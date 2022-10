Des documents révèlent que l'armée israélienne a empoisonné des puits d'eau dans des villes palestiniennes pendant la guerre de 1948 (Asharq Al-Awsat)

Des documents révèlent que l'armée israélienne a empoisonné des puits d'eau dans des villes palestiniennes pendant la guerre de 1948 Article originel : Documents Reveal Israeli Army Poisoned Water Wells in Palestinian Towns During 1948 War Asharq Al-Awsat

L'armée israélienne a utilisé des armes chimiques et biologiques pendant la guerre de 1948, notamment en empoisonnant les puits d'eau de plusieurs villes palestiniennes, ont révélé des documents originaux conservés aux Archives d'État d'Israël, ainsi que d'autres archives.



Les documents montrent que les dirigeants politiques et militaires israéliens et certains universitaires ont participé à la décision, et avaient même prévu d'empoisonner les eaux du Caire et de Beyrouth, mais ont changé d'avis à la dernière minute.

Le journaliste de Haaretz Ofer Aderet a écrit vendredi que l'empoisonnement a été partiellement révélé il y a des décennies par des sources arabes lorsque des rumeurs et des témoignages oraux ont été rapportés dans des journaux et des livres sur une tentative de l'armée en 1948 d'empoisonner des puits à Acre et à Gaza en ajoutant des bactéries à l'eau potable.

Cependant, les détails de l'utilisation secrète par Israël d'armes biologiques et de poison contre les Palestiniens pendant la guerre de 1948 ont été révélés dans un article récent des historiens Benny Morris et Benjamin Kedar.

Publiées par Middle Eastern Studies, les recherches de Morris et Kedar sont rares car elles ont été menées et publiées contre la volonté de l'establishment sécuritaire israélien, qui tente depuis des années de bloquer tout document historique embarrassant exposant les crimes de guerre contre les Arabes, tels que le meurtre de prisonniers, le nettoyage ethnique et la destruction de villages, écrit Haaretz.

L'empoisonnement a visé des dizaines de puits d'eau palestiniens, notamment à Acre et dans le village d'Ilabun en Galilée, au nord.

Aderet a écrit que le plan consistait à empoisonner les puits dans les villages arabes abandonnés, ainsi que dans les localités juives qui devaient être évacuées par l'État en devenir.

L'objectif n'était pas un empoisonnement massif, mais plutôt un acte de dissuasion qui empêcherait les Palestiniens de retourner dans des zones où l'eau est toxique...

