Comment la "pandémie" a ouvert la voie au nouveau fascisme de la biosécurité mondiale (Daily Sceptic)

Comment la "pandémie" a ouvert la voie au nouveau fascisme de la biosécurité mondiale Article originel : How the ‘Pandemic’ Has Paved the Way for the New Fascism of the Global Biosecurity State Par Simon Elmer Daily Sceptic, 15.10.22

On nous dit constamment que nous vivons une "époque sans précédent", que nous sommes confrontés à des "circonstances sans précédent" nécessitant des "mesures sans précédent" pour lesquelles il n'existe aucun précédent historique et pour lesquelles - c'est l'implication implicite - les personnes au pouvoir ne peuvent être tenues responsables des conséquences de leurs actions. Sans précédent", cependant, est l'un de ces mots qui devrait déclencher une sonnette d'alarme, car il implique que nous vivons un moment sur lequel l'histoire ne peut rien nous apprendre. L'histoire nous dit que nous devrions toujours nous méfier lorsque les personnes au pouvoir commencent à prétendre que nous vivons un moment sur lequel l'histoire ne peut rien nous apprendre. L'appel à oublier le passé est toujours lancé au service du pouvoir ; mais il y a très peu de choses que l'histoire ne peut pas nous apprendre. Il fut un temps où nous étudiions l'histoire précisément pour en tirer des leçons, plutôt que de trébucher sans mémoire dans la nouveauté apparemment sans précédent du présent. Que ce présent soit le fruit de l'ignorance ou de la tromperie, le passé a inévitablement beaucoup à nous apprendre sur des moments supposés "sans précédent", et c'est le cas de la "crise" du coronavirus.

Les deux années qui se sont écoulées entre mars 2020, date à laquelle la "pandémie" a été officiellement déclarée par l'Organisation mondiale de la santé et le Royaume-Uni. Le Parlement britannique a adopté la loi de 2020 sur le coronavirus, et mars 2022, date à laquelle la loi sur le coronavirus a expiré et où les 582 derniers textes réglementaires justifiés par le coronavirus ont été abrogés. Six mois plus tard, nous nous retrouvons dans notre propre reconstitution de la "drôle de guerre" qui s'est étendue sur huit mois entre la déclaration de guerre du Royaume-Uni à l'Allemagne en septembre 1939 et l'invasion de la France par l'Allemagne en mai 1940. Avec la levée des milliers de réglementations qui ont régi nos vies pendant deux longues années, il y a eu un désir compréhensible de croire que la "crise" du coronavirus est terminée et que nous allons revenir à quelque chose comme une "nouvelle" normalité. Mais à mesure que de nouvelles crises sont apparues pour la remplacer - la guerre en Ukraine, la variole du singe, la soi-disant "crise du coût de la vie" et le retour de la crise environnementale - il est devenu de plus en plus difficile de ne pas considérer le "verrouillage" comme la première campagne d'une guerre qui n'a été déclarée par aucun gouvernement mais qui n'en est pas moins réelle. Menée par les technocraties internationales de la gouvernance mondiale qui, sous le couvert de la "pandémie", ont pris un pouvoir croissant sur nos vies depuis mars 2020, cette guerre n'est pas menée contre des pays étrangers mais contre les populations de leurs États membres. Les armes de cette guerre sont l'identité numérique, la monnaie numérique des banques centrales, le revenu de base universel, le crédit social, les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), les objectifs de développement durable et tous les autres programmes de l'Agenda 2030 des Nations unies. Si ce n'est pas déjà le cas, il est probable que ces programmes seront lancés dans une campagne éclair, probablement cet hiver, l'Organisation mondiale de la santé conseillant aux pays européens de réimposer le masquage et la vaccination obligatoires. Tout comme l'hiver 1939-1940, c'est le moment de respirer profondément avant la tempête.

Ma comparaison avec l'ouverture de la Seconde Guerre mondiale n'est toutefois pas une simple analogie. Je ne suis pas le seul à penser que la volonté de nos gouvernements d'utiliser les forces de l'État contre leurs propres populations pendant la "pandémie", au motif de nous protéger de nous-mêmes, signale un nouveau niveau d'autoritarisme - et quelque chose comme le retour du fascisme - dans les formes gouvernementales, juridiques et culturelles des anciennes démocraties néolibérales de l'Ouest, et l'un des objectifs de mon livre est d'examiner la validité de cette thèse. Cependant, mon but n'est pas de poursuivre une question académique sur la signification et l'historicité du terme "fascisme", mais plutôt d'interroger comment et pourquoi l'effondrement moral général et généralisé en Occident depuis mars 2020 - un autre indicateur du fascisme - a été effectué avec une telle rapidité et une telle facilité, et d'examiner à quelles fins cet effondrement moral est utilisé. C'est ici, je crois, que l'histoire peut nous dire quelque chose sur ces circonstances et mesures prétendument "sans précédent".

Quelque chose, mais pas tout. En effet, alors que le fascisme historique est né dans le contexte de l'impérialisme des États-nations européens et de leur lutte pour le pouvoir, cent ans plus tard, cette lutte s'est réduite au "déploiement" uni et pratiquement sans opposition des programmes, technologies et réglementations de ce que l'on a appelé la quatrième révolution industrielle. Et tandis que nos alliances économiques, sécuritaires et militaires divisent le globe en de nouveaux axes d'influence géopolitique, en Occident - j'entends par là l'Europe, l'Amérique du Nord et l'Australasie - la guerre à laquelle nous sommes confrontés n'oppose pas des États-nations mais une guerre civile menée contre nos institutions de gouvernance démocratique et la division des pouvoirs entre l'exécutif, le législatif et le judiciaire. Dans