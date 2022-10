Comment l'UE impose au monde entier une censure brutale en ligne de la "désinformation COVID-19" (Substack)

Comment l'UE impose au monde entier une censure brutale en ligne de la "désinformation COVID-19".

Par Robert Kogon

Twitter est manifestement au centre de ce que l'on appelle communément la "censure Big Tech". Depuis au moins deux ans, Twitter utilise activement les outils de censure à sa disposition - de la suppression ou de la mise en quarantaine de tweets à la suspension pure et simple de comptes, en passant par le "débosselage" subreptice (shadow-banning). Et ceux qui ont réussi à rester sur la plateforme auront remarqué une forte augmentation de ses activités de censure à partir de l'été dernier.

Pendant la majeure partie de cette période, la censure de Twitter s'est bien sûr concentrée sur la supposée "désinformation COVID-19". À l'heure actuelle, presque tous les défenseurs du traitement précoce ou les critiques des vaccins contre la COVID-19 les plus influents sur Twitter ont vu leur compte suspendu, et la plupart ne sont pas revenus. La liste des personnes définitivement suspendues comprend des voix aussi éminentes que Robert Malone, Steve Kirsch, Daniel Horowitz, Nick Hudson, Anthony Hinton, Jessica Rose, Naomi Wolf et, plus récemment, Peter McCullough. Et une myriade de comptes plus modestes ont connu le même sort pour avoir commis des délits d'opinion tels que suggérer que le risque de myocardite des deux vaccins à ARNm (Moderna et BioNTech/Pfizer) dépasse tout bénéfice ou souligner l'instabilité de l'ARNm et ses conséquences inconnues sur la sécurité et l'efficacité. Mais pourquoi Twitter censurerait-il un tel contenu ? L'expression "censure des grandes entreprises" implique que Twitter et autres censurent de leur propre chef, ce qui suscite invariablement la réplique que, comme ce sont des entreprises privées, elles peuvent faire ce qu'elles veulent. Mais pourquoi le feraient-elles ? L'idée que c'est parce que les habitants de la Silicon Valley sont des "gauchistes" ou des "libéraux" n'est évidemment pas très utile. Ils peuvent très bien l'être. Mais la question de savoir si les vaccins à ARNm sont sûrs et efficaces, comme annoncé, est une question de fait, pas une question idéologique. Et, de toute façon, le but des sociétés privées à but lucratif est, cela va sans dire, de faire des bénéfices. La devise de l'actionnaire n'est pas "Workers of the World Unite !" mais "Pecunia non olet." L'argent ne pue pas. Les actionnaires attendent de la direction qu'elle crée de la valeur, et non qu'elle la détruise.

Mais ce que Twitter fait en censurant, c'est précisément subvertir son propre modèle économique, sapant ainsi sa rentabilité et exerçant une pression à la baisse sur le cours de ses actions. La liberté d'expression est évidemment l'élément vital de tout média social. Un discours censuré - comme les tweets d'un Robert Malone ou d'un Peter McCullough ou, d'ailleurs, d'un Donald Trump - se traduit par une perte de trafic pour la plateforme. Et le trafic est, bien sûr, la clé de la monétisation d'un contenu en ligne sans restriction. On pourrait appeler cela "l'énigme Twitter". D'une part, il est impossible que Twitter "veuille" censurer les voix dissidentes de Covid, ou même n'importe quelle voix, et restreigne ainsi son propre trafic. Mais, d'autre part, s'il ne le fait pas, il risque d'encourir des amendes massives pouvant aller jusqu'à 6 % du chiffre d'affaires, ce qui représenterait probablement un coup fatal pour une entreprise qui n'a déjà pas réalisé de bénéfices depuis 2019. Twitter, en effet, a un pistolet financier sur la tempe : censure ou autre. Attendez, quoi ? On a beaucoup parlé récemment de la pression informelle exercée par l'administration Biden sur Twitter et d'autres médias sociaux pour qu'ils censurent les contenus et les voix indésirables, et des poursuites ont même été lancées contre le gouvernement pour atteinte aux droits du premier amendement des victimes présumées. Mais il semble que cette pression n'ait consisté jusqu'à présent qu'en quelques coups de coude amicaux dans des courriels. Il n'y a certainement pas eu de menace d'amende. Comment pourrait-il y en avoir sans une loi autorisant l'exécutif à les imposer ? Et une telle loi serait manifestement anticonstitutionnelle, puisque le premier amendement stipule précisément que "le Congrès ne fera aucune loi... restreignant" la liberté d'expression. Mais c'est là que le bât blesse. Le Congrès, inutile de le dire, n'a pas fait une telle loi. Mais que se passerait-il si une puissance étrangère faisait une telle loi et qu'elle restreignait de facto la liberté d'expression des Etatsuniens également ? À l'insu de la plupart des Etatsuniens, c'est ce qui s'est produit et leurs droits au titre du premier amendement sont bafoués, notamment par l'Union européenne. Un pistolet financier est pointé sur Twitter. Mais ce n'est pas l'administration Biden, mais la Commission européenne, sous la direction de sa présidente Ursula von der Leyen, qui a le doigt sur la gâchette.

