Un juge ordonne à Fauci de cracher le morceau (Brownstone Institute)

Un juge ordonne à Fauci de cracher le morceau

Par Jeffrey A. Tucker

Brownstone Institute, 8.09.22

Une action en justice contre le gouvernement fédéral - Anthony Fauci en particulier - de la part des procureurs généraux du Missouri et de la Louisiane a été préparée pendant une bonne partie de l'été 2022. L'affaire concerne la censure de certains experts de haut niveau sur les médias sociaux, dont trois sont des chercheurs principaux de l'Institut Brownstone. Nous savons avec certitude que cette censure a commencé au début de la réponse à la pandémie et qu'elle comprenait des échanges entre Fauci et Francis Collins, alors directeur du NIH, qui a appelé à un "démantèlement rapide et dévastateur" de la déclaration de Great Barrington.

La question est de savoir si et dans quelle mesure le gouvernement lui-même a encouragé les entreprises technologiques à étouffer les droits d'expression. Si c'est le cas, c'est anticonstitutionnel. Cela va à l'encontre du premier amendement. Cela n'aurait jamais dû se produire. Le fait que cela se soit produit a nécessité des moyens légaux ardus pour l'exposer et, espérons-le, l'arrêter.

Les Fondateurs ont garanti que le Congrès ne ferait aucune loi "restreignant la liberté de parole ou de la presse". La Constitution n'a jamais autorisé une exception permettant à une bureaucratie administrative, qui n'a même pas à rendre de comptes aux électeurs, de collaborer avec de grandes entreprises privées pour obtenir le même résultat par d'autres moyens. C'est toujours une violation de la liberté d'expression.

Il est bien sûr vrai que toute entreprise privée peut s'autoréguler et établir des conditions d'utilisation. Mais les choses sont différentes lorsque ses dirigeants s'entendent directement avec des agences gouvernementales pour ne distribuer que les informations de haute priorité aux bureaucrates administratifs tout en censurant les voix dissidentes sur ordre du gouvernement et de ses intérêts.

Afin de déterminer si cela s'est produit, les tribunaux doivent avoir accès à des informations complètes sur ce qui se passait précisément dans leurs cercles de communication. Le 6 septembre, le juge de district américain Terry Doughty a rendu une décision qui ordonne au gouvernement de communiquer des informations pertinentes pour l'affaire et de le faire en 21 jours.

Les communications du Dr Fauci seraient pertinentes pour les allégations des plaignants en ce qui concerne la prétendue suppression des discours relatifs à la théorie de la fuite de laboratoire de l'origine du COVID-19, et la prétendue suppression des discours sur l'efficacité des masques et des confinements du COVID-19. (Les communications de Jean-Pierre en tant que secrétaire de presse de la Maison Blanche pourraient être pertinentes pour tous les exemples des plaignants.

Les Défendeurs Gouvernementaux font une affirmation générale de toutes les communications du Dr. Fauci et de Jean-Pierre sur les plateformes de médias sociaux, basée sur le privilège exécutif et le privilège des communications présidentielles. Les plaignants concèdent qu'ils ne demandent pas de communications internes de la Maison Blanche, mais seulement des communications externes entre le Dr. Fauci et/ou Jean-Pierre et des plateformes de médias sociaux tiers.

Cette Cour estime que les plaignants ont droit aux communications externes de Jean-Pierre et du Dr. Fauci en leur qualité de secrétaire de presse de la Maison Blanche et de conseiller médical en chef du Président sur des plateformes de médias sociaux tiers.....

La plainte initiale a été déposée le 5 mai 2022 et peut être lue dans son intégralité ici. Elle comprend de vastes preuves de collusion entre les représentants du gouvernement et les entreprises de médias sociaux. Mais le gouvernement a répondu en invoquant une sorte de privilège exécutif et n'a pas voulu communiquer les informations.

Une plainte modifiée a ajouté les feux d'artifice : Selon Zachary Stieber, d'Epoch Times, 50 fonctionnaires d'une douzaine d'agences ont été impliqués dans les pressions exercées sur les sociétés de médias sociaux pour qu'elles censurent leurs utilisateurs....



