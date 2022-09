Olaf Scholz et Vladimir Poutine se parlent sans se parler alors que l'Ukraine fait pression pour officialiser le statut de membre de l'OTAN de l'Ukraine (Naked Capitalism)

Olaf Scholz et Vladimir Poutine se parlent sans se parler alors que l'Ukraine fait pression pour officialiser le statut de membre de l'OTAN de l'Ukraine. Article originel : Olaf Scholz and Vladimir Putin Talk Past Each Other as Ukraine Pushes for Formalizing Ukraine’s NATO Lite Status Par Yves Smith Naked Capitalism, 14.09.22

Le moment choisi par Scholz pour tenter de faire un bras d'honneur à Poutine ne semble pas découler de l'agitation médiatique autour de l'offensive ukrainienne de Kharkiv. Il semble plutôt être motivé par la tentative de l'OTAN de provoquer une escalade avec la Russie. Je dis "tentative" parce que, comme pour l'offensive de Kharkiv, ce sursaut de l'OTAN pourrait être plus optique que réel. Je dois avouer que j'ai dû me fier à des prises de position de tiers et que je n'ai pas lu certains des documents clés. N'hésitez donc pas à ajouter des informations confirmant ou contredisant ces informations (de préférence avec des liens).

Le chancelier allemand Olaf Scholz et le président de la Fédération de Russie Vladimir Poutine ont eu un entretien téléphonique de 90 minutes hier. Nous avons intégré les enregistrements ci-dessous. Contrairement à la pratique courante, il n'y a aucune indication sur l'identité de l'initiateur de la conversation. Mais il n'est pas difficile de penser que Scholz l'a fait, puisque le document allemand le montre en train de présenter des demandes à Poutine, la plus insolente étant que la Russie déclare un cessez-le-feu et se retire immédiatement d'Ukraine. Nous reviendrons bientôt sur ces documents. Ce qui est frappant, c'est qu'il n'y a pratiquement aucun chevauchement entre ces deux documents. Il semble que chaque dirigeant ait considéré que la quasi-totalité des propos de son homologue ne méritait pas d'être répétée.

En ce moment, certains commentateurs de la guerre en Ukraine spéculent sur une éventuelle escalade de la part de la Russie suite au revers subi à Kharkiv. Notez que le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré ce matin que la Russie n'envisageait pas de mobilisation générale.



Comme nous le verrons bientôt, plus les informations se multiplient, plus il apparaît qu'il s'agit d'un succès de relations publiques obtenu à un coût réel, non seulement pour la capacité de l'Ukraine à faire la guerre, mais aussi pour sa position sur le champ de bataille.

Cependant, l'Ukraine cherche à obtenir des garanties de sécurité de la part de l'Occident, ce qui serait très proche de faire de l'Ukraine un membre de facto de l'OTAN. Il pourrait s'agir d'une autre demande importante de l'Ukraine, comme ses demandes constantes d'argent et de livraisons d'armes massives. À mon avis, si la Russie déclenche bientôt une escalade (et les coups occasionnels portés au réseau électrique n'y suffiraient pas ; il faudrait des frappes de missiles importantes et/ou un engagement accru des troupes), ce serait parce que la Russie considère la menace de la garantie de sécurité comme sérieuse et a décidé de s'y opposer, et non en raison d'un simple embarras sur le champ de bataille qui pourrait même être un avantage à long terme.

