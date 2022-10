Covid. Une étude d'Oxford révèle une efficacité négative du vaccin contre les hospitalisations et les décès dus à la Covid (Daily Sceptic)

Une étude d'Oxford révèle une efficacité négative du vaccin contre les hospitalisations et les décès dus à la Covid

Par Amanuensis*

Daily Sceptic, 29.10.22

Au printemps 2021, les agences de santé britanniques étaient en pleine effervescence, essayant de convaincre tout le monde de se faire vacciner gratuitement contre la Covid. À l'époque, beaucoup de gens croyaient encore que la Covid représentait une menace sérieuse pour nous tous, et par conséquent, l'adhésion initiale a été rapide et des groupes d'âge encore plus jeunes attendaient avec impatience leur tour pour prendre l'élixir qui offrirait le salut. À l'époque, il n'était pas nécessaire d'expliquer en détail comment les vaccins offriraient le salut - la Covid était une maladie grave et, en tant que telle, il ne fallait surtout pas l'attraper, et les vaccins offraient clairement la protection nécessaire grâce aux "anticorps".



Au fil du temps, cependant, il est apparu que certaines personnes "idiotes" n'avaient pas une peur mortelle de la Covid, malgré tous les efforts des unités d'incitation pour faire croire que la Covid tuait une grande partie des individus en bonne santé. Les agences ont donc changé de tactique. Si les gens n'allaient pas réclamer les vaccins à cor et à cri, elles ont eu recours au chantage émotionnel et ont appelé les gens à prendre leur dose pour "protéger mamie" et aider notre pays à atteindre une "immunité collective" afin d'éliminer Covid de nos côtes. Cet encouragement à se faire vacciner pour le bien de tous est resté en vigueur pendant quelques mois, jusqu'à ce que, vers l'été 2021, le message commence à se déplacer vers la prise du vaccin pour se protéger d'une hospitalisation ou de la mort. Et, une fois qu'on s'est rendu compte que les gens ne s'en souciaient toujours pas tant que ça, d'utiliser à nouveau la pression des pairs pour mettre les gens dans l'embarras et les inciter à se faire vacciner "pour réduire la pression sur le NHS". Cela aurait pu être un pays différent, mais la déclaration du président Biden à la mi-décembre 2021 est un excellent exemple de cette propagande à l'œuvre : Les non-vaccinés s'exposent à un hiver de maladies graves et de mort - si vous n'êtes pas vacciné - pour eux-mêmes, leurs familles et les hôpitaux qu'ils vont bientôt submerger. Mais il y a une bonne nouvelle : si vous êtes vacciné et que vous avez reçu votre injection de rappel, vous êtes protégé contre les maladies graves et la mort - point final.

Bien sûr, les autorités du monde entier ont dû changer leur message, passant de la protection contre les infections à la protection contre les maladies graves et la mort. À l'automne 2021, il était clair que la Covid se propageait largement chez les vaccinés et que les vaccins n'offraient pas du tout la protection contre l'infection promise quelques mois auparavant. Notez que nos autorités n'ont jamais présenté d'excuses à ceux qui se sont fait vacciner "pour protéger mamie" et n'ont jamais déclaré la chance qu'ils avaient eue que les vaccins semblent offrir un certain bénéfice (protection contre l'hospitalisation) malgré leurs espoirs initiaux d'immunité collective anéantis en si peu de temps. Au lieu de cela, ils ont prétendu qu'ils avaient toujours eu l'intention que les vaccins protègent contre l'hospitalisation et la mort et que l'idée de "protéger mamie" n'avait jamais existé (je suis sûr que les politiciens du monde entier détestent la façon dont Internet stocke en permanence leurs diverses proclamations).

