ONU – Le Premier ministre de Nouvelle-Zélande demande aux dirigeants du monde d’abolir la liberté d’expression : « C’est une arme de guerre ! » (Media en 4-4-2)

L’argument principal de la ministre est que les gouvernements ne peuvent pas progresser sur des questions majeures telles que le changement climatique, à moins que le public ne soit empêché d’entendre des points de vue opposés. Pour Jacinda Ardern la liberté d’expression devient une arme de guerre : « Même les approches les plus légères de la désinformation pourraient être mal interprétées…nous avons ici l’occasion de nous assurer que ces armes de guerre particulières ne deviennent pas une partie intégrante de la guerre… »

Pour elle, la pandémie de covid-19 et ses restrictions ont permis d’ « éduquer » l’humanité sur l’importance de « l’action collective », car cela a forcé les gens « à reconnaître à quel point nous sommes interconnectés, et donc à quel point nous dépendons les uns des autres ». C’est donc par la force, l’intimidation, les restrictions qu’il faut éduquer les populations du monde, mais cela doit passer par l’abolition de la liberté d’expression sur internet. « Après tout, comment réussissez-vous à mettre fin à une guerre si les gens sont amenés à croire que la raison de son existence est non seulement légale mais noble ?« , a-t-elle demandé, faisant référence à l’invasion de l’Ukraine par la Russie. « Comment s’attaquer au changement climatique, si les gens ne croient pas qu’il existe ? » Il n’y aurait donc qu’une seule vérité et toute contradiction seraient extrémiste, dangereuse…