La grande réinitialisation de la Russie : Face à la réalité (Off Guardian)

La grande réinitialisation de la Russie : Face à la réalité.

Article originel : Russia’s Great Reset: Facing Reality

Par Riley Waggaman*

Off Guardian, 31.08.22

Une réponse à l'argument "la technocratie russe est une bonne technocratie".

Un lecteur m'a récemment signalé un article intrigant publié par Thomas Röper, le conservateur d'Anti-Spiegel.

Dans cet article, Röper soutient qu'Ernst Wolff - une voix qui fait autorité sur les manigances de la Grande Réinitialisation - a tort de considérer la Russie comme un participant actif à la Nouvelle Normalité déclenchée par la COVID. J'aimerais offrir une perspective différente sur ce sujet, notamment parce que de nombreux arguments avancés par Röper sont devenus monnaie courante sur Twitter, Telegram et des podcasts que personne n'écoute. Röper a le mérite d'avoir pris le temps de mettre ses idées par écrit. Röper et moi avons déjà échangé des "critiques de blog" par le passé ; en décembre, il a critiqué un article que j'avais écrit et qui mettait en évidence les liens entre Davos et les financiers et développeurs de Sputnik V. J'ai ensuite critiqué sa critique. Le blogging est très excitant. Je tiens à souligner que cet article n'est pas une attaque personnelle contre Röper ; je suis seulement intéressé par l'exploration de ses idées. En fait, j'aime plutôt bien Röper. Il possède une qualité rare : il est ouvert au dialogue. Il a même mis à jour son article de décembre pour y inclure ma réponse à sa critique. C'est très sportif de sa part, et c'est pratiquement du jamais vu à l'ère de l'égocentrisme et de l'insipidité de la pensée sur Internet. Mon espoir (probablement naïf) est que cet article encourage les "observateurs de la Russie" à réfléchir plus profondément aux sujets abordés ci-dessous.

Poutine et le Forum économique mondial Röper commence par exposer son point de vue sur le fonctionnement des structures occidentales du pouvoir mondial et explique pourquoi il ne pense pas que Poutine (ou la Russie) fasse partie de ce réseau. Je reviendrai plus tard sur cette partie de son argumentation. Il poursuit en soulignant que Wolff affirme à tort que Poutine est un ancien élève du programme Young Global Leader du WEF. L'affirmation de Wolff provient probablement d'une vidéo virale de 2019 dans laquelle Klaus Schwab cite Tony Blair, Angela Merkel et Vladimir Poutine comme diplômés de son club Young Global Leaders.

Toutes les preuves disponibles suggèrent que Schwab s'est mal exprimé. Comme Anti-Empire l'a rapporté en décembre 2021 :

Les "jeunes leaders mondiaux" doivent avoir 38 ans ou moins au moment de leur admission. À 38 ans, Poutine aurait encore été dans le KGB aux derniers jours de l'URSS en 1990.

En outre, le Forum Economique Mondial (FEM) n'a pas lancé le programme des jeunes leaders mondiaux (sous le nom de "Global Leaders for Tomorrow") avant 1993, alors que Poutine avait déjà 41 ans. Röper note à juste titre que Poutine ne figure pas sur le site web du programme. Et pour cause : Le président russe était trop âgé pour se qualifier lorsque le FEM a lancé sa fameuse initiative de formation de leaders en 1993. "Étant donné que Poutine ne figure pas dans les listes des programmes de Schwab et que la déclaration de Schwab peut également être interprétée différemment, je ne vois aucune preuve ni même aucune indication sérieuse que Poutine ait participé à ces programmes", écrit Röper. Je ne suis pas en désaccord, mais ce que Röper omet de mentionner, c'est que la relation de Poutine avec Klaus Schwab est antérieure à la création du programme Young Global Leaders.

S'exprimant sur le forum en ligne Davos Agenda le 29 janvier 2021, le président russe a salué le président du FEM en l'appelant "cher Klaus" et a rappelé leur relation de plusieurs décennies : Je me suis rendu à Davos à de nombreuses reprises, pour assister aux événements organisés par M. Schwab, même dans les années 1990. Klaus [Schwab] vient de rappeler que nous nous sommes rencontrés en 1992. En effet, lorsque j'étais à Saint-Pétersbourg, j'ai visité cet important forum à de nombreuses reprises.

Vladimir Poutine n'était pas un jeune leader mondial et il est trompeur de l'étiqueter comme tel. Mais il est tout aussi trompeur de prétendre que Poutine n'a pas une longue histoire avec Schwab et le Forum économique mondial. En fait, cette relation a débuté un an avant même l'existence du programme Young Global Leaders.

