La Russie annonce une mobilisation partielle (MoA)

Il a également déclaré que, jusqu'à présent, 5 937 soldats russes sont morts pendant la guerre en Ukraine. (Ce chiffre n'inclut pas les milices de la DPR et de la LPR, ni le groupe Wagner, qui ont effectué la majeure partie du travail en première ligne et ont donc connu des pertes plus élevées). Shoigu estime les pertes ukrainiennes à quelque 62 000 tués et quelque 50 000 blessés. (Je considère cela comme une estimation basse).

M. Poutine a déclaré que le conflit actuel a été déclenché par l'Occident, notant que les pays occidentaux cherchent à détruire et à désintégrer la Russie. Il a déclaré que l'Occident avait soutenu les terroristes internationaux, encouragé l'infrastructure de l'offensive de l'OTAN à proximité des frontières de la Russie et encouragé la russophobie.

Seuls les citoyens qui sont actuellement dans la réserve et, surtout, ceux qui ont servi dans les rangs des forces armées, qui ont certaines spécialités militaires et une expérience pertinente seront soumis à la conscription pour le service militaire.

Selon certaines rumeurs, l'Ukraine se prépare à une offensive totale, en mobilisant et en préparant de nouvelles unités de Kiev et de l'ouest pour une grande poussée contre les forces russes et alliées. Il faudra quelques mois pour s'y préparer. L'Ukraine aura besoin de beaucoup plus d'équipements et de munitions en provenance de "l'Ouest", y compris des chars et des véhicules de combat d'infanterie "occidentaux", et elle doit encore former ses troupes pour qu'elles soient en mesure de les utiliser. Elle a probablement l'intention de ne lancer l'offensive qu'au printemps.

La mobilisation annoncée maintenant par la Russie pourrait avoir pour but d'inciter Kiev à lancer prématurément son offensive générale. Les troupes russes mobilisées mettront environ trois mois à être prêtes pour la guerre. La Russie pourrait donc lancer sa propre offensive pendant la saison d'hiver. Entre-temps, un travail défensif constant continuera à dégrader gravement les unités ukrainiennes qui se trouvent actuellement sur ou près des lignes de front.

Avec une force de 300 000 soldats supplémentaires, bien au-delà des 100 000 à 150 000 soldats engagés actuellement dans la guerre, les forces russes pourraient modifier leur tactique et passer de la lenteur actuelle à une guerre de manœuvre à plus grande échelle avec des frappes lourdes dans la profondeur opérationnelle de l'armée ukrainienne.

La Biélorussie, alliée de la Fédération de Russie, est également en train de se préparer à la guerre. Elle pourrait, comme elle l'a déjà menacé, couper les lignes d'approvisionnement de l'"ouest" vers l'Ukraine dans la partie occidentale de ce pays.

Si les attaques ukrainiennes actuelles contre les civils et les infrastructures en Russie et dans les régions du Donbass se poursuivent, nous pouvons nous attendre à ce que les forces russes commencent à dégrader les infrastructures ukrainiennes à grande échelle. Les réseaux électriques et ferroviaires seraient les premières cibles.