrir le chien. Je voulais juste une réponse... "pourquoi ne veux-tu pas voir les données ?" C'est tout. Après environ 20 minutes d'attente devant sa porte, j'ai renoncé, je suis retourné à ma voiture, j'ai écrit un gentil mot lui demandant si elle voulait voir les données, et je l'ai attaché au crochet de sa porte d'entrée. La note disait : Dre Lee, Voulez-vous voir les données de sécurité israéliennes ? Veuillez me faire savoir si oui ou non. Des vies sont en jeu. Steve Kirsch 650-xxx-xxxx. Voici l'image de la note ( elle était attachée au crochet de la porte) :

En partant, j'ai été accueilli par deux policiers de Palo Alto.

J'ai donc démarré ma caméra vidéo pour enregistrer la seule preuve de livraison que j'allais obtenir. De toute évidence, elle était chez elle et ne voulait pas répondre à la porte et avoir une conversation amicale sur les données scientifiques qui pourraient sauver des centaines de milliers de vies. Elle a une sonnette Ring. Elle aurait pu dire "Bonjour, qui est là ?" Mais non. Elle a choisi de rester complètement silencieuse et d'appeler la police. Je suppose que c'est ainsi que fonctionne la science aujourd'hui : vous n'êtes jamais censé parler à quelqu'un qui a des opinions opposées, même s'il a des informations vitales qui ne sont pas disponibles ailleurs. J'ai remis la note que j'avais placée sur sa porte à l'officier et je l'ai vu la partager avec elle alors que je me dirigeais vers ma voiture. Le message a donc bien été transmis... par la police de Palo Alto ! Donc si elle ne le savait pas déjà, elle sait maintenant pourquoi j'étais là et il y a maintenant une trace publique de la livraison à l'officier. Et il n'y a pas eu d'appel sur mon téléphone portable après ça. Cela signifie qu'elle a été avertie et a refusé de voir les données, mettant ainsi des vies en danger. La ligne de fond est la suivante : J'ai fait un effort supplémentaire pour éliminer toute excuse de déni plausible. Même si j'avais envoyé par FedEx l'offre de voir les données, elle pourrait dire qu'elle n'a jamais vu mon FedEx. Maintenant elle ne peut pas dire qu'elle ne l'a jamais vu. Voici la vidéo de l'incident :

Maintenant, je peux enfin tourner la page. La réponse est la suivante : "J'ai reçu votre message et non, je ne veux pas voir les données de sécurité qui prouvent scientifiquement que les vaccins ne sont pas sûrs et je ne vais pas non plus vous dire pourquoi je ne veux pas voir ces données". Wow.

Merci à la police de Palo Alto d'avoir géré cet incident correctement. Les officiers l'ont bien géré. Je n'ai pas à me plaindre.

Pourquoi les médecins ferment-ils les yeux sur les blessures médicales post-vaccinales ? De nombreuses personnes dans le domaine médical ferment intentionnellement les yeux sur la possibilité qu'une blessure médicale se soit produite ou sur des données montrant qu'un médicament qu'elles ont approuvé est toxique. Voici pourquoi :

Résumé J'étais fièr d'avoir fait tout ce que je pouvais faire pour attirer l'attention du Dr Lee sur ce problème de sécurité très important. Je me demande si elle est également fière d'avoir éludé ma question, d'avoir refusé de répondre à sa porte et d'avoir appelé les flics pour avoir essayé d'attirer son attention sur ce problème ? Enfin, ce n'est pas seulement moi qu'ils ignorent. La BBC s'attribue le mérite d'avoir fait retirer de Facebook un groupe de plus de 300 000 personnes blessées par le vaccin : Une fois que la BBC a alerté la société mère de Facebook, Meta, les groupes ont été supprimés. Ainsi, le principal organisme mondial de réglementation des vaccins ne veut pas voir les données relatives à la sécurité fournies par le ministère israélien de la santé, et la BBC s'emploie à déplafonner les victimes de vaccins afin qu'elles n'aient pas voix au chapitre non plus. Aucun responsable ne veut savoir ce que les données montrent réellement, et la presse grand public veut s'assurer que vous n'entendez que sa version des faits. Nous devrions tous être très préoccupés par ces deux évolutions et exiger des réponses.