Zelensky vend littéralement l'Ukraine aux sociétés étatsuniennes à Wall Street

Article originel : Zelensky is literally selling Ukraine to US corporations on Wall Street

Par Benjamin Norton

Multipolarista

Le dirigeant ukrainien soutenu par l'Occident, Volodymyr Zelensky, a ouvert la Bourse de New York en déclarant à Wall Street que son pays est "ouvert" aux sociétés étrangères pour qu'elles l'exploitent en vendant pour 400 milliards de dollars de titres d'État.

Le dirigeant ukrainien soutenu par l'Occident, Volodymyr Zelensky, sonne la cloche d'ouverture de la Bourse de New York le 6 septembre. Le dirigeant ukrainien soutenu par l'Occident, Volodymyr Zelensky, a virtuellement ouvert la Bourse de New York le matin du 6 septembre, en sonnant symboliquement la cloche via un flux vidéo. Zelensky a annoncé que son pays était "ouvert aux affaires", c'est-à-dire que les sociétés étrangères étaient libres de venir exploiter ses ressources abondantes et sa main-d'œuvre faiblement rémunérée.

Zelensky is literally selling Ukraine to US corporations on Wall Street

Dans un discours lançant le programme néolibéral de vente à découvert Advantage Ukraine, Zelensky a offert à Wall Street "une chance pour vous d'investir maintenant dans des projets valant des centaines de milliards de dollars". Le service d'information financière Business Wire a publié un communiqué de presse du gouvernement ukrainien dans lequel Zelensky se vantait : Les 400+ [milliards de dollars] d'options d'investissement présentées sur AdvantageUkraine.com couvrent les partenariats public-privé, la privatisation et les entreprises privées. Une équipe de projet soutenue par l'USAID, composée de banquiers d'affaires et de chercheurs nommés par le ministère ukrainien de l'économie, travaillera avec les entreprises désireuses d'investir. Il cite également le président du groupe NYSE, Lynn Martin, qui a déclaré : En tant que plus grande bourse mondiale, nous défendons la liberté, la protection des investisseurs et l'accès sans entrave aux capitaux. Nous sommes heureux d'accueillir virtuellement le président Zelenskyy sur le podium de la cloche du NYSE, symbole de la liberté et des opportunités que nos marchés de capitaux américains ont permis de créer dans le monde entier. Nous sommes honorés que le Président ait choisi le NYSE pour marquer le coup d'envoi d'Avantage Ukraine et s'engager auprès de la communauté d'affaires mondiale.

Le communiqué de presse citait des cadres des géants américains de l'entreprise, Google, Alphabet et Microsoft, qui salivaient devant les possibilités économiques offertes par l'Ukraine. Reuters a noté que le gouvernement ukrainien a engagé la société britannique de relations publiques WPP pour gérer l'opération marketing d'Advantage Ukraine...

Economist Michael Hudson on debt relief, inflation, Ukraine disaster capitalism, petrodollar crisis