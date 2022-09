Ukraine. Bronca contre Ségolène Royal. BHL demande des excuses, Patrick Cohen déclare « C’est bien la peine d’avoir fermé Sputnik et Russia Today si c’est pour laisser délirer Madame Royal» (Vidéos)

BHL a le culot d'exiger de @RoyalSegolene des excuses ? Quand on connaît l'histoire de ce personnage et son implication dans des fiascos sans précédent comme en Lybie, qui ont eu des conséquences mortelles et là-bas et ici en France.

— Dissident Officiel (@do_officiel) September 3, 2022