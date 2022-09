La Russie connaîtrait une pénurie de matériel militaire selon les services de renseignement US cités par le New York Times

La Russie achète de l'artillerie nord-coréenne, selon les services de renseignement étatsuniens

Article originel : Russia Is Buying North Korean Artillery, According to U.S. Intelligence

Par Julian E. Barnes

New York Times, 5.09.22



L'achat par Moscou de millions d'obus et de roquettes à la Corée du Nord est un signe que les sanctions mondiales ont entravé les lignes d'approvisionnement de l'armée russe.

WASHINGTON - La Russie achète des millions d'obus d'artillerie et de roquettes à la Corée du Nord, selon des renseignements étatsuniens récemment déclassifiés, signe que les sanctions mondiales ont sévèrement restreint ses chaînes d'approvisionnement et forcé Moscou à se tourner vers des États parias pour ses fournitures militaires.

Cette révélation intervient quelques jours après que la Russie a reçu les premières livraisons de drones de fabrication iranienne, dont certains, selon les responsables étatsuniens, présentaient des problèmes mécaniques. Les responsables du gouvernement étatsuniens ont déclaré que la décision de la Russie de se tourner vers l'Iran, et maintenant vers la Corée du Nord, était un signe que les sanctions et les contrôles à l'exportation imposés par les États-Unis et l'Europe nuisaient à la capacité de Moscou à obtenir des fournitures pour son armée.

Les États-Unis ont fourni peu de détails à partir des renseignements déclassifiés sur l'armement exact, le moment ou la taille de la cargaison, et il n'y a pas encore de moyen de vérifier la vente de manière indépendante. Un responsable américain a déclaré qu'au-delà des roquettes à courte portée et des obus d'artillerie, la Russie devrait tenter d'acheter d'autres équipements nord-coréens à l'avenir.

"Le Kremlin devrait être inquiet de devoir acheter quoi que ce soit à la Corée du Nord", a déclaré Mason Clark, qui dirige l'équipe chargée de la Russie à l'Institute for the Study of War.

Avant l'invasion de l'Ukraine par la Russie, la Maison Blanche a commencé à déclassifier des rapports de renseignement sur les plans militaires de Moscou, puis à divulguer ces informations, d'abord aux alliés en privé, puis au public. Après une certaine accalmie, le gouvernement américain a recommencé à déclassifier des informations pour mettre en lumière les difficultés de l'armée russe, notamment les récents renseignements sur l'achat de drones iraniens et les problèmes de recrutement de l'armée russe.

Les sanctions économiques générales, du moins jusqu'à présent, n'ont pas paralysé la Russie. Les prix de l'énergie, poussés à la hausse par l'invasion, ont rempli son trésor et permis à Moscou d'atténuer les retombées de la coupure de ses banques de la finance internationale et des restrictions sur les exportations et les importations. Les sanctions prises à l'encontre des oligarques russes n'ont pas non plus réussi à affaiblir le pouvoir du président Vladimir V. Poutine.

Mais les responsables étatsuniens ont déclaré que, s'agissant de la capacité de la Russie à reconstruire son armée, les actions économiques...



