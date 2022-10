Derrière les émeutes iraniennes (MoA)

Derrière les émeutes iraniennes Article originel : Behind The Iranian Riots Moon of Alabama

alors qu'elle attendait dans un poste de police. Elle est décédée quelques jours plus tard. Mahsa Amini avait subi une opération du cerveau et son malaise et sa mort étaient liés à cette opération, et non à une action de la police.



Les manifestations de la plupart des femmes, soutenues par un employé du gouvernement étatsunien bien connu, ont rapidement été reprises par des groupes séparatistes qui les ont transformées en émeutes. Ceci en particulier dans la région frontalière kurde du nord-ouest et dans la région baloutche du sud-est. Ces groupes sont connus pour bénéficier d'un soutien étranger. Des postes de police ont été attaqués, des voitures incendiées et des émeutes nocturnes déclenchées. Au total, quelque 24 policiers et une centaine de manifestants sont morts.



Ce n'est pas la première fois que de telles émeutes se produisent en Iran. Les émeutes de 2007 ont été déclenchées après des protestations pacifiques contre une augmentation du prix de l'essence et celles de 2017 après des protestations pacifiques contre des difficultés économiques générales. À chaque fois, les manifestations ont été reprises par des groupes dirigés par des étrangers et se sont terminées par de graves émeutes qui ont fait quelques morts. Après un mois ou deux, la situation s'est calmée.



Une situation similaire se produit actuellement.

Comme d'habitude, les émeutes bénéficient du soutien des médias "occidentaux", notamment du New York Times. En voici un bel exemple :

‘It Was a Massacre’: How Security Forces Cracked Down in Southeastern Iran" ("C'était un massacre : comment les forces de sécurité ont réprimé les émeutes dans le sud-est de l'Iran").

Une analyse par le New York Times de témoignages et de vidéos révèle une scène sanglante qui s'est déroulée le mois dernier à Zahedan pendant la prière du vendredi, avec des nattes en guise de brancards et des corps empilés dans des voitures.

Certains des blessés ont tenté de ramper pour échapper aux tirs. D'autres se sont vidés de leur sang sur les tapis de prière alors que des personnes tentaient de les traîner en lieu sûr.

Mais les tireurs d'élite et les officiers ont continué d'appuyer sur la gâchette, tirant balle après balle sur des hommes et des jeunes garçons dans un lieu de culte où la prière du vendredi était en cours.

On dirait que la police a tiré à volonté et sans provocation. Mais certains détails éparpillés dans l'histoire brossent un tableau très différent. Si l'on se débarrasse des déchets de la propagande concernant certaines scènes vidéo et des voix iraniennes anonymes faisant des déclarations invérifiables, on peut jeter un regard moins obstrué sur la situation réelle :

La scène horrible s'est déroulée le 30 septembre à Zahedan, une ville du sud-est de l'Iran où vit la minorité ethnique baloutche, après qu'un petit groupe de fidèles est sorti du complexe de prière Great Mosalla pour affronter les forces de sécurité postées dans un poste de police situé de l'autre côté de la rue.

...

Le Corps des gardiens de la révolution islamique, branche d'élite des forces armées, a confirmé que ses forces étaient présentes à Zahedan et que six de ses membres ont été tués ce jour-là, dont son chef régional des renseignements, le colonel Ali Mousavi, et des officiers de la redoutable milice Basij. Ils ont nié avoir tiré sur des civils.

Des témoins ont déclaré qu'un certain nombre d'agents de sécurité iraniens avaient été tués, mais qu'ils étaient morts plus tard lors d'affrontements dans la rue.

Les manifestants ont scandé des slogans antigouvernementaux et jeté des pierres sur les agents, ce qui a incité les forces de sécurité à tirer sans discernement sur la foule, selon des témoins. Alors que les manifestants se sont dispersés, les coups de feu ont suivi leur retraite vers le complexe, où des milliers de personnes priaient toujours.

...

Mais selon l'ecclésiastique et deux autres témoins, un groupe de 10 à 15 jeunes fidèles a quitté le complexe avant la fin des prières pour se rassembler devant le poste de police.

Une vidéo vérifiée par le Times montre certains des manifestants jetant des pierres sur le poste de police, où les forces de sécurité se tenaient sur le toit, tandis que des coups de feu sont entendus. Des témoins ont déclaré que certains manifestants lançaient des cocktails Molotov.

Les forces de sécurité ont répondu par des coups de feu, selon des témoins.