Ukraine - L'armée russe explique son retrait de la région d'Izium - Bataille de la partie saillante d'Izium ? - La "contre-offensive" d'Izium Succès / Désastre (MoA)

Ukraine - L'armée russe explique son retrait de la région d'Izium

Article originel : Ukraine - Russian Military Explains Its Withdrawal From The Izium Region

Moon of Alabama, 10.09.22

Depuis le 4 septembre, date du début de l'opération ukrainienne au nord d'Izium, le ministère russe de la Défense n'avait rien dit à ce sujet. Aujourd'hui, il a finalement publié une déclaration (traduction automatique) : Déclaration du représentant officiel du ministère russe de la Défense Afin d'atteindre les objectifs déclarés de l'opération militaire spéciale visant à libérer le Donbass, il a été décidé de regrouper les troupes russes stationnées dans les régions de Balakleya et d'Izyum pour renforcer les efforts en direction de Donetsk. À cette fin, en l'espace de trois jours, une opération a été menée pour freiner et organiser le transfert du groupe de troupes d'Izyum-Balakley vers le territoire de la République populaire de Donetsk. Au cours de cette opération, un certain nombre d'activités de distraction et de démonstration ont été menées avec la désignation des actions réelles des troupes. Afin d'éviter d'endommager les troupes russes, une puissante défaite par le feu a été infligée à l'ennemi à l'aide de l'aviation, des troupes de missiles et de l'artillerie. En trois jours, plus de deux mille combattants ukrainiens et étrangers ont été détruits, ainsi que plus de cent unités de véhicules blindés et d'artillerie. (Département de l'information et des communications de masse du ministère de la Défense de la Fédération de Russie)

Était-ce le plan depuis le début ? Rétrospectivement, cela semble probable. Les militaires russes devaient savoir que l'attaque ukrainienne allait avoir lieu. Il n'y a eu qu'une légère résistance contre l'attaque ukrainienne. Les principales unités russes avaient déjà été déplacées hors de la zone. La région n'était pas une priorité publique dans la planification russe. Un combat plus important aurait coûté la vie à de nombreux soldats et civils russes. Il n'y a donc pas eu de plans astucieux pour encercler les forces ukrainiennes et il n'y a pas eu de réel désastre ou succès de part et d'autre. C'est en tout cas ce que disent les militaires russes. Cela correspond également aux faits connus. Il y a peut-être une autre raison pour laquelle les militaires russes n'ont pas voulu se battre pour Izium. En mai 1942, pendant la deuxième bataille de Kharkov, une contre-attaque soviétique sur Kharkov, tenue par les nazis, a été défaite par deux attaques nazies planifiées à l'avance au sud et au nord d'Izium.

Les noms sur la carte sembleront familiers à ceux qui ont suivi la bataille en cours ces derniers jours. La contre-attaque soviétique s'est soldée par une défaite sanglante : Le 17 mai, le 3e corps de panzers et le XXXXIVe corps d'armée allemands sous le commandement de Fedor von Bock, appuyés par des avions, sont arrivés, permettant aux Allemands de lancer l'opération Fridericus, repoussant la tête de pont soviétique de Barvenkovo vers le sud. Le 18 mai, [le maréchal Semyon] Timoshenko a demandé la permission de se replier, mais Staline a rejeté sa demande. Le 19 mai, Paulus lance une offensive générale au nord alors que les troupes de Bock avancent au sud, tentant ainsi d'encercler les Soviétiques dans le saillant d'Izium. Réalisant le risque de voir des armées entières encerclées, Staline autorise le retrait, mais à ce moment-là, les forces soviétiques ont déjà commencé à être encerclées. Le 20 mai, les forces soviétiques presque encerclées ont lancé des contre-offensives, mais aucune des tentatives n'a réussi à percer les lignes allemandes. Les Soviétiques remportent quelques petites victoires les 21 et 22 mai, mais le 24 mai, ils sont encerclés près de Kharkov.

La deuxième bataille de Kharkov s'est soldée par des pertes extrêmement coûteuses pour les Soviétiques, qui ont vu 207 000 hommes tués, blessés ou capturés ; certaines estimations avancent le chiffre de 240 000. Plus de 1 000 chars soviétiques ont été détruits au cours de cette bataille, ainsi que la perte de 57 000 chevaux. Les pertes allemandes ont été beaucoup plus faibles que celles des Soviétiques, avec plus de 20 000 tués, blessés ou capturés. Le général soviétique Georgy Zhukov rejeta plus tard la responsabilité de cette défaite majeure sur Staline, qui avait sous-estimé la force allemande dans la région et n'avait pas préparé une force de réserve adéquate pour contrer l'arrivée du renfort allemand qui a renversé le cours des choses. C'est donc en direction du Donbass.

Ukraine - Bataille de la partie saillante d'Izium ?

Article originel : Ukraine - Battle Of The Izium Bulge?

Moon of Alabama, 10.09.22

Voici les dernières nouvelles du front d'Izium où une contre-attaque ukrainienne a fait une poussée profonde dans les lignes tenues par les Russes.

