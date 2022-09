Les décès explosent dans l'une des régions du monde les mieux vaccinées à ARNm contre la Covid (Substack)

URGENT : Les décès explosent dans l'une des régions du monde les mieux vaccinées à ARNm contre la Covid

Par Alex Berenson

08.09.22



Dans l'État australien de Victoria, où 95 % des adultes ont reçu des vaccins Covid et où la plupart sont renforcés par des injections d'ARNm, le nombre de décès a atteint en août son niveau le plus élevé depuis au moins 13 ans, dépassant largement la moyenne sur cinq ans.

L'État de Victoria offre des données presque uniques : des rapports en temps quasi réel sur les tendances en matière de décès chez des millions de personnes fortement vaccinées mais peu exposées au Covid avant d'être piquées.

Le tableau est de plus en plus sombre.

En août, l'État de Victoria a enregistré 4 896 décès, toutes causes confondues, soit 27 % de plus que la moyenne mensuelle des cinq mois d'août précédents. En Australie, la mortalité atteint généralement un pic de juin à août, l'hiver de l'hémisphère sud, mais ce chiffre n'est que le dernier d'une tendance inquiétante.

Jusqu'à présent, en 2022, l'État de Victoria a enregistré 32 533 décès, soit 20 % de plus que sa moyenne pour la même période de huit mois de 2017 à 2021. Le Victoria a enregistré plus de 4 000 décès en cinq mois depuis février ; il n'a franchi ce seuil qu'en sept mois au cours des 12 années précédentes.

En général, les décès à Victoria ont baissé dans une fourchette très étroite. Chaque année de 2017 à 2021, l'État a déclaré entre 26 350 et 27 800 décès pour les huit mois de janvier à août.

Plus maintenant.

(L'un de ces chiffres n'est pas comme les autres :).