La loi en question est l'Acte sur les services numériques (ASN) de l'UE, qui a été adopté par le Parlement européen le 5 juillet dernier dans l'indifférence presque totale - en Europe comme aux États-Unis - malgré ses implications capitales et désastreuses pour la liberté d'expression dans le monde entier. L'AVD donne à la Commission européenne le pouvoir d'imposer des amendes allant jusqu'à 6 % du chiffre d'affaires mondial aux "très grandes plateformes en ligne ou aux très grands moteurs de recherche en ligne" qu'elle juge non conformes à ses exigences en matière de censure. "Très grand" est défini comme toute plateforme ou moteur de recherche qui compte plus de 45 millions d'utilisateurs dans l'UE. Il convient de noter que si le critère de taille est limité aux utilisateurs de l'UE, la sanction se fonde précisément sur le chiffre d'affaires mondial de l'entreprise. L'AVD a été conçue pour fonctionner en combinaison avec le soi-disant code de pratique de l'UE sur la désinformation : un code ostensiblement volontaire pour "combattre la désinformation" - alias la censure - qui a été initialement lancé en 2018 et dont Twitter, Facebook/Meta et Google/YouTube sont tous signataires. Mais avec l'adoption de l'ASD, le code de pratique n'est évidemment plus aussi "volontaire". Il n'est pas nécessaire de procéder à des analyses juridiques complexes pour démontrer que les dispositions relatives aux sanctions prévues par l'AVD sont destinées à servir de mécanisme d'application du code de bonnes pratiques. La Commission européenne l'a dit elle-même - et dans un tweet, pas moins !

En fait, le code n'a jamais vraiment été si volontaire que cela. La Commission avait déjà fait connaître son désir de "dompter" les géants étatsuniens de la technologie, et elle avait déjà fait jouer ses muscles en imposant des amendes massives à Google et à Facebook pour d'autres infractions présumées. En outre, elle brandit la menace des amendes DSA depuis décembre 2020, date à laquelle elle a présenté pour la première fois la législation DSA. (Dans l'Union européenne, la Commission, l'organe exécutif de l'UE, est seule habilitée à prendre l'initiative d'une législation. Des notions américaines pittoresques comme la séparation des pouvoirs n'existent pas dans l'UE). L'adoption éventuelle de la législation par le Parlement a toujours été traitée comme une simple formalité. En effet, le tweet susmentionné a été posté le 16 juin de cette année, trois semaines avant que le Parlement ne vote la loi ! Curieusement, la publication du projet de loi a coïncidé avec l'autorisation puis le déploiement des premiers vaccins COVID-19 dans l'UE : la législation a été dévoilée le 15 décembre et le premier vaccin COVID-19, celui de BioNTech et Pfizer, a été autorisé par la Commission six jours plus tard. Les sceptiques ou les détracteurs des vaccins allaient rapidement devenir la principale cible de la censure en ligne menée par l'UE par la suite. Six mois plus tôt, en juin 2020, la Commission avait déjà mis l'accent sur la "désinformation Covid-19" présumée en lançant un programme de surveillance de la désinformation COVID-19, auquel tous les signataires du Code étaient censés participer. Certaines tentatives avaient déjà été faites pour contrôler le respect du Code, et les signataires devaient soumettre des rapports annuels. Mais, dans le cadre du programme de surveillance COVID-19, les signataires étaient désormais tenus - "volontairement", bien sûr - de soumettre à la Commission des rapports mensuels spécifiquement consacrés à leurs efforts de censure liés à COVID-19. Le rythme de soumission a ensuite été ramené à une fréquence bimensuelle. Les rapports de Twitter, par exemple, contiennent des statistiques détaillées sur les suppressions de contenu et les suspensions de compte liées au COVID. Le graphique ci-dessous, qui montre l'évolution de ces chiffres de février 2021 (peu après le lancement du vaccin) à avril 2022, est extrait du dernier rapport disponible de Twitter, datant de juin de cette année.

Il convient de noter que les données concernent le contenu supprimé et les comptes suspendus à l'échelle mondiale, c'est-à-dire que les efforts déployés par Twitter pour répondre aux attentes de la Commission en matière de censure n'affectent pas uniquement les comptes des utilisateurs basés dans l'UE, mais ceux des utilisateurs du monde entier. Le fait que beaucoup, sinon la plupart, des comptes qui ont été suspendus dans ce contexte étaient écrits en anglais soulève des questions particulièrement troublantes. Après tout, à la suite du Brexit, seul environ 1,5 % de la population de l'UE est de langue maternelle anglaise. Même en supposant que le contrôle de la parole soit une bonne chose, en quoi l'UE peut-elle contrôler la parole, ou exiger des plateformes de médias sociaux qu'elles contrôlent la parole, en anglais, pas plus, disons, qu'en ourdou ou en arabe ? Le rapport de Twitter et ceux des autres signataires du Code peuvent être téléchargés ici. Si les chiffres devaient être poursuivis, ils montreraient sans aucun doute une forte reprise des activités de censure à partir de la fin juin et du début juillet. Les utilisateurs de Twitter intéressés par le sujet n'ont pu s'empêcher de remarquer la purge massive des comptes dissidents de Covid qui a eu lieu au cours de l'été. Et cette reprise était en fait tout à fait prévisible, puisque le 16 juin - le jour où la Commission européenne a affiché son avertissement aux plateformes en ligne reproduit ci-dessus et trois semaines avant l'adoption de l'AVD - la Commission a annoncé l'adoption d'un nouveau code de pratique "renforcé" sur la désinformation. Ce n'est certainement pas une coïncidence. L'adoption du Code de bonnes pratiques "renforcé" et l'adoption de l'AVD ont plutôt constitué une sorte de double coup de poing, mettant en garde les "très grandes plateformes en ligne et les moteurs de recherche" - Twitter, Meta/Facebook et Google/YouTube, en particulier - sur ce qui les attend s'ils ne respectent pas les exigences de l'UE en matière de censure.

