Eurafrique : de la « jungle » au « jardin » ?

Quiconque s’intéresse à l’Afrique se devrait de lire ce livre. [1] Quiconque s’intéresse à l’Europe le devrait aussi. Et donc quiconque s’intéresse au monde, dont il ne peut faire de doute que l’Afrique et l’Europe, ensemble et séparément, sont des actrices incontournables. Mais pourquoi l’« Eurafrique », ce composé étrange (à la fois proche et pourtant très différent, généalogiquement, de certains autres dont on entend beaucoup parler en ce moment, comme l’« Eurasie ») ? C’est surtout peut-être sous forme d’adjectif (« relations eurafricaines », « partenariat eurafricain »), d’apparence assez innocente, purement descriptive, qu’on a l’habitude de le rencontrer. Mais périodiquement le nom resurgit, avec son emphase et ses promesses implicites, qui ne sont peut-être que l’autre face de certaines fatalités : que signifie-t-il ? à quoi et à qui sert-il ? quelles sont ses implications ? et d’abord d’où vient-il, et en quoi ses origines peuvent elles encore être considérées comme déterminant ses usages ? Ce sont ces questions que Peo Hansen et Stefan Jonsson ont entrepris d’éclaircir au moyen d’une enquête approfondie au cœur des archives politiques et diplomatiques, doublée d’une analyse précise des circonstances historiques et des forces qui s’y confrontent. Je pense que leur livre marque un tournant dans la façon dont nous – citoyens européens et tout particulièrement européens de nationalité française – avons « construit » l’Union européenne qui forme aujourd’hui notre communauté de destin (activement et de bon gré pour certains, passivement ou même à contrecœur pour d’autres). Et pour cette raison sa lecture – au reste parfaitement accessible malgré toute l’érudition du travail – devrait attirer un large public, au-delà des spécialistes de science politique et d’histoire du xx e siècle.

Décentrer l'histoire de l'Union européenne

Hansen et Jonsson insistent, à juste titre, sur le fait que leur enquête permet de recentrer (au moyen d’un décentrement) la représentation dominante de l’histoire de l’Union européenne. Car, comme ils le montrent, le projet d’unité eurafricaine, à la fois politique et économique, avec ses « géométries » successives, mais aussi sa remarquable continuité entre le lendemain de la Première Guerre mondiale et la conclusion du traité de Rome, n’a pas été un aspect marginal (moins encore une gêne, un obstacle à écarter) dans la construction européenne, mais au contraire un de ses aspects centraux et déterminants. En s’intéressant à ce projet, ce livre renouvelle une historiographie qui, ou bien se concentre sur les perspectives de dépassement du « nationalisme » (et de ses conséquences meurtrières) à l’intérieur de l’Europe, et sur les intérêts économiques plus ou moins convergents qui en sont la « base matérielle », ou bien se projette dans un horizon mondial (et progressivement mondialisé) ayant pour dimensions principales les déplacements d’hégémonie et les affrontements de blocs mais ignorant trop souvent (ou du moins minimisant) la « relation eurafricaine » comme facteur « externe-interne » de la construction européenne. Or ce facteur est décisif. Plus exactement, faute de sa prise en compte, le rapport des deux autres demeure inintelligible et une bonne partie de ses enjeux sont ignorés. Le livre de Hansen et Jonsson, en même temps qu’il lève un tabou, restitue ainsi les grandes lignes d’une structure complète.

Quel est l’enjeu de cette restitution ? Évidemment, comme l’indique très clairement le sous-titre du livre, c’est la mise en évidence d’une origine coloniale de l’Union européenne (héritière des organisations communautaires précédentes, mais « fondée » par le traité de 1957, qui scelle l’union des six membres fondateurs, prélude aux extensions ultérieures et engage le débat sur l’intensification « politique » de la communauté d’intérêts économiques). C’est donc la question de ce qui, dans l’union telle qu’elle existe aujourd’hui, continue de porter la marque du colonialisme, des « héritages » de la colonisation, et des procédures de son « dépassement » (qui peut être une forme de sa conservation, suivant la règle fameuse inscrite par Tomasi di Lampedusa dans la bouche de son héros, le prince Salina du Guépard : il faut que tout change pour que tout se perpétue). Question, par conséquent, de la « postcolonialité », pour reprendre le terme intentionnellement ambigu forgé par Achille Mbembe dans son livre de 2000 auquel il fournit son titre (De la postcolonie), et devenu depuis un concept universel qui commande toute une part de notre compréhension de l’histoire contemporaine et de la géographie qui la sous-tend. L’Europe serait donc, elle aussi, en tant que telle une « postcolonie » ou une construction postcoloniale plongeant ses racines dans la colonie elle-même. Question, on le sait, hérissée de chausse-trapes, qui prête à toutes les simplifications, pour ne pas dire manipulations, et que par conséquent il importe d’instruire au plus près des faits, sous la vigilance des intéressés de part et d’autre des grandes fractures que nous a léguées l’histoire.

Cette instruction du problème se déroule sur deux plans complémentaires, et elle prend en compte une périodisation précise, qui reflète des contraintes politiques et géopolitiques liées à des « tournants » décisifs. Les deux plans sont, d’une part, celui des projets d’organisation et d’institutionnalisation de l’unité entre les « ensembles » européen et africain (donc colonisateur et colonisé), qui courent depuis le lendemain de la Première Guerre mondiale (en particulier dans l’œuvre de Richard Coudenhove-Kalergi, promoteur de la Paneuropa en 1923 et possible inventeur de l’expression même d’Eurafrique) jusqu’au lendemain de la Seconde (en particulier dans les plans de Jean Monnet et des autres « pères fondateurs » de l’unité européenne) ; d’autre part celui des négociations, le plus souvent âprement disputées, qui, au travers de succès et d’échecs (comme celui de la Communauté européenne de défense en 1952), mènent à la Communauté économique européenne, et dont les protagonistes sont les hommes politiques en charge de la diplomatie européenne de l’après-guerre (Schuman, Spaak, Adenauer, Mollet et autres), derrière lesquels se profilent à la fois le nouvel « hégémon » américain et les porteurs des grands intérêts de la colonie.

Quant à la périodisation, elle bascule autour de deux événements successifs qui, on n’hésitera pas à le dire, « changent la face du monde » et par conséquent obligent l’idée de l’Eurafrique à se repenser entièrement : d’une part la Seconde Guerre mondiale, dont les grands empires qui s’étaient partagé l’Afrique depuis la fin du XIXe siècle (c’est-à-dire essentiellement la Grande-Bretagne et la France, et secondairement la Belgique et le Portugal, l’Allemagne ayant déjà été exclue du « partage » auquel elle avait pourtant présidé depuis la fin de la Première Guerre) sortent affaiblis et, surtout, confrontés à un mouvement de lutte anti-impérialiste désormais irrésistible ; d’autre part l’échec désastreux de l’expédition franco-britannique en 1956, après la nationalisation du canal de Suez par le gouvernement révolutionnaire du colonel Nasser, qui sonne comme la manifestation de puissance des « non-alignés » et qui, pour la France, se double d’une corrélation avec la guerre d’indépendance des Algériens.