En 1992, Poutine travaillait pour le maire de Saint-Pétersbourg, Anatoly Sobchak, à la tête du Comité des relations extérieures de la ville, poste qu'il a occupé jusqu'à ce que Sobchak perde les élections au poste de gouverneur de Saint-Pétersbourg en 1996. Une partie de son travail consistait à promouvoir les conférences internationales et à attirer les investissements étrangers à Saint-Pétersbourg. On peut raisonnablement penser que c'est ainsi que Poutine est apparu pour la première fois sur le radar de Schwab. Dans le même temps, n'oublions pas que M. Poutine n'était pas exactement un fonctionnaire de premier plan lorsqu'il était à Saint-Pétersbourg. En fait, le président russe a déclaré qu'il travaillait à temps partiel comme chauffeur de taxi pour joindre les deux bouts.

Source : RBK

Rien de tout cela n'aurait d'importance si M. Poutine - qui, en l'espace de trois ans, est passé du statut de petit fonctionnaire ayant un emploi secondaire à celui de président par intérim de la Fédération de Russie - était un critique et un opposant déclaré de Davos. Hélas, c'est exactement le contraire qui se produit. Lors de sa rencontre avec Schwab à Saint-Pétersbourg en novembre 2019, Poutine a déclaré que le Forum économique mondial "soutient les personnes qui s'efforcent de travailler ouvertement et conformément au droit international en vigueur et favorise les contacts entre les entreprises et les fonctionnaires." Le président russe a ajouté : C'est pourquoi nous avons toujours soutenu et continuerons à soutenir nos relations avec le forum que vous avez fondé. Naturellement, les représentants russes ont toujours assisté et assisteront à vos événements. En retour, nous organisons des événements similaires qui visent principalement à établir des contacts commerciaux avec les partenaires de la Russie. Vous savez que nous avons le Forum économique ici à Saint-Pétersbourg ainsi que différents événements en Extrême-Orient, en Sibérie et dans le sud de la Russie. Nous suivons donc votre exemple. J'espère que nous ne vous laissons pas tomber et que nous travaillons à l'unisson.

Röper met l'accent sur un détail technique (Poutine n'était pas un Young Global Leader) tout en ignorant les relations de Schwab et Poutine remontent à une trentaine d'années - lorsque Poutine n'était pas une entité dans la politique russe. Quel est donc l'argument exact de Röper ?





Le rouble numérique russe : différent des autres CBDC ? Röper se penche ensuite sur les critiques de Wolff concernant le rouble numérique, affirmant que la pièce numérique centralisée de la Russie est fondamentalement différente de ce que propose la Banque centrale européenne (BCE). Selon Röper, l'introduction d'une pièce de la BCE donnerait naissance à un "État de surveillance totale, car vous ne pourriez même pas acheter un paquet de chewing-gum sans qu'il soit enregistré... La pièce de la BCE - ainsi que l'interdiction de l'argent liquide - ne serait pas seulement l'État de surveillance totale, mais aussi l'État répressif ultime". Mais la situation est différente en Russie, affirme Röper. "En Russie, personne ne pense à abolir l'argent liquide, et l'utilisation de l'argent liquide en Russie - contrairement à l'Occident - est sans restriction... Il n'y a pas de restrictions sur l'utilisation de l'argent liquide en Russie", écrit-il. Ce n'est pas vrai. L'argent liquide est déjà interdit en Russie, dans le cadre d'une politique agressive de "numérisation" de l'économie.

Source : Interfax

Depuis juin 2022, il est interdit aux usagers de la région de Moscou d'utiliser de l'argent liquide pour payer leurs tickets de bus. Les autorités ont invoqué des raisons de sécurité (les chauffeurs de bus ne devraient pas compter la monnaie sur la route) comme principale motivation de cette interdiction. Mais d'autres justifications ont été données. Un dirigeant syndical régional a affirmé que la "pandémie" de coronavirus montrait que les virus pouvaient être facilement transmis par l'argent liquide, et que la nouvelle interdiction de l'argent liquide contribuerait à "éviter la propagation de diverses infections et maladies". Cette politique n'est pas propre à la région de Moscou. En mars 2022, les médias russes ont révélé que des villes de tout le pays introduisaient des interdictions d'argent liquide dans les transports publics.

