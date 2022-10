Ukraine - Quatre oblasts rejoignent la Russie Article originel : Ukraine - Four Oblasts Join Russia Moon of Alabama

La désintégration soudaine de l'Union en 1991 a entraîné des phases d'agitation dans les républiques nouvellement créées. Les personnes d'origine russe se sont soudainement retrouvées sur un territoire qui n'était plus dirigé par Moscou. Dans plusieurs de ces nouveaux pays, les majorités ethniques non russes ont commencé à supprimer les minorités russes. Les pays baltes d'aujourd'hui, l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie, en sont, à des degrés divers, de parfaits exemples.

Avant 1991, l'Ukraine n'avait jamais existé en tant qu'État ou entité indépendante. Les premières tribus cosaques, dans les parties jaune et verte de la carte, avaient demandé la protection de la Russie contre les attaques de la Pologne, de la Lituanie et d'autres voisins. Dans la nouvelle Ukraine, les Russes ethniques représentent près de la moitié de la population et les partis qu'ils soutiennent parviennent à remporter plusieurs élections nationales. Les partis qu'ils soutiennent parviennent à remporter plusieurs élections dans tout le pays. Le pays entretient de fortes relations économiques avec la Russie. Son industrie dépend du gaz russe et la quasi-totalité de ses exportations de machines et d'acier sont destinées à la Russie.

Les États-Unis n'aiment pas cela. Ils voulaient contrôler l'Ukraine pour pouvoir faire pression sur la Russie. Ils ont organisé à deux reprises, en 2004 et en 2014, des "révolutions de couleur" pour renverser les gouvernements ukrainiens élus qui, pour des raisons essentiellement économiques, avaient tendance à favoriser les relations avec la Russie.

La révolution de couleur de 2014 a été exceptionnellement brutale. Les États-Unis avaient organisé des groupes d'extrême droite pour prendre la tête des protestations violentes. (Ces mêmes groupes étaient au début des années 1940 alliés aux nazis allemands et, entre 1948 et 1952, menaient une guérilla dirigée par la CIA contre l'Union soviétique). Les combats de rue se sont terminés par un changement anticonstitutionnel du gouvernement de l'Ukraine.

La première loi mise en œuvre par le nouveau gouvernement issu du coup d'État a consisté à rejeter le russe comme l'une des langues officielles de l'Ukraine. Pour environ 50 % des Ukrainiens, le russe est leur langue quotidienne. L'ukrainien lui-même est un dialecte russe. Près de 100 % des Ukrainiens comprennent le russe.

Le peuple russe d'Ukraine craignait d'être annulé. La Crimée, qui en 1991 avait voté et déclaré son indépendance avant que l'Ukraine ne le fasse, a voté, sous protection russe, pour rejoindre la Russie. Moscou a accepté ce changement.

Les habitants d'autres anciennes régions russes de l'Ukraine ont protesté et certains, à l'est, ont pris les armes. Ils ont vaincu à deux reprises l'armée ukrainienne et les formations de volontaires envoyées contre eux. Les accords de Minsk I et II qui ont suivi ont exigé de l'Ukraine qu'elle accorde à ces oblasts du Donbas une autonomie significative. Le Conseil de sécurité des Nations unies a reconnu et soutenu ces accords. Mais toute tentative de les mettre en œuvre a été sabotée par les États-Unis via les mouvements armés de droite qui contrôlaient le gouvernement de Kiev.

Pendant huit longues années, les habitants des républiques populaires de Donetsk et de Louhansk ont défendu leurs frontières contre les tentatives ukrainiennes constantes de résoudre le conflit par la violence. Alors que les habitants de ces républiques avaient voté pour leur indépendance et leur rattachement à la Russie, le Kremlin ne voulait pas l'accepter. Il voulait que ces républiques restent au sein de l'Ukraine et insistait sur l'application des accords de Minsk.

En 2015, les États-Unis et l'OTAN ont commencé à construire une nouvelle armée ukrainienne. Ils ont réussi. En 2021, elle était plus importante que la plupart des armées des pays de l'OTAN. Des plans ont été élaborés pour envahir les républiques du Donbas. En 2021, la Russie s'est rendu compte qu'une première tentative allait bientôt avoir lieu. Elle a lancé de grandes manœuvres de sa propre armée près de sa frontière occidentale pour dissuader de telles tentatives. La situation se stabilise.