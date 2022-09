La Russie se venge des frappes ukrainiennes sur les réseaux électriques (MoA)

La Russie se venge des frappes ukrainiennes sur les réseaux électriques contrôlés par les Russes. Article originel : Russia Retaliates For Ukrainian Strikes On Russian Controlled Electricity Networks Moon of Alabama, 12.09.22

Depuis des semaines, l'armée ukrainienne attaque à l'artillerie la centrale nucléaire de Zaporizhzhia, qui est depuis début mars sous contrôle russe et gardée par des troupes russes. Hier, le dernier des six réacteurs de la centrale a dû être arrêté après que sa connexion à l'alimentation électrique de secours externe a été détruite lors d'une nouvelle attaque d'artillerie ukrainienne. (La ligne a été rétablie par la suite ).

On peut donc s'interroger sur les décideurs ukrainiens et leurs conseillers en renseignement "occidentaux" qui ont pensé que l'attaque des réseaux électriques sous contrôle russe servirait en quelque sorte leur cause.

Une attaque étatsunienne typique sur un pays étranger commence par un essaim de missiles de croisière qui mettront hors d'usage l'infrastructure de base du pays. L'attaque étatsunienne contre l'Irak et d'autres pays a démontré que l'approvisionnement en électricité et en eau disparaissait dès les premiers jours d'une guerre menée par les États-Unis.

La deuxième plus grande ville d'Ukraine, Kharkiv, semblait privée d'électricité dimanche soir. Les voitures roulaient dans les rues sombres et les rares piétons utilisaient des lampes de poche ou des téléphones portables pour s'éclairer.

Hier soir, des missiles de croisière russes ont été lancés depuis des navires russes en mer Noire et en mer Caspienne. Ils étaient destinés à interrompre, mais pas encore à détruire, quatre centrales électriques ukrainiennes et à mettre temporairement hors service le réseau électrique ukrainien :

Afin de déstabiliser la situation sur le territoire libéré par les forces armées russes et les souffrances des civils, le régime de Kiev poursuit son bombardement délibéré des infrastructures énergétiques : installations de production, postes de transformation et lignes électriques.

Un black-out total dans les régions de Kharkiv & Donetsk, un partiel dans les régions de Zaporizhzhia, Dnipropetrovsk & Sumy. Les terroristes de la RF restent des terroristes et attaquent les infrastructures essentielles. Pas d'installations militaires, le but est de priver les gens de lumière & de chaleur. #RussiaIsATerroristState

Ne pariez pas là-dessus. Tant que les médias "occidentaux" couvriront le régime de Zelenski, en ne rendant pas compte de ses précédents efforts pour perturber l'approvisionnement en électricité en Russie et dans les territoires contrôlés par la Russie, ces attaques susciteront naturellement une fausse sympathie pour la partie ukrainienne.

Les médias ukrainiens préparent déjà la population à de nouvelles attaques :

How to survive in a house without gas, water supply, electricity, cellular reception Comment survivre dans une maison privée de gaz, d'eau, d'électricité, de réception cellulaire ?



Comment ? En regardant des vidéos Youtube :

La playlist YouTube Nadiyni Porady (Conseils fiables) de Nadiya Matveyeva propose des règles simples mais importantes qui permettront de préserver la santé, de résoudre les problèmes quotidiens, de se protéger et de protéger sa famille pendant l'invasion russe à grande échelle de l'Ukraine. Le présentateur de télévision apporte des réponses aux questions qui concernent tout le monde : ...

Bonne chance avec ça quand les réseaux sont en panne.

Vladimir Zelinski n'est pas un politicien ou un décideur rationnel. C'est un acteur qui prétend avoir une énorme bite avec laquelle il peut jouer du piano (vid). Tout ce que lui et son équipe de producteurs à Kiev font doit être vu sous cet angle. Ils jouent avec le public ukrainien et "occidental" pour des profits personnels. Chacun de leurs mouvements est calculé dans cette optique. Dire la vérité et le bien-être de la population locale ne les concernent pas.

Lorsqu'ils ont décidé d'attaquer les infrastructures électriques en Russie et dans les territoires contrôlés par la Russie, ils avaient déjà calculé que les inévitables représailles de la Russie serviraient leur cause première et permettraient de transférer de nombreux autres millions de subventions "occidentales" sur leurs comptes bancaires offshore.

Nos médias et nos politiciens les soutiennent cyniquement dans cette démarche.