En juillet 2022, Moscou a dévoilé des plans visant à étendre son système biométrique Face Pay pour les usagers du métro. Maxim Liksutov, maire adjoint de Moscou, s'est vanté du fait que "les systèmes de perception des tarifs par reconnaissance faciale sont mis en œuvre en Chine, mais nous sommes en avance." Le système Face Pay est actuellement testé à Saint-Pétersbourg. Samara envisage également l'introduction d'un système de paiement biométrique dans les transports publics. Face Pay est encore volontaire, bien sûr. Pour l'instant. Qu'est-ce qui rend Röper si sûr que l'argent liquide ne sera jamais interdit en Russie ? Les restrictions sur les espèces sont déjà en place - croit-il que cette tendance va soudainement s'inverser ? Même dans les pays "les plus dépourvus d'argent liquide" (la Suède et d'autres pays étranges), l'argent liquide n'a pas été purement et simplement interdit. L'élimination complète de l'argent liquide prendra probablement des années, mais là encore, où sont les preuves que la Russie résiste à la transition (mondiale) vers des systèmes sans argent liquide ?

Röper prétend que la Russie n'a aucune restriction sur l'utilisation de l'argent liquide - même si c'est le cas, et même si elle poursuit agressivement les systèmes de paiement biométriques - et donc que le rouble numérique sera moins oppressif que les autres CBDC. Je ne trouve pas cet argument très convaincant. Röper explique ensuite pourquoi il pense que le rouble numérique ne peut pas être comparé aux autres jetons de banque centrale : "Le rouble de la banque centrale russe, qui est à l'étude, doit devenir une monnaie couverte. Derrière chaque rouble de banque centrale devrait se trouver un panier de matières premières (or, pétrole, etc.)." Malheureusement, il n'y a pas de telles garanties de la part de la Banque de Russie. (S'il y en a, veuillez me trouver le communiqué de presse). Pour les besoins de l'argumentation, supposons que le rouble numérique - qui commencera un programme pilote utilisant "des clients réels et des opérations réelles" l'année prochaine, sans être lié aux matières premières - sera lié aux métaux précieux ou à d'autres ressources. En quoi cela annulerait-il l'atteinte aux libertés individuelles et à la vie privée qui se produirait inévitablement avec toute autre CBDC ? Le rouble numérique, comme toutes les CBDC, est une monnaie numérique centralisée et programmable qui peut être utilisée pour contrôler les gens. Röper suggère-t-il le contraire ? En décembre 2021, le consultant en blockchain et chercheur en crypto-monnaies Denis Smirnov a déclaré à Vedomosti que pour les Russes ordinaires, "l'introduction du rouble numérique est la matérialisation des scénarios les plus terribles décrits par les auteurs de science-fiction dans les dystopies." "Selon l'expert [Smirnov], avec l'avènement du rouble numérique, la transparence absolue régnera dans le domaine des finances personnelles, ce qui signifie que le droit humain à la vie privée sera attaqué", écrit le journal.

Selon l'outil de suivi du CBDC du Conseil atlantique (lol), la Russie est en train de gagner la course aux armements du CBDC contre les États-Unis et l'OTAN. (source) La Banque de Russie n'essaie même pas de cacher le "potentiel" terrifiant de son rouble numérique. La CBDC de la Russie "permettra une meilleure traçabilité des paiements et des flux monétaires, et explorera également la possibilité de fixer des conditions sur les modalités d'utilisation autorisées d'une unité monétaire donnée", a déclaré le gouverneur adjoint de la Banque de Russie, Alexey Zabotkin, lors d'un discours prononcé au Cyber Polygone 2021 (co-organisé par le WEF et la Sberbank).

Selon M. Röper, une monnaie numérique de la BCE représenterait probablement "l'outil ultime de contrôle et d'oppression." En Russie, en revanche, "le rouble de la banque centrale ne serait qu'une alternative volontaire à l'argent liquide", écrit-il. Comment Röper sait-il cela ?

Les discours de Poutine : Les actes sont plus éloquents que les paroles ? Enfin, Röper cite la rhétorique enflammée de Poutine comme preuve qu'il n'y a pas d'affaires étranges inspirées par Davos en Russie. "La Russie a ouvertement déclaré la guerre au système occidental, dans lequel les fondations des oligarques détiennent le pouvoir de facto", écrit-il, ajoutant : Il existe d'innombrables discours dans lesquels Poutine s'est prononcé contre ce modèle économique occidental. Il avait l'habitude d'être diplomate à ce sujet, mais aujourd'hui il ne montre presque aucune considération. Le 16 août, Poutine a prononcé un discours que j'ai traduit. Dans ce discours, il est devenu plus clair que jamais. Poutine a parlé ouvertement du fait que les hommes politiques (démocratiquement élus) ne gouvernent pas en Occident, il a plutôt parlé des " élites mondialistes occidentales " - une paraphrase claire des personnes que j'ai appelées ici " oligarques occidentaux ". Poutine a dit qu'ils représentaient un modèle "qui permet de parasiter le monde entier" - en clair, il a dit que quelques oligarques occidentaux sucent ("parasitent") le monde entier.