La carte montre 5 brigades ukrainiennes dans le renflement que les forces ukrainiennes ont formé au nord d'Izium. Plusieurs autres brigades poussent depuis le sud d'Izium. Avec environ 3 000 hommes par brigade, il s'agit d'une force importante de plus de 30 000 soldats, plus les réserves probables.

Source : Rybar

Après que les forces légères de la République populaire de Louhanks qui tenaient cette zone aient été envahies par l'attaque des forces ukrainiennes dans le style de l'Etat islamique, l'armée russe a mobilisé ses réserves lourdes. Des hélicoptères Mi-26 ont amené des véhicules blindés et des soldats pour arrêter les attaques partout où cela était possible. Les Ukrainiens ont également fait venir des armes lourdes pour une nouvelle poussée le long de leurs lignes de front. Les forces russes blindées terrestres arrivent de l'est et du nord. Les forces aériennes et l'aviation de l'armée russe ont la supériorité aérienne et pilonnent les lignes ukrainiennes.

On peut s'attendre à de nombreuses attaques sur les lignes d'approvisionnement du fer de lance ukrainien, qui sont très fines et longues. La ville de Shevchenkove, où se croisent plusieurs grandes routes et lignes ferroviaires, pourrait être un point faible de l'offensive ukrainienne. Sa reprise couperait les principales lignes d'approvisionnement ukrainiennes dans la région.

Le dernier rapport de situation de Rybar déclare (traduction automatique éditée) : Bataille pour Kharkov : la situation sur la section Izium-Kuyansk du front - à la fin du 9 septembre 2022. 🔻 Direction Kupyansk ▪️L'envoi de réserves à la section du front de Kupyansk par les Forces armées de la Fédération de Russie a réussi à arrêter l'avancée des forces principales des Forces armées de l'Ukraine à quelques kilomètres de la ligne de la ville. ▪️ En fin de journée, les Forces armées de l'Ukraine ont établi le contrôle des villages de Chkalovskoye, Shevchenko, Borovskoye et contrôlent l'autoroute Chuguev - Kupyansk jusqu'à Grushevka, ce qui a permis de transférer des équipements et des systèmes d'artillerie vers la ligne de contact de combat. ▪️ Le commandement ukrainien forme un groupe de choc pour l'assaut sur Kupyansk dans la région de Grushevka et Staroverovka. Les forces armées de la Fédération de Russie appliquent des bombardements d'artillerie et de missiles sur les lieux de concentration des forces ennemies. ▪️ L'AFU effectue des bombardements sur les établissements arrière dans les territoires libérés. Le village de Bolshaya Broluk est soumis à des coups particulièrement violents. Les formations ukrainiennes bloqueront les réserves des forces armées de la FR à Kupyansk et tenteront de contourner la ville par le nord, en se déplaçant en direction de Dvurechensky. 🔻 Direction Izium ▪️ Depuis le sud d'Izium, les forces armées ukrainiennes progressent vers Vernopolye et Dolina. ▪️ En cas de tentative d'avancée vers Gorokovatka, les groupes mobiles des Forces armées de l'Ukraine ont été repoussés dans la zone du village de Yasinovatoe. ▪️ Les forces de réserve des forces armées de la Fédération de Russie ont atteint la rive orientale de la rivière Oskol qui a arrêté les tentatives de traverser les groupes mobiles des forces armées de l'Ukraine à travers la rivière. Apparemment, les Forces armées de l'Ukraine renforceront les unités mobiles sur la côte ouest de l'Oskol avec des équipements lourds et tenteront de reconnaître la défense des forces russes à partir de Gorokhovatka. 🔻 Direction Balaklia ▪️ Des messages non vérifiés indiquent que les blocs orientaux de Balaklia sont toujours tenus par les détachements des forces armées de la FR. Dans un avenir proche, il faut s'attendre au coup des Forces armées de l'Ukraine dans le village de Vesele et Kunya. Dans un futur proche, les Forces Armées seront tentées d'attaquer Lyman depuis le Raygorodk. L'objectif principal du commandement ukrainien sur le site est d'atteindre le réservoir d'Oskol et d'encercler le groupe russe près d'Izium. Cette opération est LA grande poussée des militaires ukrainiens. La plupart des véhicules blindés plus lourds présents sur le front semblent provenir de pays étrangers. Si l'armée ukrainienne est prête à jeter toutes ses réserves lourdes dans cette opération, comme elle semble le faire, l'armée russe aura une chance de lui donner un coup décisif. L'alternative est de battre en retraite pour se battre plus tard ailleurs.

L'opération rappelle une autre qui s'est déroulée à la fin de 1944. L'opération Wacht am Rhein, également connue sous le nom d'offensive des Ardennes ou de bataille de la partie saillante, était une vaste tentative allemande d'encercler les forces alliées occidentales aux Pays-Bas et en Belgique. Du côté allemand, quelque 450 000 soldats y ont participé. L'offensive échoua lorsque le beau temps permit à la suprématie aérienne alliée d'attaquer les lignes de ravitaillement allemandes et lorsque les chars allemands tombèrent tout simplement en panne d'essence.

