Les scientifiques signent en masse la déclaration mondiale sur le climat et déclarent "qu'il n'y a pas d'urgence climatique" (Daily Sceptic)

Les scientifiques signent en masse la déclaration mondiale sur le climat et déclarent "qu'il n'y a pas d'urgence climatique". Article originel : Scientists Flock to Sign World Climate Declaration and Declare “There is No Climate Emergency” Par Chris Morrison * Daily Sceptic, 3.09.22

Les scientifiques sceptiques du monde entier se pressent pour signer la Déclaration mondiale sur le climat (DMC) qui affirme qu'il n'y a pas d'urgence climatique. La DMC note que la science du climat a dégénéré en une discussion basée sur des croyances, et non sur une science solide et autocritique. Plus de 100 scientifiques et professionnels ont signé la déclaration depuis le 18 août, date à laquelle le Daily Sceptic a mis le projet en lumière et où l'intérêt est monté en flèche sur les médias sociaux.

La DMC est particulièrement critique à l'égard des modèles climatiques qui fournissent les "preuves" de la majeure partie du programme Net Zero. "Nous devrions nous libérer de la croyance naïve en des modèles climatiques immatures", déclare la DMCmodèles présentent de nombreuses lacunes et "ne sont pas du tout plausibles en tant qu'outils de politique mondiale", ajoute-t-elle. La DMC, qui comptait au départ 500 signataires, en compte aujourd'hui plus de 1 200. L'auteur principal est le professeur Ivar Giaever, lauréat norvégien du prix Nobel de physique.

Parmi les derniers signataires figurent de nombreux universitaires de renom :

Karem Cankocak, professeur de physique des particules à l'université technique d'Istanbul. Le professeur Cankocak est l'auteur de plus de 600 articles scientifiques.

Donald Langmuir, professeur émérite de chimie et de géochimie, titulaire d'un doctorat en sciences géologiques de Harvard.

Vladimir Rashkin, professeur de biogéochimie à l'université d'État de Moscou, auteur de plus de 300 articles et ancien vice-président d'un groupe de travail sur les effets de la convention des Nations unies sur la pollution à longue distance.

Matthew Eric Shultz, professeur de physique et d'astronomie à l'université du Delaware.

Paola Sebastiano Valvo, professeur associé de mécanique des solides et des structures à l'université de Pise.

Eugenio G Araya, physicien théoricien et ancien chercheur à l'université du Costa Rica.

Francis Cheng, professeur de chimie à l'université de l'Idaho.

Les détracteurs de la liste soulignent l'absence de "climatologues". Cette insulte est tout simplement stupide. Il y a quarante ans, il n'existait pas de discipline appelée "climatologie". Pour comprendre la complexité du climat et de l'atmosphère, il faut l'apport de nombreuses disciplines scientifiques individuelles, en particulier la physique et la chimie. D'autres disciplines sont essentielles, notamment la géologie, la géochimie, la paléoclimatologie, la météorologie et bien d'autres encore. La plupart de ces disciplines sont bien représentées dans les rangs des signataires de la DMC. La DMC est désormais signée par près de 250 professeurs du monde entier. Les nombreux pays déjà représentés ont été rejoints par six autres à la suite de la récente ruée vers la signature.

La DMC n'est pas un document scientifique évalué par les pairs - et la critiquer pour cette raison revient à passer à côté de l'essentiel. Il s'agit d'une réfutation concise de l'idée que l'alarmisme climatique est une science "établie" et d'une riposte à ceux qui cherchent à délégitimer quiconque s'écarte de ce point de vue. Il déclare que le climat de la Terre varie depuis que la planète existe. "Il n'est pas surprenant que nous connaissions une période de réchauffement", note-t-il. En outre, les scientifiques affirment qu'il n'existe aucune preuve statistique que le réchauffement climatique intensifie les ouragans, les inondations, les sécheresses et autres catastrophes naturelles similaires, ou les rend plus fréquents. "Il n'y a pas d'urgence climatique", peut-on lire. "Nous nous opposons fermement à la politique néfaste et irréaliste du net zéro CO2 proposée pour 2050."