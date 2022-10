Des scientifiques britanniques ont créé des souches mutantes de la Covid dans le cadre d'expériences de laboratoire "à haut risque et à faible bénéfice" : L'équipe liée au SAGE est sous le feu des critiques et des appels à une réglementation plus stricte de la recherche controversée sur les "gains de fonction" (Daily Mail)

Des scientifiques britanniques ont créé des souches mutantes de la Covid dans le cadre d'expériences de laboratoire "à haut risque et à faible bénéfice" : L'équipe liée au SAGE est sous le feu des critiques et des appels à une réglementation plus stricte de la recherche controversée sur les "gains de fonction".

Article originel : UK scientists created mutant Covid strains in 'high-risk, low-benefit' lab experiments: SAGE-linked team comes under fire amid calls for more regulation over controversial 'gain-of-function' research

Daily Mail, 28.10.22