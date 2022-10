Des dizaines de modèles climatiques exagèrent considérablement l'ampleur du réchauffement planétaire (Daily Sceptic)

Des dizaines de modèles climatiques exagèrent sauvagement l'ampleur du réchauffement planétaire Article originel : Dozens of Climate Models Wildly Exaggerate Extent of Global Warming Par Chris Morrison* Daily Sceptic, 24.10.22

De nouvelles preuves ont été apportées de l'inutilité des modèles climatiques pour la prévision des hausses de température futures. Une étude récent e utilisant les températures estivales étatsuniennes (juin, juillet, août) des 50 dernières années, a montré que 36 grands modèles climatiques prévoyaient un réchauffement près de deux fois supérieur à celui observé par les mesures de la température de surface enregistrées par la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA). À l'extrémité supérieure, un certain nombre de modèles prévoient un réchauffement près de trois fois supérieur à ce que montrent les données observées (barre bleue ci-dessous).

Les recherches ont été menées par le Dr Roy Spencer, chercheur principal à l'université d'Alabama à Huntsville, et compilateur de l'enregistrement mensuel des températures par satellite de l'UAH. Il affirme que l'importance de ses conclusions devrait être évidente. "Étant donné que la politique énergétique des États-Unis dépend des prévisions de ces modèles, leur tendance à produire un réchauffement trop important (et probablement aussi un changement climatique associé au réchauffement) devrait être prise en compte dans la planification de la politique énergétique", a-t-il déclaré. Mais il doute que ce soit le cas, "étant donné les exagérations du changement climatique couramment promues par les groupes environnementaux, les défenseurs de la cause pétrolière, les médias, les politiciens et la plupart des agences gouvernementales".



Les travaux de Spencer font suite à des recherches récentes publiées par le professeur Nicola Scafetta de l'université de Naples. Il a constaté que presque toutes les prévisions de la température mondiale produites par les modèles entre 1980 et 2021 étaient excessives, certaines extrêmement, par rapport à l'enregistrement précis par satellite. L'une des raisons invoquées pour expliquer l'absence d'urgence climatique dans la déclaration mondiale sur le climat est que les modèles climatiques ne sont "pas du tout plausibles en tant qu'outils mondiaux".

Pourtant, comme nous l'avons vu dans de nombreux articles du Daily Sceptic, les modèles climatiques sont omniprésents et sont à l'avant-garde de la promotion des peurs climatiques qui poussent à la mise en place du programme Net Zero. Ils sont au cœur des travaux pseudo-scientifiques qui tentent d'"attribuer" des événements météorologiques extrêmes à des changements climatiques à long terme prétendument causés par les combustibles fossiles. En termes simples, les ordinateurs comparent un climat imaginaire sans dioxyde de carbone d'origine humaine avec le climat actuel, plein de complexités inconnues, puis les modélisateurs annoncent qu'ils ont "prouvé" l'hypothèse de "l'urgence climatique". Puisque les résultats de ces modèles ne sont pas falsifiables - comment prouver qu'un scénario totalement imaginaire est "faux" ? - ces notions ne sont rien de plus que des opinions sans valeur.

Les résultats du travail de Spencer ne seront guère surprenants, mais les conclusions sont presque certainement plus dommageables pour les catastrophistes du climat que ne le suggèrent les chiffres. Spencer utilise les températures de surface de la NOAA et, comme nous l'avons vu, celles-ci sont sujettes à une "corruption" due à un certain nombre de causes ces dernières années. Comme le note Spencer, les chiffres de la NOAA pourraient être surestimés "si les effets croissants des îlots de chaleur urbains ont influencé de manière fallacieuse les tendances au cours des 50 dernières années, et je n'ai fait aucun ajustement pour cela".

Au début de l'année, le météorologue américain Anthony Watts a publié sa dernière enquête sur les stations météorologiques nationales de la NOAA. Décrivant les relevés de température comme "fatalement défectueux", Watts a constaté qu'environ 96 % des stations de température américaines ne répondaient pas à ce que la NOAA elle-même considérait comme un placement acceptable et non corrompu. Watts a défini la "corruption" comme étant causée par les effets localisés de l'urbanisation, produisant un biais thermique en raison de la proximité de l'asphalte, des machines et d'autres objets produisant, piégeant ou accentuant la chaleur. Selon Watts, les données qui n'avaient pas été corrompues par un placement défectueux ont montré un taux de réchauffement aux États-Unis "réduit de près de la moitié par rapport à toutes les stations".

Il existe d'autres preuves substantielles que les chiffres de la NOAA concernant les températures de surface aux États-Unis sont trop élevés. En 2005, l'agence a commencé à compiler des données provenant d'un groupe de 114 stations sélectionnées dans tout le pays, qui avaient été placées à l'écart des zones urbaines. Appelé Réseau de référence climatique des États-Unis (USCRN), il visait à obtenir "une précision et une continuité supérieures dans des endroits sur lesquels l'utilisation des terres n'aura probablement pas d'impact au cours des cinq prochaines décennies"