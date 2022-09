La reine n'aurait jamais dû être invitée à assister aux funérailles du prince Philip, seule et masquée (Daily Sceptic)

La reine n'aurait jamais dû être invitée à assister aux funérailles du prince Philip, seule et masquée. Article originel : The Queen Should Never Have Been Asked to Attend Prince Philip’s Funeral Alone and in a Mask Par Dr James Alexander* Daily Sceptic, 11.09.22

C'est regrettable, mais la dernière image significative que j'ai de la Reine est celle d'elle assise seule dans la chapelle Saint-Georges du château de Windsor lors des funérailles du duc d'Édimbourg. Non seulement assise seule, mais assise seule et masquée.



J'ai évité la plupart des reportages sur la mort de la Reine. J'ai allumé la BBC une ou deux fois, mais j'ai été renvoyé par les tons pompeux et pieux et aussi par les tons anodins et conversationnels entremêlés. Les informations radiodiffusées, surtout à un tel moment, ne savent pas toujours si elles doivent adopter un ton qui s'identifie aux histoires qu'elles rapportent ou un ton qui indique une distance critique et abandonne la manière officielle. Il était bon de voir la cérémonie sans aucun commentaire, où l'on pouvait ressentir la puissance du rituel (surtout un rituel dans lequel le ton était totalement approprié à chaque instant). Nous oublions généralement que nous vivons dans une civilisation qui a hérité des rituels de l'État, tant nous sommes distraits par les "médias", les médiateurs, les intermédiaires, ceux qui s'interposent et tentent de "contrôler le récit", comme on dit maintenant. Il est bon pour un honnête homme ou une honnête femme, un sujet, de voir de tels rituels : un honneur, même. Ainsi, à cette occasion, nous avons vu le Conseil privé, certains de nos représentants, reconnaître le roi, notre représentant par excellence.



J'ai lu quelques ouvrages qui ont fait des suggestions mémorables sur la signification de la monarchie à notre époque. La première était de Ben Okri dans The Guardian. Il a dit que la Reine est entrée dans notre psyché. Je pensais qu'il voulait dire quelque chose d'un peu confus : d'une part, son image nous a été imposée par ce que les sociologues appelleraient la "violence symbolique" pendant 70 ans (sur les pièces de monnaie, les timbres, etc.), et d'autre part, elle est aimée pour sa considération particulière et personnelle des autres - deux points très différents. Mais la mention de la psyché par Okri m'a incité à réfléchir à des choses qui ne semblaient pas faire partie de ses préoccupations.

La première est que nous nous trouvons sur le territoire des archétypes jungiens, tels qu'explorés par Christopher Booker dans son remarquable livre Seven Basic Plots et par Jordan Peterson dans ses nombreuses conférences en ligne. Peterson fait bon usage de Jung : il utilise les archétypes pour défendre des concepts tels que "homme", "femme", "mariage", "foi", "responsabilité". Booker en a fait un usage connexe mais beaucoup plus spécifique : il les a utilisés pour affirmer que toutes les histoires de quelque valeur qui ont été racontées avaient le même but, à savoir indiquer un parcours par lequel l'ordre, la responsabilité, la vérité et l'amour sont établis, ou rétablis après une saison de désordre, d'irresponsabilité, de fausseté ou de haine. La Reine est ici l'archétype de la Bonne Mère ou de la Femme Sage : le symbole, surtout, de la foi et de l'amour.



La seconde est plus spécifique et politique et encore plus mystérieuse. Il s'agit du fait que nous nous trouvons également sur le territoire des mystères de l'État - qui sont tout aussi mystérieux que les mystères de la religion, et parfois plus obscurs : obscurcis par l'insistance, souvent présente en politique, pour que les choses ne soient pas mystérieuses. C'est là que se trouve le paradoxe du pouvoir souverain ultime : le paradoxe que la Reine incarnait et que le Roi incarne maintenant. C'est le paradoxe qui entoure la question de savoir si le pouvoir est au-dessus de la loi ou si la loi est au-dessus du pouvoir.

En Angleterre, et par conséquent au Royaume-Uni puis dans l'Empire, la réussite particulière de notre tradition politique - qui m'a été rappelée lorsque Charles III a été invité à confirmer les droits de l'Église d'Écosse - a été d'établir ce que nous appelons une "monarchie constitutionnelle". Nous datons généralement cela de 1688, mais l'idée est plus ancienne. Thomas Smith, sous le règne d'Elizabeth, parlait de la "république" anglaise et, plus tôt encore, John Fortescue parlait de dominium politicum et regale, une forme de gouvernement qui n'était ni purement "politique" dans le sens où nous nous gouvernons nous-mêmes, ni "royal" dans le sens où nous sommes seulement gouvernés, mais qui participait en quelque sorte des deux. Cela a été établi plus tard dans l'harmonisation du roi, du seigneur et des communes ("King-in-Parliament"), et théorisé par Burke - contre les révolutionnaires français - comme un état dans lequel nos représentants ne se trouvaient pas seulement à Westminster mais aussi dans les tribunaux, l'Église et les universités. Ce fut un compromis historique mondial, la grande réussite de notre politique, et c'est probablement l'une des raisons pour lesquelles tout le monde vient aux funérailles. Nous ne célébrerons pas seulement une femme, mais un ordre politique raisonnablement réussi : un ordre politique qui semble résoudre la question du droit et du pouvoir en la tenant en suspens de manière dramatique et ritualisée.



Et ce compromis n'étant possible que parce que, tout comme un politicien est prêt à s'incliner devant le monarque, le monarque est prêt à s'agenouiller devant Dieu.