COVID-19 : Une enquête portant uniquement sur la sécurité des vaccins ne sera pas ouverte, selon le gouvernement britannique (Sky News)

COVID-19 : Une enquête portant uniquement sur la sécurité des vaccins ne sera pas ouverte, selon le gouvernement.

Article originel : COVID-19: Inquiry focusing solely on safety of vaccines will not be opened, govt says

Sky News, 25.10.22

Quelques députés ont fait part de leurs inquiétudes au Parlement concernant les effets secondaires possibles des vaccins, notamment ce que certains ont décrit comme des données montrant une corrélation avec des niveaux accrus de problèmes cardiovasculaires.

Cependant, la Dre Johnson a insisté sur la sécurité des vaccins et a encouragé les personnes éligibles à se présenter pour les rappels d'automne.

Elle s'exprimait au cours d'un débat parlementaire dans le Westminster Hall - organisé en réponse à une pétition demandant une enquête publique sur la sécurité du vaccin contre la COVID-19, qui a été signée plus de 107 000 fois...

