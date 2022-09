Les forces étatsuniennes établissent une troisième base militaire à Qamishli en Syrie (Aawsat)

Les forces étatsuniennes établissent une troisième base militaire à Qamishli en Syrie

Article originel : US Forces Establish Third Military Base in Syria's Qamishli

Aawsat, 4.09.22

Les forces étatsuniennes ont établi samedi une troisième base militaire dans la province de Hasakah, au nord-est de la Syrie, a rapporté un observateur de guerre.

Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH), la nouvelle base militaire a été installée dans le village de Naqara, à trois kilomètres au sud-ouest de la ville de Qamishli dans la province de Hasakah.

Les deux autres bases se trouvent dans le village de Himo, qui est situé à près de quatre kilomètres au nord-ouest de Qamishli, et dans la zone de Tel Fares, qui est située à près de trois kilomètres au sud-ouest de Qamishli, à côté de l'extrémité de la piste de l'aéroport de Qamishli.

Par ailleurs, des sources fiables du SOHR dans la campagne de Deir Ezzor ont rapporté que les milices soutenues par l'Iran se sont redéployées dans la région, craignant d'éventuelles attaques de drones de reconnaissance de la coalition internationale sur leurs positions...

Lire la suite