Les confinements et les masques font plus de mal aux enfants que nous ne le pensions (Brownstone Institute)

Les confinements et les masques font plus de mal aux enfants que nous ne le pensions

Article originel : Lockdowns and Masks Hurt Kids Even Worse Than We Thought

Par Ian Miller

Brownstone Institute, 18.09.22



La conséquence la plus évidente de la focalisation fanatique des Experts'™ sur les restrictions contre la COVID était sans doute le mal qu'elles feraient aux enfants. Sans preuve, ils ont préconisé la fermeture des écoles et l'obligation de porter des masques, vilipendant quiconque osait ne pas être d'accord. Maintenant qu'il y a enfin une certaine reconnaissance parmi ceux qui déterminent la pensée culturelle "acceptable" que les restrictions sur les enfants étaient nuisibles ainsi que mal raisonnées, beaucoup dans la classe des "experts" mentent sur le passé afin de se protéger :

Après deux longues années et demie, certains médias sont prêts à couvrir les énormes dégâts que des experts tels qu'Anthony Fauci et Rochelle Walensky ont causés ces dernières années. NJ.com a récemment interviewé une orthophoniste du New Jersey, Nancy Polow, qui a décrit en détail la tendance désastreuse du développement de l'enfant résultant des mandats totalement inefficaces imposés aux enfants pendant la pandémie. Mme Polow a expliqué que les enfants "prennent du retard dans les étapes clés" du développement de l'apprentissage, en partie à cause d'un "manque d'interaction sociale" ces dernières années.

Même lorsque les parents reconnaissaient des problèmes de développement, ils n'étaient souvent pas en mesure de les résoudre en demandant de l'aide, en raison des restrictions de masquage et des rendez-vous virtuels, même pour les tout-petits. Désormais, beaucoup se tournent vers des séances d'orthophonie avec des tuteurs privés, qui peuvent coûter jusqu'à 1 000 dollars par mois.

Les enfants sont confrontés à d'énormes obstacles De nombreux enfants ne parlent pas après leur premier anniversaire, certains attendant même leur deuxième anniversaire pour devenir verbaux. Mme Polow dit qu'elle les appelle les "bébés COVID" et qu'elle n'a "jamais vu un tel afflux de nourrissons et de jeunes enfants incapables de communiquer". Si le manque de socialisation a contribué à la perte désastreuse des capacités verbales, les "bébés COVID" sont également beaucoup plus lents à ramper ou à marcher.

Ce n'est pas le seul problème causé par la pandémie On s'inquiète également du fait qu'un nombre important d'enfants souffrant de problèmes de développement, comme l'autisme, ont également échappé aux mailles du filet. Un directeur du service de pédiatrie du développement et du comportement de l'école de médecine Rutgers, dans le New Jersey, a également déclaré que les médecins "manquent des enfants qui auraient dû être pris en charge plus tôt". Ces avertissements horribles sont le résultat direct de politiques imposées par le gouvernement qui n'ont rien accompli de valable lorsqu'il s'agit de réduire la propagation de la COVID.

Les mandats de masques, les fermetures d'écoles et autres restrictions n'ont empêché personne d'être infecté, mais ont causé d'immenses dommages aux enfants qui ne couraient que peu ou pas de risques de complications graves. Une étude de l'université Brown a révélé que la perte d'apprentissage était la plus importante là où les écoles étaient fermées le plus longtemps, les taux de réussite en mathématiques étant nettement inférieurs là où l'apprentissage en présentiel était refusé :

La confiance dans les "experts" s'est rapidement érodée au cours des dernières années, car Fauci et d'autres comme lui ont exigé une conformité et une confiance universelles, tout en refusant à chaque fois d'accepter leur propre faillibilité. Nous ne faisons que gratter la surface de ce que les mandats de masques et les fermetures d'écoles ont fait à la société, car la perte d'apprentissage et les retards de développement peuvent prendre des années à être pleinement compris. La confiance dans l'expertise a beau s'être évaporée, elle est loin d'être suffisante.



Des résultats de tests inquiétants Loin de se limiter à des histoires individuelles, les résultats des tests nationaux montrent également la chute effrayante des performances des écoliers. Selon le New York Times, les niveaux de lecture et de mathématiques des enfants de 9 ans sont tombés à des niveaux qui n'avaient plus été vus depuis plus de vingt ans. Pour la première fois depuis que les résultats des élèves sont suivis dans les années 1970 par le National Assessment of Educational Progress, les scores en lecture se sont effondrés. Ces baisses ont été plus prononcées chez les élèves qui avaient déjà des difficultés - les élèves se situant dans le 10e percentile inférieur en termes de performance ont perdu 12 points en mathématiques, un taux quatre fois pire que ceux qui étaient mieux classés. Ce qui est peut-être le plus choquant dans ces résultats, c'est l'ignorance feinte de ceux qui les rapportent. Nombreux sont ceux qui, il y a des années, ont mis en garde contre ce désastre en cours, faisant ouvertement campagne pour que les écoles soient ouvertes normalement. Pourtant, quiconque a suggéré que les écoles soient ouvertes a été accusé de "racisme", de "sexisme" et de "misogynie", comme l'a si bien résumé le Chicago Teacher's Union dans un tweet aujourd'hui supprimé :

Mais la commissaire du National Center for Education Statistics, une agence fédérale qui a réalisé l'examen et rassemblé les résultats, a eu le culot de dire qu'elle était "surprise par l'étendue et l'ampleur de la baisse". Elle a poursuivi en se disant préoccupée par le fait que "les élèves du bas de l'échelle baissent plus vite" que les enfants plus privilégiés. Qui aurait pu prédire cela ? Tous ceux, bien sûr, qui ont prêté attention à la science, aux données et aux preuves au début de 2020. Les preuves ont montré que les enfants couraient un risque extrêmement faible de complications graves, que les écoles n'étaient pas des facteurs importants de propagation et que les mandats de masquage étaient totalement inefficaces. Mais l'ouverture des écoles contredisait les désirs des syndicats d'enseignants, alors les politiciens démocrates et leurs alliés dans les médias ont fait ce qu'ils font le mieux - créer un faux consensus d'opinion acceptable qui devient inattaquable. Le Times, qui a joué un rôle démesuré dans la création et la promotion de ce faux consensus militant déguisé en science, a eu l'audace de mentionner que dans certaines parties du pays, les perturbations n'ont pas duré aussi longtemps que d'autres, sans expliquer quelles parties du pays et pourquoi : Dans certaines parties du pays, les pires perturbations ont été de courte durée et les écoles ont rouvert à l'automne. Mais dans d'autres régions, en particulier dans les grandes villes comptant une importante population d'élèves à faibles revenus et d'élèves de couleur, les écoles sont restées fermées pendant de nombreux mois, et certaines n'ont pas rouvert complètement avant l'année dernière. Apparemment, pour "le journal officiel", c'est un mystère total de savoir quelles parties du pays ont ouvert leurs écoles rapidement et quelles parties ont forcé les grandes populations "d'étudiants à faibles revenus et d'étudiants de couleur" à faire face à des écoles fermées pendant des mois, voire des années.