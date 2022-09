Poutine est fini. Les Ukrainiens le tiennent dans les cordes avec une victoire éclatante en ligne de mire (The Telegraph)

Poutine est fini. Les Ukrainiens le tiennent dans les cordes avec une victoire éclatante en ligne de mire.

Par Mike Martin*

The Telegraph, 12.09.22



En 72 heures, les forces armées ukrainiennes ont repris plus de 2 500 km2 de l'Ukraine occupée par les Russes.

Au moment où vous lirez cet article, il sera très probablement dépassé, tant l'avancée des forces armées ukrainiennes est rapide. Il est fort probable que les 72 dernières heures de guerre en Ukraine seront étudiées par des générations de futurs officiers militaires et historiens. En résumé, les forces armées ukrainiennes ont repris plus de 2 500 km2 de l'Ukraine occupée par les Russes. Et elles y sont parvenues en perçant un trou dans les lignes de front russes faiblement gardées à l'est de Kharkiv, en coupant les lignes logistiques russes et en forçant le retrait d'importants contingents de soldats russes de plusieurs endroits, mais surtout d'Izyum et de Kupyansk. Sans ces deux villes, la Russie ne peut pas approvisionner efficacement ses forces dans le nord-est ou l'est du pays, et il faut donc s'attendre à d'autres effondrements, retraits et redditions des forces russes. Il est probable que les Ukrainiens garderont le contrôle de ce qu'ils ont gagné, ce qui équivaut à la totalité du territoire que la Russie a gagné depuis avril. Les Russes ont du mal à se défendre, et encore moins à contre-attaquer. Ils n'ont tout simplement pas les troupes, ni la logistique, et leur moral - cet élément intangible essentiel dans une guerre - a atteint un nouveau plancher. En fait, au moment où cet article est rédigé, des rapports indiquent que les Ukrainiens ont repris l'aéroport de Donetsk et qu'ils se dirigent vers la côte de la mer Noire, soit Mariupol, soit Melitopol. C'est un succès assez étonnant. Qu'est-ce que cela signifie ? Pour la guerre, cela signifie que nous assistons à la désintégration des forces russes en Ukraine. Elles sont peut-être capables de stabiliser temporairement leurs lignes, mais nous avons franchi un point de non-retour. Auparavant, les forces russes étaient mal équipées, mal approvisionnées et leur moral était bas. À cette liste, vous pouvez maintenant ajouter la peur de l'encerclement.

Certains craignent que cela n'oblige Poutine à utiliser des armes nucléaires, mais tant que les Ukrainiens restent à l'intérieur de leurs frontières, cela est peu probable, car Poutine sait que ce sera sa fin, et potentiellement celle de la Russie aussi.





Une question de temps Géographiquement, les Ukrainiens divisent les forces russes en petites poches qu'ils traiteront individuellement. Les forces russes en Crimée seront les plus difficiles à vaincre, mais une fois que l'Ukraine les aura isolées en détruisant le pont de Kertch qui relie la Crimée à la Russie, ce ne sera qu'une question de temps.

Les Russes ne vont pas être en mesure de s'en sortir - nous assistons à un déclin rapide de l'armée, ce n'est qu'une question de vitesse à laquelle elle décline. Bien sûr, pour l'Ukraine, cela signifie qu'elle se rapproche de son objectif stratégique global : le retrait de toutes les forces russes du territoire souverain de l'Ukraine. Cet objectif a été atteint avec une compétence et une bravoure exceptionnelles de leur part, et des pertes énormes de civils et de soldats, y compris environ 1,5 million d'Ukrainiens qui ont été transférés en Russie. (Heureusement, ils ont capturé et capturent actuellement des milliers de soldats russes, de sorte que ces deux groupes pourraient bien être échangés). Cela a également été fait avec des milliards de dollars d'armement, des téraoctets de données de renseignement et des conseils opérationnels discrets des pays occidentaux, et en particulier des États-Unis et du Royaume-Uni.

Malgré toute l'attention que les médias portent à la question de savoir si les Ukrainiens reçoivent suffisamment d'équipement et le bon type d'équipement, il est clair que les Ukrainiens ont été suffisamment équipés et habilités pour mener des manœuvres d'armes combinées sur des centaines de kilomètres - un type de guerre particulièrement exigeant sur le plan logistique. Ce succès rappellera aux dirigeants occidentaux que les armes, les renseignements et les conseils doivent continuer à affluer pour leur permettre de terminer le travail. Mais qu'est-ce que cela signifie pour la Russie ? Eh bien, avant tout, cela signifie que Poutine pourrait être fini. C'était sa guerre. Et non seulement elle a échoué, mais elle a obtenu le contraire de ce qu'il avait dit : La Russie est maintenant ostracisée, sanctionnée, a unifié ses ennemis et est sur le point de voir son armée vaincue sur le terrain. Cela peut sembler une bonne chose, mais il n'y a qu'une seule chose de pire qu'une Russie forte, et c'est une Russie faible. Une Russie faible, avec son leader défenestré, laisse beaucoup de questions inconnues. Pourrait-il y avoir un coup d'État ? Qui prendra la relève de Poutine ? La Russie reste-t-elle entière ? Qu'advient-il des armes nucléaires - et la Russie en possède plus de 5 000 alors que tout cela se produit ? Alors que tout le monde a les yeux rivés sur ce qui se passe en Ukraine, j'espère que quelqu'un pense à ce qui pourrait bientôt arriver à la Russie.