Non seulement le nouveau Code contient pas moins de 44 "engagements" que les signataires sont censés respecter, mais il prévoit également une date limite pour leur réalisation : à savoir six mois après la signature du Code. Pour les signataires initiaux du nouveau Code comme Twitter, Meta et Google, cela nous amènerait en décembre. D'où l'empressement soudain de Twitter et consorts à prouver leur bonne foi en matière de censure. Le code "renforcé" est censé avoir été rédigé par les signataires eux-mêmes, mais sur la base de "conseils" détaillés de la Commission européenne, qui ont été publiés pour la première fois en mai 2021. Il est effrayant de constater que les "orientations" de la Commission font référence au type de données sur la censure présentées ci-dessus comme des "indicateurs clés de performance". (Des euphémismes différents sont utilisés dans le Code lui-même). En outre, dans le cadre du nouveau code, les signataires participeront à une "task-force permanente" présidée par la Commission européenne et qui comprendra également des "représentants du Service européen pour l'action extérieure", c'est-à-dire le service extérieur de l'UE. Réfléchissez-y un instant. Depuis plusieurs mois, les commentateurs étstuniens s'insurgent contre les contacts occasionnels et informels entre les entreprises de médias sociaux et l'administration Biden, alors que ces mêmes entreprises rendent systématiquement compte à la Commission européenne de leurs efforts de censure depuis maintenant deux ans et qu'elles feront désormais partie d'un groupe de travail permanent sur la "lutte contre la désinformation" - autrement dit la censure - présidé par la Commission européenne. Si le premier cas peut constituer ou non une collusion, le second est manifestement bien plus qu'une simple collusion. Il s'agit d'une politique et d'un droit européens explicites qui subordonnent directement les plateformes en ligne au programme de censure de la Commission et les obligent à le mettre en œuvre sous peine d'amendes ruineuses. Notez que l'AVD donne à la Commission des pouvoirs "exclusifs" - en fait, dictatoriaux - pour déterminer la conformité et appliquer des sanctions. Pour les plateformes en ligne, la Commission est juge, jury et bourreau. Là encore, il n'est pas nécessaire d'entrer dans les détails tortueux du texte législatif pour le démontrer. Toutes les prises de position officielles de l'UE sur l'AVD soulignent ce fait. Voir ici, par exemple, l'avis de la commission du marché intérieur du Parlement, qui note que la Commission pourra également "inspecter les locaux d'une plateforme et avoir accès à ses bases de données et algorithmes".

Quelqu'un s'imagine-t-il vraiment que l'administration Biden dispose d'une capacité aussi grande que celle-là pour diriger les actions des plateformes en ligne ? Ne vous y trompez pas. La censure de Twitter est une censure gouvernementale. Mais le gouvernement en question n'est pas le gouvernement étatsunien, mais plutôt l'Union européenne, et l'UE impose, de fait, sa censure au monde entier. Ceux qui espèrent que l'achat de Twitter par Elon Musk, s'il se concrétise, mettra fin à la censure sur Twitter vont avoir un réveil brutal. Elon Musk sera confronté au même dilemme que la direction actuelle de Twitter et sera tout autant l'otage des exigences de l'UE en matière de censure. Si vous avez le moindre doute à ce sujet, considérez la vidéo ci-dessous qui, malgré les sourires forcés, a effectivement quelque chose d'une vidéo d'otage. Début mai - quelques semaines seulement après que Twitter a accepté l'offre d'achat initiale de Musk et, une fois encore, avant que le Parlement européen n'ait eu l'occasion de voter sur l'AVD - Thierry Breton, commissaire européen chargé du marché intérieur, s'est rendu à Austin, au Texas, pour expliquer le "nouveau règlement" à Musk. Thierry Breton s'est ensuite rendu à Austin, au Texas, pour expliquer la "nouvelle réglementation" à M. Musk. Il a ensuite commémoré la soumission minable de M. Musk aux exigences de l'UE dans la vidéo publiée sur son fil Twitter.

*Robert Kogon est le nom de plume d'un journaliste financier largement publié, d'un traducteur et d'un chercheur travaillant en Europe. Abonnez-vous à son Substack. Cet article a été publié pour la première fois sur le site du Brownstone Institute.