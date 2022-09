La COVID-19 et la pandémie invisible de la maltraitance des enfants (British Medical Journal)

La COVID-19 et la pandémie invisible de la maltraitance des enfants Article originel : COVID-19 and the unseen pandemic of child abuse Par Wesley J Park, Kristen A Walsh British Medical Journal,

Pour les enfants, les dommages collatéraux de la réponse à la pandémie de la COVID-19 ont été considérables : des pertes éducatives " presque insurmontables "1 , une détérioration de la santé mentale2 , de faibles taux de vaccination systématique des enfants3 , 39 milliards de repas scolaires manqués d'ici janvier 20214 et des millions d'années de vie perdues parmi les étudiants aux États-Unis seulement.5 Il est difficile de nier l'impact néfaste des confinements sur les enfants, qui sont les membres les plus vulnérables de la société. Dans cet article, nous utilisons le cadre de la médecine fondée sur les preuves pour affirmer que la maltraitance des enfants est un autre effet secondaire négatif des confinements liés à la COVID-19.



L'un d'entre nous est le champion de la petite enfance de l'American Academy of Pediatrics (AAP) pour l'État du New Jersey, et nous soutenons fermement l'objectif initial de l'AAP, à savoir que chaque élève soit physiquement présent à l'école pendant la pandémie.6 Pourtant, la réduction potentielle de la transmission de la COVID-19 a été citée pour justifier les mesures de confinement, un ensemble intensif d'interventions non pharmaceutiques comprenant l'utilisation prolongée de restrictions pour la population générale et la fermeture des écoles.7 Alors qu'il était certain que les fermetures d'écoles auraient des coûts sociaux et économiques importants, il n'est pas certain qu'elles aient un quelconque effet sur la transmission du COVID-19.8 L'un de ces coûts est l'effet négatif sur la détection, le signalement et la prévention des abus sur les enfants. Pendant ce temps, la Suède, qui n'a notamment pas fermé les écoles primaires, est sortie de la pandémie avec l'un des taux de surmortalité globale les plus bas d'Europe occidentale et ne trouve aucune preuve de perte d'apprentissage.9 10

Il existe des preuves émergentes que les fermetures ont considérablement aggravé la maltraitance des enfants à l'échelle mondiale. Les pays à faible revenu et à revenu intermédiaire sont particulièrement vulnérables à l'augmentation de la maltraitance des enfants. En Ouganda, par exemple, on a constaté une augmentation de 15 à 65 % du nombre moyen d'appels par jour au service d'assistance téléphonique pour les enfants ougandais au cours du premier mois de fermeture.11 Pourtant, même les pays riches occidentaux ne sont pas sortis indemnes de cette situation. Au Royaume-Uni, on a constaté une augmentation de 1493% des cas de traumatisme crânien abusif au Great Ormond Street Hospital.12 En France, on a constaté une augmentation de 89% des appels au service national d'assistance téléphonique pour les enfants maltraités, une augmentation de 48% des visites à domicile par les forces de l'ordre et une augmentation de 50% de la fréquence relative des hospitalisations pour maltraitance d'enfants.13 14 En outre, il semble y avoir eu des changements insidieux avec des effets potentiellement à long terme qui sont plus difficiles à mesurer. Aux Pays-Bas, par exemple, on a constaté une augmentation de 32 % des comportements parentaux sévères, auparavant rares, notamment les secousses et les injures15 .



Les agences des Nations Unies (ONU) signalent que "la réponse à la COVID-19" - fermetures d'écoles, restrictions de mouvement, perte de revenus, isolement, surpopulation et mesures de maintien à domicile - a affecté la fréquence et l'intensité des facteurs de risque de maltraitance des enfants.16 Premièrement, la maltraitance des enfants tend à augmenter pendant les urgences de santé publique. Deuxièmement, la mise en place de mesures de quarantaine a souvent été suivie de pics d'appels aux lignes d'assistance téléphonique pour enfants maltraités. Troisièmement, les quarantaines peuvent être " la pire situation imaginable " pour les enfants vulnérables qui sont rapprochés de leurs agresseurs. Quatrièmement, les perturbations liées à la quarantaine ont imposé des obstacles à l'accès aux prestataires communautaires qui reconnaissent et signalent les cas de maltraitance des enfants. Cinquièmement, les taux de maltraitance des enfants sont susceptibles de se stabiliser à un niveau plus élevé qu'avant la pandémie en raison de la persistance des facteurs de risque, notamment le chômage et l'insécurité financière...

Lire la suite