La guerre contre l'Allemagne vient d'entrer dans sa phase la plus chaude (MoA)

La guerre contre l'Allemagne vient d'entrer dans sa phase la plus chaude.

Article originel : The War On Germany Just Entered Its Hot Phase

Moon of Alabama, 27.09.22

Hier encore, j'ai expliqué comment les États-Unis sont en train de gagner leur guerre contre les industries et les populations européennes.

Cette guerre, cachée derrière la crise ukrainienne créée par les États-Unis, vise à détruire l'avantage manufacturier de l'Europe par rapport aux États-Unis. Il est toutefois plus probable qu'elle renforce la position économique de la Chine et d'autres économies asiatiques. J'ai fait valoir que l'Allemagne doit ouvrir le gazoduc Nord Stream II, qui peut acheminer du gaz naturel russe en Allemagne sans traverser le territoire d'autres pays. Elle doit également permettre à Siemens de réparer les compresseurs défectueux du Nord Stream I. C'est en fait inévitable si l'on veut que l'industrie allemande survive.

D'autres sont arrivés à la même conclusion et ont décidé de saboter les gazoducs pour rendre leur réouverture impossible : Trois lignes offshore du réseau de gazoducs Nord Stream ont subi des dommages "sans précédent" en une journée, a déclaré mardi Nord Stream AG, l'opérateur du réseau, dans ce qu'un responsable allemand a suggéré être une "attaque ciblée". Nord Stream 2 a subi une fuite de gaz qui a ensuite été suivie d'une chute de pression sur Nord Stream 1. La société a également déclaré qu'il était impossible d'estimer quand la capacité de fonctionnement du réseau gazier serait rétablie.

L'endommagement simultané sous la mer de trois gazoducs n'est évidemment pas un accident. Un fonctionnaire allemand de l'économie a déclaré au Tagesspiegel : "Nous ne pouvons pas imaginer un scénario qui ne soit pas une attaque ciblée". Ils ont ajouté : "Tout plaide contre une coïncidence."

Les fauteurs de guerre du Telegraph britannique affirment sans aucune preuve ni logique que la Russie est le coupable : On craint un sabotage russe de l'approvisionnement en gaz de l'Europe après que trois lignes offshore du réseau de gazoducs Nord Stream ont subi des dommages "sans précédent" en une seule journée.

...

La Russie a suspendu ses livraisons de gaz à l'Europe pour se venger des sanctions occidentales imposées pour l'invasion illégale de l'Ukraine. Les journaux allemands ont rapporté des sources affirmant que les fuites étaient le résultat d'une "attaque ciblée".

Comme indiqué dans notre article d'hier, l'affirmation selon laquelle la Russie retient le gaz en Europe est totalement fausse : Nord Stream II a été créé pour rendre l'Allemagne indépendante des gazoducs traversant la Pologne et l'Ukraine. Le bloquer était la chose la plus stupide à faire pour l'Allemagne et le chancelier Scholz l'a donc fait. Dans les mois qui ont suivi, la Pologne a bloqué le gazoduc Yamal, qui acheminait également du gaz russe en Allemagne. L'Ukraine a suivi en coupant deux pipelines russes. Les principales stations de compression du gazoduc Nord Stream I, que la société allemande Siemens a fait construire et dont elle assure la maintenance, sont tombées en panne les unes après les autres. Des sanctions interdisent à Siemens de les réparer. Ce n'est pas la Russie qui a bloqué son gaz et son pétrole sur les marchés européens. Ce sont les gouvernements allemand, polonais et ukrainien qui l'ont fait. En fait, la Russie serait heureuse de vendre davantage. Poutine a encore récemment proposé de faire passer autant de gaz russe que possible par Nord Stream II vers l'Allemagne : ...

Si la Russie devait couper les gazoducs de la mer Baltique, elle endommagerait ceux qui acheminent le gaz norvégien vers l'Europe, et non les gazoducs qu'elle possède et qui lui donnent un certain poids. La Russie n'a donc sûrement aucun intérêt plausible à saboter le système Nord Stream. D'autres pays ont cependant de tels intérêts. Ils veulent probablement que l'Allemagne "reste en ligne" avec leur guerre de décolonisation de la Russie. Les principaux acteurs potentiels derrière tout cela sont les États-Unis, les Britanniques, les gouvernements ukrainien et polonais ou un mélange de ceux-ci. La géographie et la faible profondeur de la mer Baltique semblent exclure que les dommages soient causés par un sous-marin étatsunien ou britannique. L'Ukraine n'a pas d'accès à la mer Baltique. La Pologne, qui a déjà tenté d'empêcher ou d'entraver la construction du Nord Stream II, est l'acteur le plus probable derrière tout cela, même si je doute qu'elle ose agir seule.

