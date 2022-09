La vague de décès principalement cardiaques dépasse les 17 800, mais le gouvernement ne veut toujours pas publier les données en fonction du statut vaccinal (Daily Sceptic)

La vague de décès principalement cardiaques dépasse les 17 800, mais le gouvernement ne veut toujours pas publier les données en fonction du statut vaccinal.

Article originel : Wave of Mainly Heart Deaths Tops 17,800 – But Government Still Won’t Release Data by Vaccination Status

par Will Jones

Daily Sceptic, 21.09.22





Mortalité excédentaire ajustée en fonction de l'âge depuis janvier 2020.

La vague de décès excédentaires non covidiennes se poursuit. Les dernières données gouvernementales de l'ONS, publiées ce matin, portent à 17 839 le nombre de décès excédentaires dus à des causes autres que la COVID-19 depuis le 23 avril, date à laquelle la récente flambée a commencé. C'est 9,5% de plus que prévu, sur la base d'une moyenne des cinq années précédentes. La surmortalité globale, y compris les décès dus à la COVID, a été de 13 % supérieure aux prévisions au cours de cette période.

Au cours de la semaine se terminant le 9 septembre, la semaine la plus récente pour laquelle des données sont disponibles, 10 753 décès ont été enregistrés en Angleterre et au Pays de Galles, soit 938 (9,6%) de plus que la moyenne des cinq dernières années pour cette semaine. Parmi ceux-ci, 365 mentionnaient COVID-19 sur le certificat de décès comme cause contributive et 223 mentionnaient COVID-19 comme cause sous-jacente, ce qui laisse 715 décès dus à une cause sous-jacente différente.