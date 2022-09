Selon une étude d'Oxford, la vaccination augmente le risque d'infection de 44 % (Daily Sceptic)

Selon une étude d'Oxford, la vaccination augmente le risque d'infection de 44 %. Article originel : Vaccination Increases Infection Risk by 44%, Oxford Study Finds Par Will Jones Daily Sceptic.org, 28.09.22

L'étude, publiée dans le Lancet , s'est intéressée à toutes les infections signalées en Angleterre chez les adultes enregistrés dans un cabinet médical entre le 8 décembre 2020 et le 17 novembre 2021, c'est-à-dire entre les périodes Alpha et Delta. L'étude a utilisé un modèle cas-témoins pour estimer l'efficacité du vaccin, permettant de contrôler les facteurs de confusion potentiels tels que l'âge, le sexe et les affections sous-jacentes, tandis que les personnes ayant déjà été infectées étaient exclues.

J'ai surligné en jaune trois chiffres clés. Les deux premiers montrent qu'au cours des deux semaines suivant le premier vaccin, les personnes étaient trois à quatre fois plus susceptibles d'être testées positives à la Covid que les personnes non vaccinées. Il s'agit d'une nouvelle confirmation du pic d'infections post-vaccination qui a souvent été observé et qui, selon les données disponibles, est le résultat de la réduction temporaire de l'immunité par la vaccination.



La troisième figure montre que deux semaines ou plus après qu'une personne ait reçu le deuxième vaccin - qui, en 2021, considéré à l'époque comme un état "complètement vacciné" - les individus étaient 44% plus susceptibles d'être infectés que leurs homologues non vaccinés. Il s'agit d'une efficacité négative du vaccin (lorsque les infections sont plus élevées chez les personnes vaccinées que chez les personnes non vaccinées) de moins 44 %. Cette efficacité négative est conforme à ce qui a été observé dans les données brutes de l'Angleterre à l'époque et également dans des études d'autres pays, mais elle contredit les estimations officielles du gouvernement, qui prétendaient que l'efficacité était de 60 à 85 % contre l'infection par le virus Delta. La nouvelle étude indique que l'efficacité négative n'était pas seulement le résultat de facteurs de confusion ou d'un effet de " rattrapage ", où les personnes vaccinées présentent des taux d'infection plus faibles au départ, puis des taux d'infection plus élevés lorsque l'effet du vaccin s'estompe, comme certains l'ont prétendu.

Reconnaissant les chiffres, les auteurs écrivent : "De manière surprenante, nous avons observé un risque plus élevé de positivité du test après la vaccination avec une ou deux doses dans tous les groupes d'IMC, ce qui est contraire aux preuves rapportées par l'ONS du Royaume-Uni." Ce qu'ils ne mentionnent pas, c'est qu'il est tout à fait conforme aux données de l'UKHSA, ni que l'ONS est connu pour surestimer les taux d'infection chez les personnes non vaccinées parce qu'il sous-estime la population - l'ONS évalue la population adulte non vaccinée à 8% alors que la base de données NIMS l'évalue à 19% (et les enquêtes plus élevées encore à 26%).

Les auteurs déclarent que "les résultats de l'admission à l'hôpital et du décès ont été considérés comme des résultats plus robustes que l'infection" en raison de la "variabilité des tests" et d'une proportion potentiellement "élevée d'infections asymptomatiques". L'implication est que les personnes non vaccinées étaient moins susceptibles de se faire tester lorsqu'elles étaient infectées, supprimant ainsi le taux de tests positifs chez les personnes non vaccinées. Cependant, aucune preuve n'est fournie à l'appui de cette affirmation, et aucune tentative n'est faite pour quantifier l'ampleur possible de la différence.

L'étude a été publiée en juin mais est passée largement inaperçue jusqu'à ce qu'Alex Berenson en parle la semaine dernière. Alex attire également l'attention sur le fait que l'efficacité du vaccin contre l'hospitalisation et le décès est beaucoup plus faible que ce qui avait été affirmé à l'époque.