Nous en sommes donc arrivés à la situation actuelle, où nos autorités poussent sûrement des soupirs de soulagement en constatant que les vaccins offrent au moins une certaine protection contre les maladies graves, voire contre l'infection et la transmission. C'est l'une des raisons pour lesquelles un article récent des universités d'Oxford, d'Edimbourg et de Swansea, publié dans l'International Journal of Epidemiology, sur le risque de maladie grave ou de décès lié au statut vaccinal, est si important. L'article analyse les hospitalisations et les décès liés au Covid dans les populations d'Angleterre, du Pays de Galles, d'Écosse et d'Irlande du Nord, en comparant l'impact d'une ou deux doses de vaccin à celui de la population non vaccinée. Il s'agit d'un document assez intéressant qui, contrairement à la plupart des autres études épidémiologiques réalisées à ce jour, utilise le modèle d'étude " Target Trial ". Cette méthode d'analyse des données tente de calculer les résultats qui auraient été obtenus si un essai randomisé complet avait été entrepris lors du déploiement initial du vaccin. L'étude étant basée sur des données concernant l'ensemble de la population, l'analyse porte sur plusieurs centaines de milliers d'individus, même après avoir tenté de faire correspondre les caractéristiques des personnes vaccinées et non vaccinées. Étant donné qu'il n'y a pas eu d'études à grande échelle sur la sécurité et l'efficacité des vaccins Covid lorsqu'ils ont été administrés en grand nombre pour la première fois en 2021, ce type d'"émulation" d'une telle étude est probablement la meilleure approche possible.

Les résultats de l'analyse sont, en toute franchise, stupéfiants. L'étude a révélé que l'efficacité des vaccins pour prévenir l'hospitalisation et le décès maintient un niveau de protection pendant quelques semaines après leur administration, puis devient négative environ 60 à 80 jours après la vaccination. Cela signifie que dans les deux à trois mois, les personnes vaccinées ont connu un taux d'hospitalisation et de décès lié à la Covid plus élevé que les personnes non vaccinées. Voici les résultats regroupés (tous les âges, les quatre pays) pour la première dose du vaccin AstraZeneca :

Il s'agit du risque relatif d'hospitalisation et de décès chez les personnes vaccinées par rapport aux personnes non vaccinées. Si le risque relatif est inférieur à 1, cela signifie que le risque d'hospitalisation et de décès est plus faible chez les personnes vaccinées. Les valeurs supérieures à 1 suggèrent que le risque d'hospitalisation et de décès est accru après la vaccination. L'analyse montre clairement un effet protecteur initial, qui s'inverse environ 60-70 jours après la vaccination. Voici des données similaires pour la première dose du vaccin Pfizer :

Notons que nous observons un résultat similaire à celui du vaccin AstraZeneca : une première dose de vaccin offre initialement une protection contre l'hospitalisation et le décès, mais cette situation s'inverse environ 70 à 80 jours après la vaccination. Il semble s'agir d'un type d'affaiblissement du vaccin, mais les auteurs soulignent qu'au cours de cette période, il y a eu un changement dans les variants prédominants (vers Delta), et que cela pourrait donc également refléter une interaction entre la réponse immunitaire aux vaccins et la capacité des variants non concordants à provoquer une maladie grave. Les données de l'article concernant la deuxième dose de vaccin sont un peu plus complexes à interpréter. Au lieu d'estimer le risque d'infection par rapport aux personnes non vaccinées, l'étude a calculé le risque par rapport aux personnes qui n'avaient reçu que leur première dose de vaccin. Pour ces données, le vaccin AstraZeneca entraîne également un risque accru après environ 70-80 jours :

Le vaccin Pfizer, quant à lui, a offert une certaine protection supplémentaire par rapport à ceux qui n'avaient reçu que leur première dose de vaccin pendant toute la durée de l'étude, en restant inférieur à 1 - même si une tendance à la hausse semble se dessiner vers la fin de la période :

Il est important de noter que les résultats de l'étude suggèrent que la deuxième dose d'AstraZeneca a rendu le risque d'hospitalisation et de décès encore pire que la première (comme la comparaison de la double dose avec la simple dose), et que la deuxième dose du vaccin Pfizer a peut-être offert une protection suffisante pour annuler le risque supplémentaire d'hospitalisation et de décès observé après la première dose. Pour chiffrer ces estimations, au bout de 98 jours, les données de l'étude suggèrent que, pour le vaccin AstraZeneca, l'efficacité vaccinale (VE) dans la protection contre l'hospitalisation et le décès était d'environ moins 89 % après la première dose et que la deuxième dose aggravait cette situation de moins 59 %. Pour le vaccin Pfizer, les estimations respectives de l'efficacité vaccinale au bout de 100 jours étaient d'environ moins-85% et plus-46%. Je dois préciser qu'il s'agit d'estimations de VE regroupées, mais que des VE similaires ont été observées dans différents groupes d'âge. L'exception à cette règle est que l'étude n'incluait aucune donnée sur les résidents des foyers de soins ni sur les personnes âgées de moins de 18 ans - peut-être ces personnes se sont-elles mieux comportées après la vaccination, ou peut-être pas. L'article lui-même suggère deux raisons possibles pour expliquer ces résultats inquiétants : Les personnes vaccinées sont devenues insouciantes et ont commencé à adopter des comportements qui augmentent leur risque de contracter la maladie de Covid. Je trouve cela improbable - cela suppose que les personnes non vaccinées ont choisi d'entretenir une peur du Covid au moment où les vaccins sont devenus disponibles. Cependant, toutes les preuves dont je dispose suggèrent qu'au contraire, dans la plupart des cas, ils ne se considéraient tout simplement pas comme étant à haut risque vis-à-vis du Covid, même avant le début de la vaccination.

