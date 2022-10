15 octobre 1987. Mise en cause des Etatsunafrique et de la Françafrique dans l'assassinat de Thomas Sankara (vidéos)

Témoignages à 2'57"" et 4'47"" mettant en cause la Françafrique, les Etatsunafrique et la Libyafrique...

Témoignages sur l'assassinat de Thomas Sankara. Témoignage mettant en cause les services secrets français et US dans l'assassinat de Sankara

"Thomas Sankara.. et ce jour-la ils ont tue la felicite" de Silvestro Montanaro Ce documentaire a été diffusé sur la sur la chaîne TV publique italienne Rai3 le 18 janvier 2013 à 23H05 sur la chaîne TV publique italienne Rai3,

Thomas Sankara - L'homme Intègre Documentaire sur l'accession au pouvoir de Thomas Sankara à la Haute Volta, rebaptisée Burkina Faso ("pays des hommes intègres") et historique des fantastiques avancées sociales auxquelles il a contribué, ainsi que les relatives indépendance et liberté dont le pays à jouit durant l'exercice de son chef d'état... jusqu'à son assassinat.

COMMENT SANKARA A ÉTÉ ASSASSINÉ PAR BLAISE COMPAORE ? Thomas Isidore Noël Sankara est fils d'un père Peul et d'une mère Mossi.il a grandit entre valeurs militaires et religiosité chrétienne. Son père est un ancien combattant et prisonnier de guerre de la Seconde Guerre mondiale.

Fratricide au Burkina Thomas Sankara et la Françafrique. Assassinat du président Thomas Sankara

Pourquoi avoir assassiné Thomas Sankara ? FrancAfrique