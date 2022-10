800 fois plus de myocardites après la 3e dose de vaccin anti-Covid d’après la Société française de cardiologie (Nexus)

« Incidence non négligeable des myocardites après 3ème dose de vaccin à ARN messager anti-COVID 19 » : voilà l’intitulé de l’étude publiée le 30 août 2022 par la Société française de cardiologie, d’après les travaux du cardiologue suisse Christian Mueller.



◆ 2,8 % des vaccinés présentent des lésions myocardiques

835 patients ont été inclus dans l’étude, tous étaient employés du CHU de Bâle et avaient reçu au moins une dose de vaccin à ARNm Pfizer ou Moderna. 777 d’entre eux ont bénéficié d’un dosage des troponines, des protéines impliquées dans la régulation des contractions cardiaques. En cas de lésions myocardiques, le taux des troponines augmente. Ainsi, à J3 après vaccination, 40 avaient une troponinémie augmentée, et 22 ne présentaient aucune autre cause identifiable que la vaccination pouvant expliquer cette augmentation anormale.

Au final, les résultats concluent à une incidence myocardique de 2,8 % parmi la population vaccinée. Les années précédentes, les hospitalisations pour myocardites ne représentaient que 0,0035 % des patients admis à l’hôpital.