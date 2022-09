Le Dr Aseem Malhotra, qui a fait la promotion du vaccin contre la Covid-19 à la télévision, demande sa suspension immédiate (Vidéo)

Le Dr Aseem Malhotra, qui a fait la promotion du vaccin contre la Covid-19 à la télévision, demande sa suspension immédiate. Dans un article publié dans le Journal of Insulin Resistance, l'un des plus éminents cardiologues consultants du Royaume-Uni, le Dr Aseem Malhotra, qui a été l'un des premiers à prendre deux doses du vaccin et à en faire la promotion dans l'émission @Good Morning Britain, déclare que depuis le lancement du vaccin, les preuves de son efficacité et les taux réels d'effets indésirables ont changé.

Dr. Aseem Malhotra who promoted Covid-19 vaccine on TV calls for its immediate suspension