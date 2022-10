Au revoir Liz Article originel : Bye Bye Liz Off Guardian

A peine 44 jours après son entrée en fonction, Liz Truss, Premier ministre britannique en difficulté, vient d'annoncer sa démission.



Alors qu'elle faisait déjà partie des personnes les plus oubliables au monde, Mme Truss s'apprête à rejoindre les poubelles de l'histoire et à n'être plus qu'une question anecdotique potentiellement délicate pour les générations futures.

Ce n'est pas un choc pour quiconque a été attentif. Le message était déjà visible dès que le Fonds monétaire international a critiqué publiquement ses plans d'imposition.

Voyez que le courant dominant rapporte déjà que la Livre s'est "reprise" dans les 45 minutes qui ont suivi l'annonce de la démission.

Je ne veux pas dire que Truss est une sorte de rebelle qui s'est opposée à l'agenda mondialiste et qui a perdu, mais plutôt qu'elle n'était pas censée réussir et qu'elle était destinée à échouer dès le départ.

On peut se demander si elle faisait partie de la blague, ou s'ils ne lui ont pas dit et ont simplement compté sur son incompétence naturelle pour l'emporter.

Dans tous les cas, quel était le but ?

Eh bien, tout comme l'"expérience" Corbyn était censée montrer que les gens n'avaient pas d'appétit pour la politique travailliste à l'ancienne, l'échec de Truss sera utilisé pour affirmer que les gens ont perdu leur goût pour le "conservatisme traditionnel".

C'est là qu'intervient un "nouveau type de politique", peut-être en la personne de Sir Keir Starmer ou de sa coterie de drones sans âme, qui ont, de manière prévisible, appelé à des élections générales anticipées.

Qui que ce soit qui prenne le pouvoir ensuite, vous pouvez parier qu'il apportera la Grande Réinitialisation avec lui.

