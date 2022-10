Nathalie Loiseau, parlementaire européenne, appelle à sanctionner Vanessa Beeley et tous les observateurs des référendums du Donbass (The Grayzone)

Une parlementaire européenne appelle à sanctionner Vanessa Beeley et tous les observateurs des référendums du Donbass.

Article originel : EU Parliamentarian Calls to Sanction Vanessa Beeley and All Observers of Donbass Referendums

Par

The Grayzone

Bruxelles (THE GRAYZONE) - Une députée française du Parlement européen, Natalie Loiseau, a remis une lettre au Haut Représentant de l'UE pour les affaires étrangères, Joseph Borrell, demandant à l'Union européenne d'imposer des sanctions personnelles à tous les observateurs internationaux des récents votes dans les républiques populaires de Donetsk et de Lougansk et dans certains territoires contrôlés par la Russie dans l'est de l'Ukraine.

Obtenue par The Grayzone auprès d'une source européenne, la lettre circule actuellement parmi les parlementaires européens dans l'espoir d'obtenir un registre de signatures de soutien.

"Nous, membres élus du Parlement européen, exigeons que tous ceux qui ont volontairement aidé de quelque manière que ce soit à l'organisation de ces référendums illégitimes soient individuellement ciblés et sanctionnés", a déclaré Louiseau.

La lettre de l'eurodéputé français est intervenue après qu'un groupe de territoires officiellement ukrainiens ait tenu un vote pour savoir s'ils devaient ou non s'incorporer officiellement à la Fédération de Russie fin septembre. Par le biais du référendum populaire, les républiques populaires indépendantes de Donetsk et de Lougansk, qui ont annoncé leur succession respective de l'Ukraine en 2014 à la suite d'un coup d'État soutenu par l'étranger contre le gouvernement de Kiev, ainsi que les régions de Kherson et de Zaporozhia, ont voté massivement en faveur de l'adhésion à la Fédération de Russie.

Loiseau a pointé du doigt Vanessa Beeley, une journaliste britannique qui s'est rendue dans la région pour surveiller le vote. Poussant sa plainte bien au-delà du référendum, l'eurodéputée française a accusé Vanessa Beeley de "diffuser continuellement des fausses nouvelles sur la Syrie et de servir de porte-parole à Vladimir Poutine et à Bachar el [sic] Assad depuis des années"....

