La terrifiante vacuité de Klaus Schwab. Une critique de "COVID-19 : The Great Reset", l'un des livres les plus stupides, les plus ennuyeux et les plus inutiles jamais écrits (Euggypius)

La terrifiante vacuité de Klaus Schwab Article originel : The Terrifying Vacuity of Klaus Schwab Euggypius, 3.09.22

Une critique de la COVID-19 : The Great Reset, l'un des livres les plus stupides, les plus ennuyeux et les plus inutiles jamais écrits.



Klaus Schwab et Thierry Malleret, COVID-19 : The Great Reset (Forum Press : Cologny/Genève, 2020). 280 pp.



Comme beaucoup de mauvais livres, The Great Reset verse dans l'autobiographie occasionnelle par inadvertance. Dans les dernières pages en particulier, où Klaus Schwab écrit ses espoirs d'une "réinitialisation personnelle" au travers de la répression d'État, nous avons un aperçu de l'homme pendant la première vague de confinement dans sa maison de Cologny. Au début, il apprécie la rupture avec la routine et la possibilité de communier avec la nature, mais il ne tarde pas à ressentir un malaise tenace. Avant 2020, il avait passé la plupart de ses années à vanter les mérites du "capitalisme participatif", un terme générique désignant divers stratagèmes visant à désamorcer les critiques à l'encontre de l'entreprise mondialiste et à coopter l'opposition de gauche. Schwab a réussi à faire de ses idées simplistes un circuit de conférences internationales, connu aujourd'hui sous le nom de Forum économique mondial, où il pouvait côtoyer des célébrités du monde de l'entreprise et de la politique et renforcer sa réputation de Bond-Villain auprès des dissidents politiques. Mais la pandémie a déséquilibré Schwab. Pour une fois, ses rhétoriques retravaillées sur les questions environnementales, sociales et de gouvernance d'entreprise n'étaient plus demandées ; les virologues, les épidémiologistes et les courbes de croissance exponentielle faisaient la une des journaux. Ses puissants clients célèbres écoutaient soudain d'autres personnes. L'obsolescence menaçait.



Schwab a donc fait appel à son assistant de recherche Thierry Malleret, a allumé son ordinateur portable et a passé quelques mois à décanter le nuage de mots à la mode, de sujets de discussion et de présentations PowerPoint dont il se souvenait à moitié et qui lui encombraient le cerveau, pour en faire un document sinueux et totalement inutile. Lorsqu'il a terminé, il a envoyé le tout à la femme de Malleret pour une relecture, puis il a commandé à sa propre imprimerie Forum Press l'impression de quelques milliers d'exemplaires. C'est ainsi qu'est né un nouvel exercice lamentable d'auto-publication.

La Grande Réinitialisation n'est pas un livre qui commence par un argument entièrement formé, qu'il cherche à articuler par des épreuves successives. Ce n'est pas non plus un livre qui trouve son but en cours de route. Il est de cette variété encore plus misérable, qui est toujours sur le point de découvrir ce qu'il veut dire, mais qui ne peut jamais y arriver. J'ai une vision de Schwab dans son bureau, tapant furieusement à la machine avec des index étendus comme un poulet bicéphale, rassemblant tous ses maigres pouvoirs pour reconstruire la pandémie très inattendue dans laquelle il s'est retrouvé, de sorte qu'elle puisse mieux ressembler au type de crise mondiale de capitalisme de woo des parties prenantes ESG sur laquelle Schwab préférerait vraiment se prononcer. "Nous devons revenir à mes thèmes favoris", voilà ce que Schwab essaie de nous dire dans The Great Reset. C'est avant tout un livre enfantin.