Le discours de Poutine du 16 août était très puissant, et il ne fait aucun doute que ce qu'il a dit est absolument vrai. Ma question est la suivante : en quoi cela change-t-il quelque chose en Russie ? Les paroles ne valent rien. Poutine est-il aussi déterminé à dénoncer et à extraire la pourriture à l'intérieur de son propre pays ? Parce que les progrès sur ce front ont été étonnamment lents. Comme l'a déploré Katyusha.org, un média russe conservateur et pro-Poutine, au début du mois : [Tout le discours sur "l'opération militaire spéciale a changé le pays" et "nous pouvons nous attendre à ce que l'élite soit nationalisée" peut être oublié. Rien de tout cela n'est possible tant que les patriotes sont encore au front [en Ukraine] et s'y dirigent. L'"élite" pro-occidentale a juste pris une petite pause et continue à construire l'Occident en Russie, malgré le refus de l'Occident de nous considérer comme des personnes.

De la "durabilité" aux vaccins génétiques en passant par les monnaies numériques centralisées, la Russie continue d'adopter les mêmes politiques dystopiques que celles promues par l'Occident lunatique. Dans certains cas, la Russie est très en avance sur les nations occidentales dans la mise en œuvre de la nouvelle normalité. Si Poutine est opposé à ce système anti-humain - et peut-être l'est-il - pourquoi le laisse-t-il s'enraciner en Russie ? Pour moi, cette question est bien plus importante que celle de savoir si Poutine approuve ou non les élites occidentales.



Le même système sous un nom différent Röper semble avoir une théorie détaillée sur qui (et quoi) tire les ficelles sur la scène mondiale. Je n'ai pas lu ses deux livres, je ne suis donc pas en mesure de critiquer cette théorie. Mais je pense que son éloge du vaccin russe COVID-19 "sûr et efficace" révèle pourquoi sa théorie n'est peut-être pas aussi hermétique qu'il l'imagine. "Jusqu'à présent, il n'y a eu aucun cas d'effets secondaires graves de Sputnik V. Seuls les effets secondaires habituels des vaccinations sont signalés, à savoir une légère douleur au point d'injection et une légère fièvre, mais ces deux phénomènes ne se produisent pas chez toutes les personnes vaccinées", a écrit Röper le 30 mars 2021. Une simple recherche sur Internet permet de trouver de nombreux autres articles sur Anti-Spiegel qui sont tout aussi élogieux à l'égard de Sputnik V. Malheureusement, l'évaluation rose de Röper sur l'expérience génétique russe, qui n'a jamais été prouvée, n'a pas tenu la route. Comme je l'ai écrit pour Unlimited Hangout : La Russie ne dispose pas d'une base de données de type VAERS que le public peut utiliser pour signaler et visualiser les complications post-vaccinales suspectes. Cependant, une abondance de preuves soulève des doutes quant à l'affirmation du gouvernement russe selon laquelle Spoutnik V est "sûr et efficace".

En septembre 2021, le Dr Vitaly Zverev, professeur de virologie et membre de l'Académie des sciences de Russie, a constaté une étroite corrélation entre l'augmentation de la vaccination et l'augmentation de la morbidité et de la mortalité dues au COVID-19 en Russie. "Personne ne connaît les conséquences à long terme [des vaccins]. Par conséquent, il est impossible à l'heure actuelle de vacciner trois fois avec le vaccin adénovirus vecteur qui est activement utilisé en Russie [Sputnik V]", a conclu M. Zverev. Une analyse distincte réalisée par le journal russe Krasnaya Vesna, qui a examiné les antécédents de Sputnik V en matière de sécurité dans les pays qui signalent des effets indésirables, a déterminé qu'"en termes de fréquence des effets secondaires légers et graves (nécessitant une hospitalisation) attendus, [Sputnik V] est comparable à ses homologues étrangers".

