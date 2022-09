Le retrait d'Izium - un catalyseur pour "commencer sérieusement" (MoA)

Le retrait d'Izium - un catalyseur pour "commencer sérieusement". Artgicle originel : The Izium Withdrawal - A Catalyst For 'Starting In Earnest' Moon of Alabama, 11.09.22

L'autre groupe qui a traditionnellement joué un rôle surdimensionné en Russie, surtout pendant la guerre froide, est le complexe militaro-industriel. Il s'est réduit pendant le règne d'Eltsine en raison des conséquences financières catastrophiques de sa campagne de privatisation malavisée. Sous Poutine, l'armée russe a été quelque peu ressuscitée, réarmée et dotée de ressources suffisantes. Mais elle a également été apprivoisée. Sous la direction du ministre de la défense Shoigu et du chef d'état-major Gerasimov, la priorité des politiques générales de l'État sur les besoins militaires perçus n'est plus discutable.

La meilleure preuve en est la guerre que Poutine a menée contre les milliardaires qui, dans les années 1990 et au début des années 2000, ont tenté d'entrer en politique pour privilégier leurs intérêts sur tous les autres. Ils ont été vaincus et ceux qui ne se sont pas enfuis à Londres ont depuis cessé d'interférer avec l'État.

Après l'avoir observée pendant deux décennies, j'ai conclu que les dirigeants politiques russes, et en premier lieu leur leader actuel Vladimir Poutine, sont guidés par deux principes directeurs. Le premier est de suivre la volonté du peuple. Le second est de mener des politiques rationnelles. Les notes élevées que Poutine et les autres dirigeants politiques obtiennent dans les sondages russes indépendants ne sont pas le fruit du hasard. C'est le résultat de politiques qui sont a.) rationnelles et bien expliquées et b.) tout à fait démocratiques dans la mesure où elles suivent l'opinion publique de la majorité des gens. Elles ne permettent pas à des groupes d'intérêt particuliers d'avoir une influence démesurée sur celle-ci.

Hier, la demande la plus souvent citée par les commentateurs pro-russes était de "retirer les gants" - d'interdire sérieusement les livraisons d'armes "occidentales", de détruire les ponts ukrainiens et autres infrastructures à double usage, de passer d'une "opération militaire spéciale" à la guerre.

Le retrait russe d'hier de la région située entre Izium et la frontière russe a été un désastre pour la population (pro-)russe sur le terrain. C'était aussi la conséquence rationnelle d'un manque de ressources militaires. Les forces militaires russes en Ukraine sont trop peu nombreuses pour tenir la ligne de front de 1 500 kilomètres de long face à une armée ukrainienne qui dispose désormais a.) d'une force beaucoup plus importante pour travailler, b.) ne s'inquiète pas des pertes humaines élevées et c.) d'un approvisionnement régulier en armes "occidentales".

Staline avait également raison. En fin de compte, l'Union soviétique a simplement surpassé le Reich allemand et ses alliés dans presque tous les domaines - chars, avions, canons, munitions, carburant, nourriture et soldats - ce qui a permis sa victoire. (Le rôle très médiatisé des États-Unis dans cette affaire n'a été historiquement qu'un simple accessoire).

Les plus grands opposants à la politique de Poutine sont les nationalistes, et non les clowns "occidentaux" et "libéraux" comme Navalny. Les nationalistes se trouvent à gauche, à droite et au centre de l'échiquier politique. Ils ne sont pas bien organisés, mais ils ont une voix dans tout le spectre politique. (L'ancien président Dimitri Medvedev s'adresse actuellement à ce public.) Les nationalistes ont même une voix dans les médias publics.



Voici les observations de Gilbert Doctorow sur leur récente position discutée dans d'éminents talk-shows russes :

Pour sa part, Vladimir Solovyov a dépassé la présentation de la menace posée par les États-Unis et leurs alliés pour analyser la réponse possible de la Russie. Il a parlé longuement, et nous pouvons supposer que ce qu'il disait avait l'approbation directe du Kremlin, ...

...

