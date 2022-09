USA. Impacts des interventions de confinement contre la COVID-19 à l'échelle de l'État sur la surmortalité, le chômage et la croissance de l'emploi (JOEM)

Impacts des interventions de confinement contre la COVID-19 à l'échelle de l'État sur la surmortalité, le chômage et la croissance de l'emploi

Article originel : Impacts of the Statewide COVID-19 Lockdown Interventions on Excess Mortality, Unemployment, and Employment Growth

Par Pugh, Trevor DO, MOH; Harris, Jeffrey MD, MOH; Jarnagin, Kyle MD, MOH; Thiese, Matthew S. PhD, MSPH; Hegmann, Kurt T. MD, MPH

JOEM . Journal of Occupational and Environmental Medicine:

doi: 10.1097/JOM.0000000000002597

Note de SLT : Cette étude publiée dans le Journal of Occupational and Environmental Medicine compare les États U.S en matière de surmortalité et de restrictions sanitaires contre la Covid et constate "l'absence de relation statistique entre la surmortalité et les scores d'ouverture après confinement, alors qu'il existait des "relations fortes avec les mesures de l'emploi" et surmortalité. Ce qui sous-entend la nocivité des confinements. Les auteurs d'ailleurs écrivent dans leur conclusion : "Ces résultats suggèrent que les mesures de confinement ne sont pas suffisamment bénéfiques pour être utilisées dans cette pandémie et soulèvent des inquiétudes quant à leur utilisation dans de futures pandémies."

Objectif

L'objectif de cette étude est de déterminer les relations entre les confinements et la surmortalité, le chômage et la croissance de l'emploi.



Méthodes

Les données de mortalité de chaque état U.S pour 2020 ont été comparées aux 3 années précédentes afin de déterminer la surmortalité. Les données ont été comparées en utilisant des mesures d'enfermement, ou des scores d'ouverture des États, et ajustées en fonction de l'âge, du sexe, de la race/ethnie et des maladies cardiovasculaires. Des comparaisons ont été faites avec les taux de chômage et les taux de croissance de l'emploi.



Résultats

La surmortalité en 2020 variait de -9% à 46%. Le score moyen d'ouverture n'était pas significatif (P = 0,20). Cependant, l'ouverture était fortement associée au chômage (P = 0,01) et à la croissance de l'emploi (P = 0,0008).



Conclusions

Il n'y avait pas de relation statistique entre la surmortalité et les scores d'ouverture, alors qu'il y avait de fortes relations avec les mesures d'emploi. Ces résultats suggèrent que les mesures de confinement ne sont pas suffisamment bénéfiques pour être utilisées dans cette pandémie et soulèvent des inquiétudes quant à leur utilisation dans de futures pandémies...