Ukraine : la Russie lance des référendums d’annexions dans les régions de Donetsk et Lougansk (AFP)

Dès ce vendredi, des référendums se tiendront dans les régions dont Vladimir Poutine a reconnu l'indépendance, avant de lancer son offensive en Ukraine en février dernier. Ce mardi, les séparatistes prorusses de la région du Donbass, dans l'est de l'Ukraine, ont confirmé la tenue de référendums du 23 au 27 septembre, dans le but d'intégrer les régions de Donetsk et de Lougansk à la Russie, rapporte l'AFP. Le chef du « Parlement » autoproclamé de la région de Lougansk, Denis Mirochnitchenko, a annoncé la nouvelle en premier.