Alors, qu'est-ce que Solovyov avait à dire ? Tout d'abord, que Ramstein marque une nouvelle étape dans la guerre, en raison de la nature plus menaçante des systèmes d'armes annoncés, tels que des missiles d'une précision de 1 à 2 mètres lorsqu'ils sont tirés à des distances de 20 ou 30 kilomètres grâce à leur vol guidé par GPS, contrairement aux missiles guidés par laser livrés à l'Ukraine jusqu'à présent. Dans la même catégorie, il y a des armes conçues pour détruire les systèmes radar des Russes utilisés pour diriger les tirs d'artillerie. Deuxièmement, Ramstein a marqué une nouvelle expansion de la coalition ou de la sainte croisade qui fait la guerre à la Russie. Troisièmement, il ne s'agit plus d'une guerre par procuration, mais d'une véritable guerre directe contre l'OTAN, qui doit être poursuivie en mobilisant toutes les ressources nécessaires dans le pays et à l'étranger.

Selon M. Solovyov, la Russie doit se débarrasser des contraintes et détruire l'infrastructure ukrainienne à double usage qui permet de faire traverser le pays aux armes occidentales jusqu'au front. Le système ferroviaire, les ponts, les centrales électriques devraient tous devenir des cibles légitimes. En outre, Kiev ne devrait plus être épargné par les frappes de missiles et la destruction des ministères et de l'appareil présidentiel responsables de la poursuite de la guerre. Je note que ces idées ont été diffusées dans l'émission de Solovyov il y a plus d'un mois, mais qu'elles ont ensuite disparu alors que les Russes réalisaient d'importants progrès sur le terrain. Les derniers revers et les nouveaux risques associés aux politiques occidentales définies à Ramstein les ramènent à la surface.



La récente réunion de Ramstein a promis une "assistance à long terme" à l'Ukraine et annoncé des transferts d'armes d'une qualité nouvelle.

De l'avis des nationalistes russes, cela exige une réponse. La Russie, selon eux, a besoin d'une escalade.

Le Kremlin était et reste extrêmement opposé aux pertes russes. Dans cette guerre, il donne la priorité aux vies russes sur tout le reste. Cela a bien fonctionné pendant les premiers mois de la guerre. D'après mes estimations, les pertes russes représentent jusqu'à présent environ un dixième des pertes ukrainiennes. Mais les dirigeants ukrainiens ne se sont jamais souciés du nombre de victimes. La question n'a donc pas vraiment d'importance pour eux.

La Russie avait entrepris de "démilitariser" et de "dénazifier" l'Ukraine. La principale priorité géographique était de libérer les républiques populaires de Donetsk et de Louhansk. Le corridor terrestre vers la Crimée et la ville très russe de Marioupol étaient également des cibles importantes.

La démilitarisation, principalement par des armes à longue portée, a bien fonctionné. L'Ukraine n'a plus d'industrie de défense. La dé-nazification est un processus en cours. Les unités "nationalistes" fascistes comme les bataillons Azov et leurs frères du Kraken et d'autres groupes ont été décimés.

La première phase de la guerre visait à pousser le gouvernement ukrainien à conclure un accord rapide. La menace sur Kiev était conçue pour y parvenir. Cela a presque marché. À la fin du mois de mars, Kiev a accepté de répondre aux exigences russes. Puis Boris Johnson a été envoyé pour pousser à la prolongation de la guerre pour "affaiblir la Russie". Le président ukrainien Vladimir Zelenski a depuis obéi à cet ordre.

La Russie s'est retirée de Kiev et a entamé la phase 2 de la guerre. Depuis, l'oblast de Louhansk et le corridor terrestre vers la Crimée, notamment Marioupol, ont été gagnés. La libération de la République de Donetsk est au point mort. Le nombre de forces russes et alliées engagées dans la guerre est resté stable, voire a diminué au fil du temps. Pendant ce temps, les forces ukrainiennes se sont multipliées. Elles reçoivent une quantité très importante d'armes de sources "occidentales" et de nouvelles promesses pour continuer à les approvisionner. Même s'ils sont armés à un degré moindre, un plus grand nombre d'hommes compte dans le temps.



Cela a rendu possible des défaites potentiellement coûteuses, comme récemment sur le front d'Izium. L'armée russe s'est réadaptée à cette menace en réduisant le territoire occupé et en se concentrant sur les objectifs initiaux de la guerre.

L'opinion publique russe, qui, au début, ne comprenait pas entièrement pourquoi la guerre était nécessaire, a depuis pris conscience de la situation. Elle comprend maintenant le grand jeu qui se joue contre son pays. Elle pourrait bientôt exiger d'ajuster le niveau des ressources consacrées à la guerre à celui nécessaire à une victoire décisive. Les sondages permettront de savoir si et quand ce point sera atteint.