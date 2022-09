Le Mali renie le franc CFA pour lancer sa propre monnaie ? (Cameroon Voice)

Derrière le souhait du Mali de s’affirmer souverain dans le domaine minier « se cache la création d’une monnaie » nationale.

Sous pression étrangère depuis des années, l’exploitation des substances minérales au Mali semble écrire une nouvelle page d’histoire. « La commercialisation […] va entrer en jeu », ce que le Mali demandait depuis des années, explique au micro de Sputnik Zoumana Saïf Koné, directeur exécutif de l’Institut sahélien de recherche et d’analyse pour la transformation du conflit (Tirac-Sahel).

La création de la SOREM, société à 100% malienne qui va exploiter, traiter et commercialiser ces ressources, vise à appuyer la souveraineté malienne dans le secteur, poursuit-il. Avant de mettre en relief : Vers une devise nationale ?

« Vous voyez aujourd’hui le secteur minier malien dominé par les entreprises multinationales, que ce soit du Canada ou d’autres pays », détaille-t-il.

« L'objectif recherché par la nouvelle société, c'est de repositionner l'État malien au cœur de la recherche et de l'exploitation de la ressource minérale ».

« L’objectif recherché par la nouvelle société, c’est de repositionner l’État malien au cœur de la recherche et de l’exploitation de la ressource minérale ».

Vers une devise nationale ?

« Une fois qu’on aura la devise et une fois qu’on aura des réserves d’or, on peut envisager la création d’une monnaie malienne qui est aujourd’hui demandée par la majorité de la population malienne. Et la majorité de la population demande de quitter le franc CFA », résume l’expert.