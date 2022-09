Le suicide par sanctions de l'Europe (Ron Paul Institute)

Un panneau publicitaire suisse a fait le tour des médias sociaux, représentant une jeune femme au téléphone. La légende indique : "Le voisin chauffe-t-il l'appartement à plus de 19 degrés (66F) ? Veuillez nous en informer". Bien que le gouvernement suisse ait rejeté l'affiche comme étant un faux, les sanctions auxquelles s'exposent les citoyens suisses pour avoir osé chauffer leur maison sont bien réelles. Selon le journal suisse Blick, les personnes qui ne respectent pas la limite de 19 degrés peuvent être condamnées à trois ans de prison !



Une peine de prison pour avoir chauffé sa maison ? Dans le monde "libre" ? Comment est-il possible qu'en 2022, alors que la Suisse et le reste de l'Occident politique ont connu le plus grand succès économique de l'histoire, le continent européen soit confronté à un hiver digne de l'âge des ténèbres ?



Sanctions.

Longtemps présentées - souvent par les opposants à la guerre - comme une alternative moins destructrice à la guerre, les sanctions sont en réalité des actes de guerre. Et comme nous le savons avec l'interventionnisme et la guerre, il en résulte souvent des conséquences involontaires et même des retours de flamme.

Les sanctions européennes prises à l'encontre de la Russie à la suite de l'invasion de l'Ukraine au début de l'année resteront probablement dans l'histoire comme un excellent exemple de la manière dont les sanctions peuvent avoir des conséquences inattendues. En cherchant à punir la Russie en coupant les importations de gaz et de pétrole, les politiciens de l'Union européenne ont oublié que l'Europe est totalement dépendante des approvisionnements énergétiques russes et que les seules personnes à souffrir de l'arrêt de ces importations sont les Européens eux-mêmes.

Les Russes ont simplement pivoté vers le sud et l'est et ont trouvé de nombreux nouveaux acheteurs en Chine, en Inde et ailleurs. En fait, la compagnie énergétique publique russe Gazprom a annoncé que ses bénéfices avaient augmenté de 100 % au cours du premier semestre de cette année.



La Russie s'enrichit tandis que les Européens sont confrontés à un hiver glacial et à un effondrement économique. Tout cela à cause de la fausse croyance que les sanctions sont un moyen gratuit de forcer les autres pays à faire ce que vous voulez qu'ils fassent.

Que se passe-t-il lorsque les gens voient que des politiques gouvernementales stupides font monter en flèche les factures d'énergie alors que l'économie est à l'arrêt ? Ils deviennent désespérés et descendent dans la rue pour protester.

Ce week-end, des milliers d'Autrichiens sont descendus dans la rue lors d'un "Rallye de la liberté" pour demander la fin des sanctions et l'ouverture de Nord Stream II, le gazoduc sur le point d'être inauguré au début de l'année. La semaine dernière, environ 100 000 Tchèques sont descendus dans les rues de Prague pour protester contre la politique de l'OTAN et de l'UE. En France, les "Gilets jaunes" sont de retour dans les rues pour protester contre la destruction de leur économie au nom de la "défaite" de la Russie en Ukraine. En Allemagne, en Serbie et ailleurs, les protestations se préparent.

Même le Washington Post a été forcé d'admettre que les sanctions contre la Russie n'ont pas l'effet escompté. Dans un article publié hier, le journal s'inquiète du fait que les sanctions infligent des "dommages collatéraux en Russie et au-delà, et qu'elles peuvent même blesser les pays qui les imposent". Certains s'inquiètent même que les sanctions destinées à dissuader et à affaiblir Poutine puissent finir par l'enhardir et le renforcer."

Tout cela est prévisible. Les sanctions tuent. Parfois, elles tuent des innocents dans le pays visé par la destruction et parfois, elles tuent des innocents dans le pays qui les impose. La solution, comme toujours, est la non-intervention. Pas de sanctions, pas de "révolutions de couleur", pas d'ingérence. C'est aussi simple que cela.