Si Röper s'est empressé de défendre Sputnik V, il a été un critique féroce du vaccin d'AstraZeneca. Le 2 février 2021, il a affirmé : Le vaccin d'AstraZeneca ayant une efficacité si faible, AstraZeneca veut travailler avec les Russes et utiliser le vaccin russe pour la deuxième vaccination. AstraZeneca et les Russes examinent actuellement si cela augmentera l'efficacité d'Astra-Zeneca. Lorsque ce rapport a été rendu public en décembre, la volte-face des médias allemands, qui avaient soudain pour mission de rendre compte de manière plus positive du vaccin russe, a été remarquable.

Il ne s'agit pas d'une description exacte de la relation entre la Russie et la société britannico-suédoise. AstraZeneca s'est associé au gouvernement russe (par le biais du Fonds russe d'investissement direct et de son partenariat avec R-Pharm, une société pharmaceutique russe) en juillet 2020. "Tout ce qui est nécessaire à la production du vaccin britannique a déjà été transféré à R-Pharm", a révélé le 20 juillet 2022 le PDG du RDIF, Kirill Dmitriev (un jeune leader mondial, promotion 2009). "AstraZeneca a déjà signé des engagements pour transférer toute la production du vaccin britannique à R-Pharm".

À peu près au même moment, AstraZeneca a annoncé que R-Pharm deviendrait "l'une des plaques tournantes pour la production et la fourniture de [son] vaccin aux marchés internationaux." Dans le cadre de cet accord, le géant pharmaceutique anglo-suédois a accepté de transférer son vecteur adénoviral en Russie. R-Pharm serait ensuite chargé de "finir" les doses et de les expédier à l'étranger. "AstraZeneca est persuadé qu'avec R-Pharm, il sera en mesure de fournir le vaccin à des millions de personnes de la manière la plus efficace possible", a écrit la société dans un communiqué. En décembre 2020, AstraZeneca a confirmé qu'elle travaillait avec le Centre Gamaleya (le développeur présumé de Sputnik V) pour tester une combinaison des deux injections génétiques non éprouvées.

"Nous annonçons aujourd'hui un programme d'essais cliniques visant à évaluer la sécurité et l'immunogénicité de la combinaison de l'AZD1222, développé par AstraZeneca et l'Université d'Oxford, et du Sputnik V, développé par le Centre russe Gamaleya... L'AZD1222 et le Sputnik V sont tous deux des vaccins à vecteur adénoviral qui contiennent le matériel génétique de la protéine de pointe du virus SRAS-CoV-2", a déclaré AstraZeneca dans un communiqué de presse du 11 décembre. Alexander Gintsburg, directeur du Centre Gamaleya, a salué ce partenariat, notant que "les deux technologies qui sous-tendent le vaccin d'AstraZeneca et Sputnik V sont très similaires." Röper mentionne un "rapport" sur la coopération de la Russie avec AstraZeneca à partir de décembre 2020. Il fait référence à un mémorandum de coopération signé par le RDIF, AstraZeneca, le centre Gamaleya et R-Pharm. "Je voudrais vous souhaiter de réussir et pas seulement sur le marché russe mais aussi sur les marchés mondiaux", a déclaré le président russe Vladimir Poutine au PDG d'AstraZeneca, Pascal Soriot, lors de la signature de l'accord de coopération le 21 décembre 2020.

Pour Röper, Sputnik V représente une alternative "sûre et efficace" aux dangereux coagulants de Big Pharma. En réalité, ils sont presque identiques, mais portent des noms différents. Pendant ce temps, des Russes sont éliminés, tout comme les Allemands, les Etatsuniens, les Canadiens et les Esquimaux.

Attention à tous les Occidentaux mécontents : Les Russes mènent le même combat que vous. Ils luttent contre les mêmes forces profondément inhumaines dans leur propre pays que celles auxquelles vous essayez de résister dans le vôtre. Et la bataille est loin d'être gagnée. Ce truc du "c'est bon quand la Russie le fait" - bon, d'accord ; mais je vous invite à y réfléchir.

* Riley Waggaman est votre humble correspondant à Moscou. Il a travaillé pour RT, Press TV, Russia Insider, yadda yadda. Dans sa jeunesse, il a assisté à une fête sur la pelouse de la Maison Blanche où il a demandé à Barack Obama si le dénonciateur emprisonné Bradley Manning (Chelsea était encore un garçon à l'époque) "avait passé de bonnes Pâques". Du bon temps, du bon temps. Vous pouvez vous abonner à son Substack ici, ou le suivre sur Twitter ou Telegram.