Pour revenir en arrière et donner un calendrier : L'OTAN a tenu une importante réunion le 8 septembre. Divers commentateurs ont fait état de rumeurs selon lesquelles des responsables occidentaux auraient dit au gouvernement Zelensky qu'il devait faire preuve d'une certaine réussite lors de cette réunion afin d'obtenir davantage de cadeaux. Personnellement, je pense que les cadeaux auraient été accordés de toute façon. Les gouvernements occidentaux sont trop profondément investis en Ukraine pour sembler faire marche arrière maintenant. Et la réalité est que l'Occident est à court d'armes qu'il peut envoyer à l'Ukraine. Notez que Brian Berletic, qui a l'habitude de lire les documents du Département de la défense, du Département d'État et de l'OTAN, a lu les nouveaux engagements de l'OTAN, en fait des États-Unis, pris lors de cette réunion et ne les a pas trouvés impressionnants. D'après ce que j'ai lu, il s'agit de 2,2 milliards de dollars, dont la moitié pour l'Ukraine et l'autre moitié pour 18 autres pays. M. Berletic a fait remarquer que la plupart des dépenses de l'Ukraine étaient destinées à la formation et non à l'équipement.



L'Ukraine a obligeamment lancé des offensives. Celle de Kherson a été un désastre. Celle de Kharkiv a été un succès éclatant ou l'Ukraine a enfoncé une porte ouverte, selon l'angle sous lequel on se place. Mes commentaires se fondent sur le dernier bilan d'Alexander Mercouris, qui, rappelons-le, a vivement critiqué la Russie pour ne pas s'être préparée à l'offensive de Kharkiv et ne pas y avoir résisté, puisqu'on savait qu'elle était en préparation depuis au moins deux semaines. Mercouris rapporte que les preuves confirment l'opinion selon laquelle la Russie s'est engagée dans une retraite planifiée. Elle disposait d'une force équivalente à 10 BTG à Kharkiv, mais l'avait réduite à un seul au moment de l'attaque de Kharkiv. Les forces restantes étaient composées de membres de la milice de la RPD/RPL et d'officiers territoriaux et elles se sont retirées avec très peu de pertes. Il semble également que la Russie tienne la ligne de la rivière Oskil.

M. Mercouris a modifié son point de vue initial sur le retrait, qui est passé de désastreux à "profondément cynique", mais il a également déclaré qu'il laissait l'Ukraine "dans le vide". Plus important encore, M. Mercouris a affirmé que l'Ukraine avait dû retirer des troupes d'autres positions dans le Donbass, notamment pour défendre la ville clé de Bahmut. Beaucoup pensent qu'une fois Bahmut tombée, la dernière ligne de défense ukrainienne dans le Donbass s'effondrera. Le groupe Wagner est apparemment entré dans la banlieue de Bahmut.

Donc, si les forces russes peuvent prendre Bahmut dans les deux prochaines semaines, cela suggère qu'il serait possible pour Poutine d'atténuer les demandes de la Russie pour que le SMO passe à la vitesse supérieure. Même si la presse occidentale minimise la perte de Bahmut, le public russe en comprendra l'importance. Et il y a un accrochage en cours entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Le ministère de la Défense et le ministère des Affaires étrangères pourraient avoir besoin d'en prendre connaissance, car cela pourrait entraîner des demandes de ressources.

Quoi qu'il en soit, il y a tout lieu de penser que M. Scholz a tenté de tirer parti de l'impression d'une grande victoire en Ukraine dans son appel à M. Poutine. Mais il s'est heurté à un mur de briques. Les efforts de M. Scholz pour amener la Russie à négocier avec l'Ukraine sur la base d'un cessez-le-feu, d'un retrait des troupes et du "respect de la souveraineté de l'Ukraine", ce qui signifie, selon moi, le "respect du droit de l'Ukraine à adhérer à l'OTAN", n'ont pas été honorés par une mention dans le compte rendu du Kremlin.

Le compte rendu du Kremlin n'a pas non plus reconnu que Scholz avait demandé à Poutine de mettre en œuvre immédiatement les mesures figurant dans le rapport de l'AIEA sur la centrale nucléaire de Zaporizhia. Au lieu de cela, le résumé du Kremlin donne l'impression que Poutine a donné à Scholz un cours sur le contenu du document et a insisté sur le fait que l'Ukraine avait procédé à des bombardements et était donc à l'origine des risques pour la sécurité.



Cette section illustre la raison pour laquelle la Russie n'a pas apporté de réponse substantielle au document :