Prenons cet exemple d'avril 2021 : Les promoteurs du gazoduc Nord Stream 2 ont accusé les forces navales étrangères de mener des activités "provocatrices" à proximité des travaux de construction. Le gazoduc controversé est achevé à environ 93 %, et deux navires russes de pose de gazoducs sont à poste et travaillent sur le projet dans les eaux danoises. Andrei Minin, directeur de la filiale de Gazprom Nord Stream 2 AG, a déclaré à l'agence TASS que "des navires de guerre et des navires étrangers faisaient preuve d'une activité accrue" à proximité des travaux, et que "de telles actions sont provocatrices et peuvent entraîner des dommages au gazoduc". Il a également accusé la Pologne d'avoir déployé un avion de patrouille militaire M-28 pour inspecter le site. "La marine polonaise ne mène pas d'opérations de provocation et s'est acquittée de ses tâches statutaires en accord avec les lois internationales", a répondu le commandement central de l'armée polonaise dans un message sur les médias sociaux. "Les avions M-28B Bryza effectuent régulièrement des vols de patrouille dans la région de la mer Baltique". La Pologne s'oppose fermement au développement de Nord Stream 2, qui donnera à Gazprom une route alternative sous-marine pour fournir du gaz naturel aux clients d'Europe occidentale. À l'heure actuelle, ce gaz doit passer par des réseaux de pipelines terrestres en Pologne et en Ukraine, ce qui rapporte de précieux frais de transit et offre aux deux nations - qui n'ont pas toujours des relations cordiales avec la Russie - une certaine sécurité énergétique.

Suivi de ceci à partir de mai 2021 : La Pologne a réagi avec colère à la décision du président Joe Biden de lever les sanctions étatsuniennes sur Nord Stream II, avertissant que cette décision pourrait menacer la sécurité énergétique à travers l'Europe centrale et orientale. "L'information n'est absolument pas positive du point de vue de la sécurité, car nous savons parfaitement que Nord Stream II n'est pas seulement un projet commercial - c'est surtout un projet géopolitique", a déclaré Piotr Muller, un porte-parole du gouvernement polonais. Le 7 février, M. Biden a déclaré qu'il déciderait de l'ouverture du Nord Stream II : Après que les deux dirigeants aient semblé éviter de mentionner le gazoduc, sous les questions répétées des journalistes lors d'une conférence de presse dans l'après-midi, Biden, debout à côté de la chancelière allemande a déclaré que Nord Stream 2 n'irait pas de l'avant si la Russie envahit l'Ukraine, dans un avertissement au président russe Vladimir Poutine des conséquences économiques potentielles. "Si la Russie envahit l'Ukraine, ce qui signifie que des chars ou des troupes traversent à nouveau la frontière ukrainienne, il n'y aura plus de Nord Stream 2", a déclaré M. Biden lors de la conférence de presse avec M. Scholz, qui n'est pas allé aussi loin que M. Biden, mais a insisté sur le fait que les États-Unis et l'Allemagne restaient "absolument unis".

Le 27 février, Biden a sanctionné la société propriétaire de l'oléoduc. Sous sa direction actuelle de droite, la Pologne est extrêmement hostile à l'Allemagne. Ce mois-ci, elle a même renouvelé sa demande de réparations de guerre à l'Allemagne, une question qui avait été réglée il y a plusieurs décennies : Le principal homme politique polonais a déclaré jeudi que le gouvernement allait demander à l'Allemagne l'équivalent de quelque 1,3 billion de dollars de réparations pour l'invasion et l'occupation de son pays par les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. Jaroslaw Kaczynski, chef du parti Droit et Justice, a annoncé cette énorme demande à l'occasion de la publication d'un rapport très attendu sur le coût pour le pays des années d'occupation nazie allemande, alors que la Pologne célèbre les 83 ans du début de la Seconde Guerre mondiale.

...

Le ministère allemand des Affaires étrangères a déclaré jeudi que la position du gouvernement restait "inchangée", à savoir que "la question des réparations est close." "La Pologne a depuis longtemps, en 1953, renoncé à de nouvelles réparations et a confirmé à plusieurs reprises cette renonciation", a déclaré le ministère dans une réponse par courriel à une question de l'Associated Press sur le nouveau rapport polonais.

Il est grand temps pour le gouvernement allemand de se réveiller et de reconnaître qu'une guerre a été lancée contre son pays. Et non. Ce n'est pas la Russie qui la mène.