Verrons-nous une petite relecture de cet événement ?

Je suis d'accord. La question est maintenant : Pour qui ? Voici la carte de la région d'Izium, dans le nord-est de l'Ukraine, le 4 septembre.

Au milieu, on peut voir la rivière Oskol qui coule du nord au sud. Le long de celle-ci courent des voies ferrées et des routes qui relient la région d'Izium, en bas de la carte, à Urazovo en Russie (plus au nord, pas sur la carte). Voici la situation dans la même région le matin du 9 septembre.

Les forces ukrainiennes ont percé les positions russes sur un large front et à une profondeur remarquable. Les cartes ci-dessus proviennent du site LiveUAmap, favorable à l'Ukraine. Sur la carte du côté russe, telle que fournie par Dima dans sa dernière vidéo, les Ukrainiens sont représentés encore plus à l'est et ont atteint la rivière Oskol.

Il s'agit de la dernière version de la carte de Rybar, qui confirme que les Ukrainiens ont atteint, au moins en partie, la rivière. Ils ont pris la ville de Senkovo sur le côté ouest de celui-ci.

(Version allemande car la version anglaise ne se charge pas correctement).

Izium, Lyman et plusieurs autres positions importantes le long du front d'Izium sont maintenant en danger imminent de perdre leur principale voie d'approvisionnement. Comment cela a-t-il pu se produire ? Eh bien, je ne fais pas partie du haut commandement russe et je n'ai aucune idée du comment et du pourquoi. Mais ce que nous savons, c'est qu'il y avait principalement des hommes conscrits de la République populaire de Louhansk sur la ligne de front lorsque cet épisode a commencé. Les troupes qui ont tenu la ville de Balakleya pendant deux jours étaient des forces de la Garde nationale russe. Ce sont des unités de police militarisées, pas de véritables forces armées. L'armée russe a dû envoyer des forces armées pour les évacuer. Apparemment, l'ensemble du front russe dans cette zone était très mince et ne disposait pas d'un soutien d'artillerie suffisant. Les Ukrainiens se sont déplacés extrêmement rapidement, sautant des villes et bloquant simplement la résistance locale pour avancer. Ils disposaient d'un nombre très important de chars et de véhicules de transport blindés ainsi que d'un soutien d'artillerie à longue portée assuré par plusieurs systèmes HIMARS. De nombreuses unités devaient également disposer d'un équipement de vision nocturne car elles ne se sont pas arrêtées, même après le coucher du soleil. Des rapports font également état d'importants éléments étrangers, mais ils sont difficiles à vérifier. Les forces de la LPR et tout ce qui se trouvait dans la zone n'avaient aucune chance. Ils ont été tués, capturés ou déplacés. La partie russe semble avoir eu peu d'informations sur l'ampleur de l'attaque. Les forces présentes dans la zone étaient trop peu nombreuses et trop légères. Il aurait dû y avoir beaucoup plus de forces pour bloquer le mouvement ukrainien beaucoup plus tôt. Mais encore une fois, je ne sais pas quels plans l'armée russe avait ou pourrait avoir. Nous pourrions encore avoir des surprises. Des renforts russes blindés arrivent maintenant du nord de la région de Kharkov ainsi que de l'est par Svatove. Mais ils auront encore besoin de temps pour atteindre les lignes de front et se préparer à la bataille. La meilleure contre-attaque consistera probablement à déplacer le groupe de combat vu à Svatove vers Izium, puis vers le nord-ouest, et le groupe du nord vers le sud, afin de prendre en tenaille et d'envelopper les forces ukrainiennes. Aller aussi profondément et aussi rapidement rend les troupes ukrainiennes attaquantes vulnérables. Elles auront besoin de temps pour se consolider et pour déplacer leur artillerie. Leur ravitaillement devra provenir d'Andivka, à gauche de la carte, et de Chuhuiv, en haut à gauche. Ce sont des distances de 75 kilomètres ou 45 miles dans un sens. Les forces de missiles russes peuvent interdire ces routes en détruisant les ponts le long du chemin. Elles devraient le faire dès que possible. Andivka elle-même est entourée d'une rivière au sud, à l'ouest et au nord. Les quelques ponts qui enjambent la rivière devraient également être détruits pour isoler la ville. Les forces ukrainiennes au sud d'Izium et de Lyman tentent de traverser le fleuve Siversky Donets pour attaquer ces villes depuis une autre direction. L'idée est probablement de lier les forces russes à cet endroit et de ne pas les laisser se déplacer vers le nord pour contrer l'attaque des Ukrainiens supérieurs. Il se peut que les Russes aient un plan ingénieux pour attirer les forces ukrainiennes et les détruire sur place. Mais je ne vois aucune preuve de cela. Des têtes vont devoir tomber pour ce désastre.