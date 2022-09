La faiblesse de Xi Jinping. Comment l'hybris et la paranoïa menacent l'avenir de la Chine (Foreign Affairs)

La faiblesse de Xi Jinping. Comment l'hybris et la paranoïa menacent l'avenir de la Chine Article originel : The Weakness of Xi Jinping. How Hubris and Paranoia Threaten China’s Future Par Cai Xia Foreign Affairs

Il n'y a pas si longtemps, le président chinois Xi Jinping avait le vent en poupe. Il avait consolidé le pouvoir au sein du Parti communiste chinois. Il s'était élevé au même statut officiel que le leader emblématique du PCC, Mao Zedong, et avait supprimé la limitation des mandats présidentiels, ce qui lui permettait de diriger la Chine pour le reste de sa vie. À l'intérieur du pays, il s'est vanté d'avoir fait d'énormes progrès dans la réduction de la pauvreté ; à l'étranger, il a prétendu porter le prestige international de son pays à de nouveaux sommets. Pour de nombreux Chinois, les tactiques d'homme fort de Xi étaient le prix acceptable du renouveau national.



À l'extérieur, Xi projette encore de la confiance. Dans un discours prononcé en janvier 2021, il a déclaré que la Chine était "invincible". Mais en coulisses, son pouvoir est remis en question comme jamais auparavant. En abandonnant la longue tradition de gouvernement collectif de la Chine et en créant un culte de la personnalité rappelant celui qui entourait Mao, Xi a irrité les initiés du parti. Une série de faux pas politiques a, quant à elle, déçu même ses partisans. L'inversion des réformes économiques par Xi et sa réponse inepte à la pandémie de la COVID-19 ont brisé son image de héros des gens ordinaires. Dans l'ombre, le ressentiment des élites du PCC augmente.



J'ai longtemps été aux premières loges des intrigues de la cour du PCC. Pendant 15 ans, j'ai été professeur à l'École centrale du Parti, où j'ai contribué à la formation de milliers de cadres supérieurs du PCC qui composent la bureaucratie chinoise. Pendant mon mandat à l'école, j'ai conseillé les hauts dirigeants du PCC sur la construction du parti, et j'ai continué à le faire après avoir pris ma retraite en 2012. En 2020, après avoir critiqué Xi, j'ai été exclu du parti, privé de mes prestations de retraite et averti que ma sécurité était en danger. Je vis désormais en exil aux États-Unis, mais je reste en contact avec bon nombre de mes contacts en Chine.

Lors du 20e congrès national du PCC cet automne, Xi s'attend à ce qu'on lui accorde un troisième mandat de cinq ans. Et même si l'irritation croissante de certaines élites du parti signifie que sa candidature ne sera pas entièrement incontestée, il réussira probablement. Mais ce succès entraînera davantage de turbulences en cours de route. Enhardi par ce mandat supplémentaire sans précédent, Xi va probablement resserrer encore plus son emprise sur le plan intérieur et accroître ses ambitions sur le plan international. À mesure que le pouvoir de Xi devient plus extrême, les luttes intestines et le ressentiment qu'il a déjà déclenchés ne feront que se renforcer. La concurrence entre les différentes factions du parti deviendra plus intense, plus compliquée et plus brutale que jamais...