Les personnes non vaccinées étaient plus susceptibles d'avoir eu une infection naturelle par le Covid au printemps 2021 et donc d'être déjà protégées contre une maladie grave. C'est peut-être une suggestion raisonnable - cela suggère également qu'une infection préalable offre une protection supplémentaire contre l'hospitalisation et le décès par rapport à la vaccination. On ne sait pas pourquoi cet effet n'a pas été quantifié et contrôlé dans l'étude, étant donné que les données sur le statut d'infection préalable sont vraisemblablement disponibles. Bien entendu, il est tout à fait plausible que l'augmentation du risque d'hospitalisation et de décès après la vaccination soit directement liée aux vaccins eux-mêmes. Il est un peu étrange que les auteurs n'aient pas exploré cette possibilité dans leur article. Il y a un point important concernant les résultats de cette étude. Ces résultats concernent l'impact des vaccins sur les hospitalisations et les décès liés à l'infection à Covid et l'article ne donne aucune information sur l'impact des effets secondaires des vaccins. Plusieurs auteurs ont suggéré que les effets secondaires des vaccins sont tolérables compte tenu des avantages offerts par les vaccins. Ce ne sera clairement pas le cas si les vaccins n'offrent pas de protection contre l'infection (ou rendent l'infection plus probable) et s'ils n'offrent pas de protection contre l'hospitalisation et le décès (ou rendent cela plus probable). Il ne s'agit que d'une seule étude, et il serait négligent de suggérer que les preuves sont écrasantes que les vaccins augmentent définitivement le risque d'hospitalisation et de décès lié à une infection à Covid. Cependant, d'autres articles suggèrent que les vaccins ne présentent que peu ou pas d'avantages en termes de protection contre l'hospitalisation et le décès. Il faut vraiment mettre un terme à la vaccination des groupes non vulnérables, et il semble peu judicieux et peu éthique d'encourager la vaccination par des mesures telles que les passeports vaccinaux ou l'obligation de se faire vacciner pour travailler, etc. Nos autorités doivent vraiment entreprendre des études significatives et solides sur les dommages potentiels causés par ces vaccins. Je crains que l'absence d'une pharmacovigilance solide après le déploiement des vaccins n'ait déjà causé des dommages importants.

Je suis toujours étonné qu'il n'y ait pas eu d'évaluation rigoureuse de la sécurité et de l'efficacité des vaccins tels qu'ils ont été administrés à la population en 2021 - le règlement semble avoir été jeté par la fenêtre. Un dernier point. J'ai commencé ce billet en suggérant que le risque accru d'hospitalisation et de décès lié au Covid dans la vaccination serait préjudiciable à la réputation des autorités de notre pays, étant donné la ferveur avec laquelle elles ont promu les vaccins au cours des deux dernières années. Bien sûr, il y a aussi la petite question des milliers d'hospitalisations et de décès supplémentaires si les résultats de l'étude discutée dans ce post s'avèrent être applicables de manière générale à la population. La question reste ouverte de savoir si nos autorités considéreront la menace pour leur réputation comme le facteur le plus important et ignoreront ces nouvelles données, ou si elles choisiront la transparence et ouvriront immédiatement une enquête sur le potentiel de nuisance des vaccins.



*Amanuensis est un ancien universitaire et un scientifique senior du gouvernement. Il tient un blog sur Bartram's Folly.