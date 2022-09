Selon Blick, dès les rigueurs de l'hiver, « dans les bâtiments chauffés au gaz, la température intérieure ne devra pas dépasser 19 degrés, l'eau chaude ne pourrait plus être chauffée qu'à 60 degrés et les radiateurs ou les tentes à air chaud seraient interdits. Les saunas et les piscines, eux, devraient rester éteints ». Il pourrait y avoir des peines de prison pour les contrevenants :

« En cas d'infraction délibérée des directives, une peine pouvant aller jusqu'à trois ans de prison pourrait être prononcée. Même en cas d'infraction par négligence aux mesures, une peine pécuniaire pouvant aller jusqu'à 180 jours-amende est possible. » Ce qui peut représenter une somme rondelette, sachant que l'amende quotidienne varie de 30 à 3.000 francs suisses (le franc suisse vaut aujourd'hui 1,03 euro).