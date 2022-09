Une vidéo divulguée révèle que le gouvernement israélien a dissimulé les graves effets secondaires des vaccins (Daily Sceptic)

Une vidéo divulguée révèle que le gouvernement israélien a dissimulé les graves effets secondaires des vaccins. Article originel : Serious Vaccine Side-Effects Covered Up by Israeli Government, Leaked Video Reveals Par le Dr Josh Guetzkow Daily Sceptic,

Je voulais écrire sur ce sujet depuis que Neil Oliver de GB News en a parlé, et j'ai tweeté à ce sujet plusieurs fois. Mais Yaffa Shir-Raz a écrit un article complet sur le sujet en anglais sur son site web, puis Etana Hecht l'a couvert dans son excellent billet sur Substack, alors j'ai pensé que c'était bien et couvert, et je suis super occupé à travailler sur quelque chose de très important. Mais à la suite d'une discussion récente sur Twitter avec Yaffa et du billet de Steve Kirsch à ce sujet, quelqu'un m'a demandé de mettre sur papier les éléments d'information clés tels que je les comprends, et je l'ai fait. Les voici.



Résumé des points clés

1. Le 2 août, le ministère israélien de la Santé (MDS) a publié un rapport sur les événements indésirables signalés à la suite des vaccinations entre le 9 décembre 2021 et le 31 mai 2022, sur la base d'un nouveau système de déclaration. Le MDS a chargé une équipe de chercheurs médicaux du Shamir Medical Center ayant une expérience en pharmacovigilance d'analyser les données du système. Voici une vidéo sous-titrée contenant des extraits de la réunion Zoom sur cette question.



2. Le ministère israélien de la santé a ensuite déformé les résultats en déclarant qu'aucun nouvel événement indésirable n'avait été constaté, qu'il n'y avait pas de nouveau signal et que les événements n'étaient pas nécessairement causés par le vaccin, alors que les chercheurs eux-mêmes ont dit exactement le contraire.



3, Le ministère israélien de la santé a artificiellement minimisé l'ampleur des rapports en comparant le nombre de rapports soumis au cours de cette période à un nombre beaucoup plus important de doses de vaccin administrées sur une période plus longue et à une population beaucoup plus importante que celle qui a fait l'objet du rapport.



4. Le ministère israélien de la santé est resté assis sur ces résultats pendant près de deux mois et ne les a pas divulgués au comité d'experts qui s'est réuni fin juin pour décider de recommander le vaccin pour les enfants de moins de cinq ans.



Contexte

Le ministère de la Santé a chargé une équipe de chercheurs médicaux, dirigée par le professeur Mati Berkowitz, spécialiste en pédiatrie et chef de l'unité de pharmacologie clinique et de toxicologie du centre médical Shamir, d'analyser les données d'un nouveau système de notification des effets indésirables mis en place pour coïncider avec le lancement des vaccins contre la COVID-19 chez les enfants âgés de 5 à 11 ans. Ils ont présenté leurs résultats aux responsables du ministère de la Santé début juin ; le rapport officiel a été rendu public le 2 août.

Le rapport officiel indique que le système a été mis en place (près d'un an après le début de la campagne de vaccination) parce que le précédent système de déclaration des patients ne pouvait pas être validé et n'était pas adapté à l'analyse. Un autre système était en place pour que les médecins signalent les effets secondaires, mais le rapport indique que le nouveau système a été conçu pour découvrir les effets secondaires qui n'étaient pas signalés aux médecins. (Bien entendu, le rapport ne mentionne pas le fait que la plupart des médecins ne soumettaient pas de rapports s'ils estimaient que l'effet indésirable n'était pas lié au vaccin ou parce qu'ils ne voulaient pas faire de vagues). En bref, le ministère de la Santé a admis que pendant près d'un an, Israël n'avait pas de système de notification des effets indésirables semblable au VAERS, bien qu'il ait publiquement prétendu le contraire. (Au cours de la réunion, la femme en charge de l'ancien système déclare avoir reçu des milliers de rapports et ne pas savoir quoi en faire).



Les mensonges et les manipulations du ministère de la Santé

Le rapport officiel affirme qu'il n'y a pas eu de nouveaux types d'événements indésirables signalés qui n'avaient pas été signalés auparavant, ni de nouveaux signaux. Il indique qu'il y a eu un très petit nombre de rapports par rapport au très grand nombre de doses de vaccin, et il note également que les rapports n'indiquent pas nécessairement un lien de causalité.

Cependant, l'enregistrement d'une réunion de Zoom au cours de laquelle les chercheurs ont présenté leurs résultats à des hauts responsables du ministère de la santé a fait l'objet d'une fuite, montrant que le rapport dissimulait des faits importants et manipulait les résultats. Le ministère de la Santé n'a pas non plus divulgué les résultats des chercheurs au comité d'experts qui a décidé de recommander ou non le vaccin Covid pour les enfants âgés de 6 mois à 4 ans.