Gains de fonction. Une équipe étatsunienne créée un variant Omicron S hautement pathogène échappant aux vaccins et à fort taux de mortalité

Dans un article en préimpression, une équipe de Boston (notamment de Harvard) aux Etats-Unis a créée par gain de fonction un variant Omicron beaucoup plus pathologique que le varaint Omicron classique. Il serait responsable, selon cette équipe, d'un fort pouvoir de létalité chez la souris avec un taux de mortalité de 80%. L'explication du mécanisme d'action est détaillée succintement dans le résumé de l'article ci-dessous (caractères mis en gras dans le corps du résumé).

L'article s'intitule : "Role of spike in the pathogenic and antigenic behavior of SARS-CoV-2 BA.1 Omicron" ("Rôle de la proétine de pointe dans le comportement pathogène et antigénique du SARS-CoV-2 BA.1 Omicron)

