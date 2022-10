ARNm vaccinal dans le lait maternel (ReinfoCovid)

Et comme on le répète souvent, il n’est pas possible d’affirmer que quelque chose n’existe pas parce qu’on n’a pas pu l’observer. Surtout quand la méthode utilisée ne permet pas de rechercher des quantités faibles.

Une association mondiale engagée dans la promotion de l’allaitement, « Academy of Breastfeeding Medicine » était plus prudente que nos autorités en disant qu’il existe un risque théoriquement faible que l’ARNm du vaccin passe dans le lait maternel et entraîne une réaction immunitaire chez le bébé allaité pouvant modifier son immunité. Elle demande de manière urgente des études sur le sujet [3]. Résultats des études visant à détecter l’ARNm dans le lait maternel

« Missing information : Since pregnant and breast-feeding women were excluded from the study, no information is available for those populations. It is agreed to include use during pregnancy and while breastfeeding as missing information in the RMP. »

Dès le 23 décembre 2020 pour Pfizer et le 7 janvier pour Moderna, la HAS rend possible la vaccination par vaccin à ARNm de la femme allaitante.

Plusieurs types d’acides nucléiques, très vite dégradés dans les fluides corporels, peuvent ainsi être transportés intacts par les vésicules extracellulaires : ADN, ARN, ARNm, ARNi (interférents) [6]. Le transport par vésicule extracellulaire permet aux ARNm de conserver leurs activités codantes dans la cellule qui recevra la vésicule extracellulaire. Une étude a même montré que certains micro-ARN au rôle immunomodulateur, transportés via des vésicules extracellulaires dans le lait maternel résistent aux conditions drastiques (pH très acide et enzymes digestives) du tube digestif du nourrisson et passent la barrière épithéliale intestinale [7-8].

Les résultats semblent montrer également un lien avec les doses d’ARNm vaccinal injecté. Les laits provenant de femmes vaccinées par Moderna (100µg) montrent une concentration plus importante qu’avec le Pfizer (30µg).

Selon cette étude, il faudrait donc attendre au moins 48h entre l’injection et la reprise de l’allaitement pour le nourrisson afin qu’il ne soit pas exposé à de l’ARNm vaccinal.

Les limites de l’étude sont encore ici le faible nombre de patientes incluses, seulement 11 femmes. Dans cette étude la limite de détection de la technique de dosage des ARNm était environ 100 000 fois plus sensible que la technique de Golan et al qui n’avait pas pu détecté d’ARNm dans leur étude.

Cette étude de Hannah et al vient également confirmer les résultats de Low et al. [9] qui, en août 2021, avaient déjà détecté l’ARNm vaccinal dans 10 % des laits maternels analysés. La concentration la plus importante détectée était de 2 ng/ml (nanogramme = 10-9), soit environ 120 fois plus que la plus haute concentration détectée par Hannah et al. Et certains laits ont été positifs jusqu’à 7 jours après la 2ieme dose de vaccin Pfizer.

Sachant qu’un nourrisson fait plusieurs tétées par jour, pour environ 240 à 360 ml par jour, on arrive à un total sur une semaine de 1680 à 2520ml dans la 1ère semaine. Le nouveau-né, pesant entre 2 et 5kg, pourrait donc être exposé à une dose de 5 µg d’ARNm dans sa 1ère semaine. Cela semble disproportionné comparativement aux 10µg injectés à des enfants de 5 à 11 ans qui pèsent respectivement 18 à 35 kg environ [10].

Une étude de biodistribution et d’impact sur le nouveau-né serait donc urgemment requise en toute logique.

Conclusion

Deux études ont pu détecter de l’ARNm vaccinal dans certains échantillons de lait maternel. Si la majorité des nouveau-nés n’y sont pas exposés, d’autres le sont exposés très précocement suite à la vaccination de leur mère sans que personne ne sache quelles en sont les conséquences pour leur santé.

Cette découverte devrait pousser nos autorités de santé à réclamer urgemment aux laboratoires Pfizer et Moderna une étude sérieuse et solide de biodistribution non seulement de l’ARNm vaccinal mais aussi de la protéine spike, ainsi qu’une étude d’impact sur la santé des nouveau-nés.

Au-delà des considérations purement scientifiques exposées ici, cette publication de Hannah et al montre que le principe de précaution n’a pas été respecté par ceux qui auraient dû, et notamment les gynécologues qui se sont permis de conseiller la vaccination aux femmes allaitantes. [11]

Il serait bon d’avoir leur avis maintenant.





Références

